日本最大*1の国際宝飾展にて宝飾小売店向け“売り方のノウハウ”セミナー開催決定

宝飾小売店向けセミナー 開催！

RX Japan 株式会社

国際宝飾展[通称：IJT]は、あらゆる種類のジュエリー・アクセサリーが一堂に集結する日本最大※1の大規模宝飾展。高級ジュエリー、ライトジュエリーから、鉱物、天然石ルース、ハンドメイドに必要な素材・パーツまで、『実際に見て、比べて、特別価格で仕入れができる』展示会です。今会期では宝飾小売店向けのセミナーを多数開催。最新テクノロジーを活用したダイヤモンドの販売方法や顧客を獲得するためのSNSマーケティングなど多様なテーマで開催をするため、来場前に情報のチェックを推奨します。国際宝飾展を“学び”の場としてご活用ください。

■【無料】来場登録はこちらから

https://regist.reedexpo.co.jp/expo/IJTK/?lg=jp&tp=inv_qr_jan&ec=IJT&em=prtimes2(https://regist.reedexpo.co.jp/expo/IJTK/?lg=jp&tp=inv_qr_jan&ec=IJT&em=prtimes2)

■セミナー情報はこちらから

https://www.ijt.jp/tokyo/ja-jp/seminar.html?co=prtimes2(https://www.ijt.jp/tokyo/ja-jp/seminar.html?co=prtimes2)

顧客を魅了するダイヤモンド販売:最先端テクノロジーを活用した実践セミナー

1月15日(水) 11：00～12：00

Sarine Technologies Ltd.

Sarine APACマネージングディレクター

エルラム ノイ 氏

社員がインフルエンサーに！県外の顧客をつかむSNSマーケティング戦略

1/15（水） 14：00～15：00

（株）ルシルケイ 代表取締役社長

鈴木 晃司 氏

（株）ルシルケイTIARA店長

杉田 晴奈 氏

上記のほかにも一般社団法人 日本ジュエリー協会やGIA Tokyo 合同会社もセミナーを開催します。セミナー情報を確認いただき、ぜひご参加ください。

■セミナー情報はこちらから

https://www.ijt.jp/tokyo/ja-jp/seminar.html?co=prtimes2(https://www.ijt.jp/tokyo/ja-jp/seminar.html?co=prtimes2)

■展示会概要

第36回 国際宝飾展

会期：2025年1月15日[水]～18日[土]

会場：東京ビッグサイト 東展示棟

主催：RX Japan株式会社／一般社団法人 日本ジュエリー協会

https://www.ijt.jp/tokyo/ja-jp.html?co=prtimes2

■【無料】来場登録はこちらから

https://regist.reedexpo.co.jp/expo/IJTK/?lg=jp&tp=inv_qr_jan&ec=IJT&em=prtimes2(https://regist.reedexpo.co.jp/expo/IJTK/?lg=jp&tp=inv_qr_jan&ec=IJT&em=prtimes2)

■セミナー情報はこちらから

https://www.ijt.jp/tokyo/ja-jp/seminar.html?co=prtimes2(https://www.ijt.jp/tokyo/ja-jp/seminar.html?co=prtimes2)

※1 同種の展示会との出展社数・製品展示面積の比較（2024年現在）

※セミナーの聴講には展示会場への入場が必要です。

※本展は仕入れ・商談のための展示会です。一般消費者の方は入場できません。ビジネス目的および今後ジュエリーをビジネスで扱おうと考えている方はご入場いただけます。

【お問い合わせ先】

RX Japan株式会社 国際宝飾展 事務局

TEL：048-233-9247 /mail：ijt.jp@rxglobal.com