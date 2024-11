【Pontaパス会員限定】映画『クレイヴン・ザ・ハンター』が推しトク映画に仲間入り！いつでも1,100円!

KDDI株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/34485/1133/resize/d34485-1133-d7d0af5d56677466fb66-0.png ]クレイヴンは、原作のマーベルコミックではスパイダーマンの宿敵として描かれ、素手で猛獣を倒せるほどの身体能力と五感を持つキャラクター。本作では、彼がいかにしてその力を得て、悪名高き最強のハンターとなったのか?<クレイヴン・ザ・ハンター>誕生の物語が描かれます。主役クレイヴン役には、『キック・アス』シリーズや『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』(15)などスーパーヒーロー映画にも出演し、『TENET テネット』(20)や『ブレット・トレイン』(22)でも圧倒的な存在感を見せるアーロン・テイラー=ジョンソン。今作ではまさに“最強”に鍛え上げられた美しい肉体で生身のアクションを披露しています。さらにクレイヴンの父親役を、オスカー(R)俳優のラッセル・クロウ、ヒロインのカリプソ役を『ウエスト・サイド・ストーリー』(21)でアカデミー賞(R)助演女優賞を受賞したアリアナ・デボーズが演じます。この冬、地上を制する最強の男クレイヴンが、<超過激>なバイオレンス・アクションで2024年を締めくくります。是非映画館でお楽しみください!映画『クレイヴン・ザ・ハンター』auクーポンサイトはこちら▶ http://kddi-l.jp/rttPontaパス会員特典【au推しトク映画】概要映画『クレイヴン・ザ・ハンター』が土日平日いつでも1,100円!映画『クレイヴン・ザ・ハンター』が土日平日いつでも1,100円でご鑑賞いただけます。対象劇場全国のTOHOシネマズ、ローソン・ユナイテッドシネマグループ、コロナシネマワールド、OSシネマズなど料金一般・大学生1,100円、高校生以下900円※別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。※作品の映倫区分によってはご鑑賞できる年齢に制限がある場合がございます。対象Pontaパス会員、同伴者1名まで特典がご利用いただけます。利用条件会員ならいつでも、公開期間中何度でも対象の映画が割引となります。事前購入各劇場のHPをご確認ください。利用方法映画『クレイヴン・ザ・ハンター』 auクーポンサイトより、クーポンコードをダウンロードの上、ご利用ください。詳しくは http://kddi-l.jp/rtt映画『クレイヴン・ザ・ハンター』概要[画像2: https://prtimes.jp/i/34485/1133/resize/d34485-1133-f75b85822920c450f46b-1.jpg ]【STORY】マーベルコミックの人気キャラクターで、スパイダーマンの宿敵として知られるアンチヒーロー、クレイヴン・ザ・ハンターを主役に描くアクション。素手で猛獣を倒すほどの身体能力と五感を武器に戦うクレイヴン・ザ・ハンターが、いかにしてその力を手に入れ、悪名高い最強のハンターとなったのか、誕生の物語を描く。幼い頃、裏社会を牛耳る冷酷な父親とともに狩猟に出かけた際、巨大なライオンに襲われたことをきっかけに「百獣の王」のパワーをその身に宿したクレイヴン。自身の父親がもたらしたこの世の悪を始末するという目的を抱いた彼は、金儲けのために動物を殺める人間たちを次々と狩っていく。一度狙った獲物はどこまでも追い続け、必ず自らの手で仕留めるクレイヴンだったが、そのなかでやがて、縁を切ったはずの父親との対峙を余儀なくされる。さらに、全身が硬い皮膚に覆われた巨大な怪物ライノの出現によって、戦いは次第にエスカレートしていく。タイトル :『クレイヴン・ザ・ハンター』公開日 :2024年12月13日より全国の映画館で公開 ※日米同時公開キャスト :アーロン・テイラー=ジョンソン、アリアナ・デボーズ、アレッサンドロ・ニヴォラ、クリストファー・アボット、ラッセル・クロウ監督 :J・C・チャンダー原題 :Kraven the Hunter配給 :ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント公式サイト :https://www.kraven-movie.jp/ソニー・ピクチャーズ公式 X(旧 Twitter): https://x.com/SonyPicsEigaソニー・ピクチャーズ公式 Instagram:https://www.instagram.com/sonypicseiga/ソニー・ピクチャーズ公式 TikTok:https://www.tiktok.com/@sonypicseiga/ハッシュタグ:#クレイヴンMARVEL and all related character names: (C) & (TM) 2024 MARVEL2024年10月2日に「auスマートパスプレミアム」は「Pontaパス」へ、「auスマートパス」は「Pontaパス ライト」へリニューアルをしました。Pontaパスでは、毎月合計600円以上のローソン商品の無料・割引クーポンがもらえる「ウィークリーLAWSON」や、Pontaポイントがおトクにたまる特典「Pontaパスブースト」など、さらにパワーアップした特典をご用意します。ぜひご期待ください。さらに、10月と11月はPontaパスサービス開始記念として「あげすぎチャレンジ」を開催中です。詳細は、 http://kddi-l.jp/Ach をご確認ください。―――――――――――――――――――――――――――――■「Pontaパス」とはスマホだけに留まらず、日常の「HAPPY」をお届けするおトクなクーポンや新しい体験のきっかけとなる特典提供をはじめ、スマホでお楽しみいただけるエンタメデジタルコンテンツや便利なアプリ、あんしんのスマホサポートなどを月額情報料548円 / 初回30日無料で全てのキャリアのお客さまが利用可能なサービスです。1.ローソンで使えるクーポンが週替わりでもらえる「ウィークリーLAWSON」や、対象店舗(Ponta加盟店で)最大2%Pontaポイント還元される「Pontaパスブースト」特典の提供2.ファストフード店や飲食店など、街で使える無料クーポン / 割引3.「au PAY マーケット」でおトク(ポイント還元 / 送料無料 )なお買い物4.デリバリーサービスの配達料無料5.映画館での鑑賞料金などの割引6.映像(ドラマ / アニメ / 映画)、音楽、書籍(雑誌 / マンガ)、ライブの主要エンタメが楽しめるコンテンツ7.写真やアドレス帳などのデータをお預かり /ウイルス感染や不正サイト等をブロック / フリーWi-Fi接続時の通信を保護するなど、スマホをあんしんに使える最新の特典内容など詳細は、こちら https://prcp.pass.auone.jp/main/ を参照ください。※表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税込です。【参考情報】Pontaパス会員は映画館での鑑賞もお得にauマンデイ 対象劇場:TOHOシネマズ毎週月曜日は鑑賞料金1,100円(大人・大学生の場合)※詳細はHPをご参照下さいURL:http://kddi-l.jp/CEwauウェンズデイ 対象劇場:OSシネマズ毎週水曜日は鑑賞料金1,100円(大人・大学生の場合)URL: http://kddi-l.jp/npE auシネマ割 対象劇場:松竹マルチプレックスシアターズ(ピカデリー・MOVIX)/ ローソン・ユナイテッドシネマグループ / テアトルシネマグループ / コロナシネマワールドいつでも鑑賞料金1,400円(大人・大学生の場合) ※詳細はHPをご参照下さい松竹マルチプレックスシアターズ:http://kddi-l.jp/v1G(※東劇、大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマは除く)ローソン・ユナイテッドシネマ グループ:http://kddi-l.jp/CNvテアトルシネマグループ:http://kddi-l.jp/4T1コロナシネマワールド:http://kddi-l.jp/vjt★Pontaパスサービス開始特典 「auシネマ割」が1,200円★「Pontaパス」のサービス開始を記念し、現在全国のローソン・ユナイテッドシネマ系列劇場にて、通常1,400円で映画をご鑑賞頂ける「auシネマ割」が1,200円でご利用いただけます。期間中は同伴者様2名まで何度でもご利用が可能です。※詳細はHPをご参照下さい★Pontaパス初回加入特典★下記サイトより、Pontaパスに初めてご加入いただいた方に、500円で映画鑑賞できるクーポンをプレゼント!さらに、ポップコーンセットも500円で購入頂けるダブルで嬉しい入会特典です。URL:http://kddi-l.jp/04x対象劇場:TOHOシネマズ /松竹マルチプレックスシアターズ(ピカデリー・MOVIX)/ローソン・ユナイテッドシネマ グループ/テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / OSシネマズ※クーポンはおひとり様1回限りご利用いただけます。※特別料金の上映にはご利用になれません。別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。※その他詳細は、HPをご参照下さい。https://entm.auone.jp/