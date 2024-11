TWICEナヨンがMCに初挑戦！新番組『トリックコード』をはじめ、ENHYPEN やRIIZE、今年デビューのILLIT、UNISの出演作品が勢ぞろい「ABEMA」で全話一挙配信中！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、今年活躍したK-POPアーティストが出演する人気作品のラインナップについてご案内いたします。

「ABEMA」では、年末に行われる音楽授賞式にもノミネートをされている人気K-POPグループが出演する話題作を全話一挙配信いたします。TWICEのナヨンが出演する新番組『トリックコード』をはじめ、『BOSS RIIZE』、『I-LAND』、『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』、『R U Next?』、『SuperMのウィッシュリスト』、『UNIVERSE TICKET』、『ミュージックバンク』の8作品をご紹介いたします。

韓国でのデビュー後、瞬く間に世界中から人気を集めるボーイズグループへと成長した人気ボーイズグループ RIIZEが出演する『BOSS RIIZE』(ボスライズ)は、1泊2日の旅行に出かけたRIIZEが、さまざまなミッションを通して得た投票権でメンバーの中から絶対的権力者である“ボス”を選び、その “ボス”が決めたルールに従い旅行を楽しむという構成で、癒しと熱い勝負力が共存するRIIZEのダイナミックな旅行記、そして素の表情を堪能できる、盛りだくさんの内容になっています。BRIIZEの方はもちろん、RIIZEのことをまだよく知らないという方も楽しめる内容になっているので、どうぞお見逃しなく。

■『BOSS RIIZE』 番組概要

番組ページ :https://abema.tv/video/title/663-2

全12話/11月30日(土)まで全話無料配信中

(C) 2024 STUDIO X+U, SM ENTERTAINMENT CO.,LTD. All Rights Reserved

今年、自身最大のドームツアーを開催しグローバルグループとして快進撃を見せ続けるENHYPEN 。そんなENHYPENが誕生した韓国発の観察型リアリティー番組『I-LAND』は、2020年夏にABEMAで日韓同時・国内独占放送し、韓国のみならずベトナムや台湾、日本など世界各国から集まった23人の志願者たちがデビューを目指し真剣勝負を繰り広げました。全世界177ヶ国の視聴者が見守ったENHYPEN誕生の瞬間を、ぜひこの機会にお楽しみください。

■『I-LAND』 番組概要

番組ページ:https://abema.tv/video/title/458-6?s=458-6_s1

全16話/1話~3話は無料でご視聴いただけます。

(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

初のソロワールドツアー開催で世界的人気を証明し、ベストソロアーティストにもノミネートされているSHINeeのTAEMIN(テミン)が出演するのは2作品。

TAEMINがデビュー後初めてMCを務める『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、K-POPトップクラスを目指す若手ボーイズグループが頂点を競いあうサバイバル番組です。今年9月から放送開始した第2弾では、CRAVITY、ONEUS、THE NEW SIX(TNX)、YOUNITE、TEMPEST、The CrewOne、8TURNの全7組が集結。実力と潜在力を兼ね備えた7組のボーイズグループが魅せる圧巻のパフォーマンスと、MCを務めるTAEMINの貴重な姿を、ぜひお見逃しなく。

■『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』 番組概要

番組ページ:https://abema.tv/video/title/504-43?s=504-43_s1

全8話/1話~3話は無料でご視聴いただけます。

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

ボーイズグループSuperMによる『SuperMのウィッシュリスト』は、SuperMのメンバーたちが、恋愛ドラマや職場体験(アルバイト)に挑戦し、メンバー7人の好みやその関係性が明らかになるファン必見のバラエティ番組です。ここでしか見ることができない、メンバーたちの素顔満載な貴重映像をぜひお楽しみください。

■『SuperMのウィッシュリスト』 番組概要

番組ページ:https://abema.tv/video/title/337-17

全4話/1話は無料でご視聴いただけます。

(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved.

デビュー曲の「Magnetic」が大きな反響を呼び、新人賞にもノミネートされるなど、注目のガールズグループILLITが誕生した『R U Next?』は、BTSやLE SSERAFIM、NewJeansらが所属する「HYBE」の次世代グローバルガールズグループメンバーを決めるサバイバルプログラムです。デビューを夢見る参加者たちは体系的なカリキュラムの中でトレーニングを受け、アイドルになるための7つの必須条件が盛り込まれたサバイバル関門を一つずつ通過し、自分の潜在力とスター性を証明していきます。ここでしか見ることができない、ILLIT誕生秘話をぜひ、もう1度お楽しみください。

■『R U Next?』 番組概要

番組ページ:https://abema.tv/video/title/553-4?s=553-4_s1

全10話/1話~3話は無料でご視聴いただけます。

(C)BELIFT LAB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

11月8日(金)から「ABEMA」で放送開始した、韓国発の人気ガールズグループTWICEのメンバー、ナヨンが初の番組MCを務めるブラインドトーク推理バラエティ『トリックコード』は、壁越しに1対1の会話で正体を探り合う新感覚の推理バラエティ。チャットやボイスチェンジャーを使って相手のスマートフォンに潜入し、さりげない日常会話や鋭い質問を交えながら、持ち主の正体を推理していきます。プロファイリングで得たヒントをもとに、相手の素顔を探る緊迫のやりとりや、ソロデビューも成功させているナヨンがMCに初挑戦する姿は必見です。

■『トリックコード』 番組概要

番組ページ:https://abema.tv/video/title/434-44

1話~3話は無料でご視聴いただけます。

(C)2024 PLAYLIST Corp. All Rights Reserved.

ILLITと同じく今年デビューし、新人賞にもノミネートされているガールズグループUNISが誕生した『UNIVERSE TICKET』は、韓国三大地上波放送局の1つSBSが総製作費100億ウォン(約11億円相当)をかけて挑んだ初のガールズグループオーディション番組です。K-POPアーティストデビューを夢見る82人の練習生が特別なミッションに挑戦。最終メンバーとして残った8人がデビューグループとなります。全世界約100カ国のグローバル視聴者が投票を行い、その累積投票数は1558万票を超えるなど、世界中から多くの注目を集めたUNIS誕生までの軌跡をお楽しみください。

■『UNIVERSE TICKET』 番組概要

番組ページ:https://abema.tv/video/title/307-7?s=307-7_s1

全10話/1話~3話は無料でご視聴いただけます。

(C)SBS

『ミュージックバンク』は、韓国の公共放送局KBSで毎週放送中の人気音楽番組で、多様なジャンルの音楽や、韓国を代表するトップアーティストから注目新人アイドルまで、最新K-POPを日本語字幕入りで楽しめるミュージックショーです。番組独自の「Kチャート」を通して、K-POPのトレンドとホットな話題をキャッチできます。

■『ミュージックバンク』 番組概要

番組ページ:https://abema.tv/video/title/434-2?s=434-2_s1

※1部無料でご視聴いただけます。

(C) KBS. All rights reserved

「ABEMA」では、K-POP番組以外にも時代劇やアクション、コメディなど幅広いジャンルの韓国ドラマもお届けしております。この機会にぜひお楽しみください。