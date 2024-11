渋谷404 Not Foundで「文化祭」をアップデートする「NEO文化祭」を初開催！

一般社団法人 渋谷あそびば制作委員会

404 Not Foundを企画・運営する一般社団法人渋谷あそびば制作委員会では、2024年12月15日、文化祭をアップデートするカルチャーフェス「404 NEO 文化祭」を初開催する運びとなりました。





渋谷サクラステージ4Fに位置するインディークリエイターの創造拠点「404 Not Found」は、

「渋谷の空き地」をテーマに様々なジャンルのクリエイターが集い、コンテンツやイベントを創り出していく場所です。7月25日のオープン以来、世代や国籍などを超え、たくさんのクリエイターの方々にご来場いただいているほか、この施設を一緒に盛り上げてくださるクリエイター会員「CLAN(クラン)」に120名を超える方々にご登録いただいております。また、クリエイターマインドを持つスタッフが数多く勤務しており、スタッフとクリエイター会員がコミュニケーションを取りながら、日々バラエティに富んだクリエイション活動が行われています。

そんな中、404のスタッフとクリエイター会員が共にアイデアを出し合い、クリエイションにまつわる企画を発信する場として、新しいカタチの「文化祭」を開催する運びとなりました。クリエイター同士が安心して繋がり、新しいコンテンツや企画を共に創るきっかけになれば、との想いを込め、ワークショップやトークイベント、作品展示や物販、プロダクト体験会などユニークな企画を展開していきます。

「404 NEO 文化祭」はクリエイター会員でなくても、クリエイターでなくても、どなたでもご参加いただけます。当日のプログラムをご確認の上、ご興味のある企画にぜひご参加ください!

事前もしくは当日、クリエイター会員(CLAN)にご登録いただくと、カフェのドリンクが1杯無料でお楽しみいただける会員特典もございますので、この機会をお見逃しなく!





【開催概要】

イベント名:404NEO文化祭

主催:404 Not Found

日 時:2024年12月15日 (日) 10:00-19:00

参 加:無料(物販は有料)/入退場自由

会 場:渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 4F 404 Not Found 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町1-4





【プログラム概要】

※一部のプログラムのみ掲載 追加決定したプログラムについてはWEBサイトにて随時公開していきます

◼︎STAGE

1.10時00分~11時10分 ワークショップ「自分らしいプロフィールを書くワークショップ」

「何やってるんですか?」と聞かれた時、必要なのがプロフィール。自分のことなのに(だからこそ)分からなくなりがち。そんな迷えるクリエイターたちが集い、自分と向きあい、人と対話しながらプロフィールを完成させるワークショップです。講師は編集者/コピーライターの山村光春さん。これまでいろんなクリエイターと仕事をしてきた視点から、また主宰する編集教室「やさしい編集室」で伝えていることも交えながら、ともに濃密な時間を過ごしましょう。





登壇者:山村 光春(編集者・コピーライター)

織田 笑里(404 Not Found ジェネラルマネージャー)

参加費:1500円(税込)

※おやつ&お茶&フリーペーパーつき

※こたつに入り、参加者同士の交流を深めながら進行していきます

持ち物:ご自身のPCやタブレット・筆記用具など執筆に必要な道具

申し込み:https://culturefes202401.peatix.com

2.12時00分~12時30分 トーク企画「インディーゲーム最前線がわかる! アニマロイドガール開発者が辿ってきたインディーゲームシーン + α」

「アニマロイドガール」開発者の実体と活動を紹介!

Xやネット記事ではあんまり語られてない事も言います。

これを見れば、インディーゲームシーンの「今」が分かるかも!?

登壇者:國永昌也/Mar(ゲームデザイナー/PANDRI-DON主宰 / 株式会社パンドリヨン代表)

3.12時30分~13時30分 FOOD企画「SHIBUYA大昼食会」

様々なフードを展開するShibuya Sakura Stage4Fフロア、通称「サクヨン」。

今回は404 Not Found の「おむかいさん」のバラエティに富んだレストランエリア「By STREET」のお店の味を試せるお弁当を特別販売!

美味しいお弁当を食べながら、404PARKの巨大スクリーンに映し出されるCLANメンバーが制作した作品の数々を楽しむ!クリエイティビティあふれるランチ企画で来場者同士の交流を深めます!





4.14時15分~15時15分 トークセッション「渋谷の一等地に無茶ぶり!? クリエイター×経営者【謎×物語】NEO企画会議」

404NotFoundには【謎×物語】が足りない!? 謎解きクリエイターけんぴ。とマダミスアプリuzu開発Sally,Inc.社長平石レゼがガチ企画会議! マダミス・謎解き・ARG・LARPの愛好家、制作者、ビジネスにしたい方必聴!渋谷の一等地でどんなワクワクを生み出そう?

登壇者:平石レゼ(マダミスアプリuzu開発Sally,Inc.社長)

けんぴ。(謎解きクリエイター)

いしづどど(マダミス作家・マーケター)

参加費:無料



申し込み:https://culture-fes202402.peatix.com

5.15時45分~16時45分トークセッション「私にとっての音楽とは:未来の音楽の聴き方」

音楽を愛するあなたへ。この機会に「音楽の楽しみ方」を見つめ直してみませんか?

音楽クリエイターやリスナー同士が集まり、自由な聴き方や未来の楽しみ方を語り合います。

ゲストには、自分だけの音楽の楽しみ方を追求するプロフェッショナルをお迎えします。

音楽を通じて新しい世界を切り拓くチャンス!?自分だけの楽しみ方をみいだそう!!





登壇者:イワモト ユウ(音楽SNS Chooning代表)

小野寺 友樹(ロックバンド 面七子 Drs.)

出演者 追加予定

参加費:無料

申し込み:https://culturefes202403.peatix.com

6.17時30分~18時00分パフォーマンス「面七子LIVEパフォーマンス」

Vo.甲斐匠大とDr小野寺友樹の2人からなるバンド面七子(読み:かおななし)。2024年10月、ミニアルバム「カレイドスコープ」をリリースし、自身初の企画であるレコード発売記念イベント「七子夜行」を成功させた彼らが、このイベントのための特別なLIVEパフォーマンスを行います。

出演者:面七子

7.18時30分~19時00分パフォーマンス「赤塚壮太のLIVE」

本イベントの発起人の1人でCLANメンバー最年少、赤塚壮太によるライブ演奏!ブラックミュージック系バンドサークルで培ったボーカルスキルから生まれる等身大であたたかい音楽で、文化祭の最後を締めくくります。今回は、バンドメンバーにサークルの友人を迎え、ミニマルなアレンジでお届けします。





出演者:赤塚壮太





◼︎STORE

1.Tyler.Custom Service 10:00-21:00(最終受付は19:30)

404 Not Found オープンから月イチで展開中の、大人気カスタムストアがNEO文化祭スペシャル企画として開店!ファッションデザイナーTyler.さんに、自分の洋服や小物を預けると、ワッペンやはぎれなどでリメイクしてもらえます!そして、今回はクリエイターのための文化祭企画に合わせて、「Designer」「Artist」「Musician」などクリエイターのためのワッペンを特別にご用意!洋服やバッグに付けて、自分だけのオリジナルアレンジを楽しんでいただけます!

出展者:Tyler.(ファッションデザイナー)

2.ボードゲーム体験『ぽらにめあん』を作者と遊ぼう!

いかれえて いのるに なだんか よめる ふぎしな かーげどーむ!『ぽらにめあん』。単語の最初と最後の文字以外が入れ替えられた単語を見て、いち早く元の単語を当てるゲームです!。すぐに遊べて8人まで遊べるパーティーゲームで作者と一緒に遊びましょう!



出展者:スイタ氏(ボードゲームデザイナー)

3.ビデオゲーム体験無刃刀 四〇四式試し斬り

和風2Dパズルアクション『無刃刀-真打-』のプレイアブル展示を行います。Shibuya Sakura Stage に相応しく、パズルクリア時の桜吹雪が倍の量になるように調整した、404限定スペシャルエディション。2人同時プレイが可能な本体を2台設置し、最大計4人まで遊ぶことができます。



出展者:小林総満(株式会社FlyteCatEmotion)

4.ビデオゲーム体験10分で遊べる予告編!:ケモノに変わりゆく少女を見守るアドベンチャーゲーム 「アニマロイドガール」

アニメ映画のように全編アニメーションするアドベンチャゲーム! ヒトからケモノへと変わりゆく少女との会話を体験しよう!京都BitSummitDrift、上海WePlay EXPOにも出展した注目のインディーゲームです。



出展者:國永昌也/Mar(ゲームデザイナー/PANDRI-DON主宰 / 株式会社パンドリヨン代表)

5.ビデオゲーム体験CultureHouse



終末を培養する7日間。失踪した生化学者の住宅兼研究施設『カルチャーハウス』で生活しながら謎めいた生命体を培養する育成+アドベンチャーゲームの体験ができます。



出展者:futurala(インディーゲーム開発者)

◼︎その他

4:04 ジャック

企画と企画の間に404VISIONをジャック

様々なクリエイターが4分04秒間で自身の活動をPRします!









【404 Not Found について】

渋谷サクラステージ4Fにオープンしたインディクリエイターのためのクリエイション拠点です。ゲーム、アート、音楽、フードなど様々なカルチャー領域で活動するインディクリエイターの聖地を目指し、展示イベントやワークショップ、音楽ライブや期間限定レストランなど、多様な企画を開催する中で、クリエイターの創作活動の支援やクリエイター同⼠の共創の機会を創出していきます。約150平方メートル のフロアには幅10m超のLEDが設置されたイベントスペース、物販・カフェスペース、キッチン&レストランスペース、配信スタジオが展開され、クリエイターのジャンルにとらわれない創作活動を実現していきます。

公式サイト:https://www.404shibuya.tokyo/





【クリエイター会員 「CLAN MEMBERS」について】

ビデオゲームの世界では、一緒にプレイする仲間を「CLAN(クラン 英語で部族や一門を意味する言葉)」と呼び、そのつながりを表現しますが、404 Not Found では、一緒になってクリエイション拠点を盛り上げていくクリエイターを募集し、施設およびオンライン上のつながりから、様々なジャンルでの共創はもちろん、ジャンルを横断したコラボレーションを実現していきます。何かを創造し、発信する熱量をお持ちの方でしたら、どなたでも参加いただけます。「CLAN MEMBERS」として登録された会員の方は、404 Not Foundが運営するDiscord上のサーバーにご招待させていただき、会員にだけお伝えする耳寄り情報を提供したり、CLAN MEMBERSの登録メンバーとの交流をお楽しみいただくことができるだけでなく、渋谷サクラステージ4Fの施設、404 Not Foundの様々なエリアや機能を特別価格でご利用いただけます。

詳細はこちら:https://mee6.xyz/en/m/1207634268793344041

本件についてのお問い合わせはこちら:support@404shibuya.tokyo