「niko and ...」があさひやま動物園の人気動物をデザインした季節感溢れるウィンターアイテム全7型を11月22日（金）に発売

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、「あさひやま動物園応援商品」を2024年11月22日(金)より「niko and ...」の全国店舗と公式WEBストア and ST(アンドエスティ)、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、海外店舗にて発売いたします。一部商品にはあさひやま動物園の動物たちのステッカー下げ札が特典で付きます。また、「あさひやま動物園応援商品」の売上一部を「あさひやま ”もっと夢” 基金」へ寄付しあさひやま動物園を応援いたします。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。北海道旭川市に位置するあさひやま動物園は、国内外から訪れる人が絶えない人気スポットであり、動物たちのありのままの生活や自然な行動やしぐさが見られる「行動展示」が有名な動物園です。

今回、企画商品の売上一部を寄付することで動物園の運営支援をサポートすることが出来る「応援商品制度」という取り組みに「niko and ...」が賛同し、旭山動物園の人気動物をアニマルモチーフにした商品を「あさひやま動物園応援商品」として心温まるコレクションに仕上げました。

商品は、あさひやま動物園で人気のペンギンやトナカイ、ホッキョクグマ、キタキツネなど複数の動物たちをグラフィックや刺繍を用いてデザインに施した遊び心が溢れるウィンターアイテムコレクションです。アパレルは、動物のモチーフを総柄で表現したカーディガンや冬に映えるカラー展開のニット、動物たちのグラフィックを施した裏起毛スウェット、ボーダー柄にワンポイントの動物ワッペンが特徴的なロンTEEの4型を展開いたします。服飾は、冬にかかせないポンポン付きニット帽、動物モチーフの刺繍がフロントに施されたキャップ、ワンポイントと総柄デザインの2Pセットソックスの3型を展開いたします。

■「旭山動物園応援商品認定制度」について

各社で販売する商品を「あさひやま動物園応援商品」として認定し、売上の一部を寄附することで、旭山動物園を応援する制度です。

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/2200/d073012.html

■オリジナル「あさひやま動物園」ステッカー下げ札

動物たちのグラフィックを落とし込んだステッカー下げ札は2種あり、アイテムによってデザインが異なります。

※ソックスのみ対象外となります。

■「あさひやま動物園応援商品」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2407_1_ef3a860b8f4faad6516278bf2afc55ec.jpg ]

■商品詳細

※一部抜粋

商品名:【あさひやま動物園応援商品】ニットプルオーバー

価格 :7,500円(税込)

カラー:グレー/レッド/ブルー

商品名:【あさひやま動物園応援商品】Vネックカーディガン

価格 :8,000円(税込)

カラー:フラミンゴ/レッサーパンダ/ユキヒョウ

商品名:【あさひやま動物園応援商品】スウェット

価格 :7,000円(税込)

カラー:グレー/オートミール/ネイビー

商品名:【あさひやま動物園応援商品】ボーダーTシャツ

価格 :6,000円(税込)

カラー:モノトーンボーダー/ベージュボーダー/ネイビーボーダー

商品名:【あさひやま動物園応援商品】アソートキャップ

価格 :3,990円(税込)

カラー:グレー/キャメル/ブラウン

商品名:【あさひやま動物園応援商品】ニット帽

価格 :3,500円(税込)

カラー:グレー/レッド/ブルー

■「niko and ...」について

「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する “style editorial brand” です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に “であう”、やがて自分のライフスタイルに “にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国144舗展開(2024年10月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/