ZETA DIVISION、Fnaticとの合同ファンミーティング『INZONE presents ZETA DIVISION x FNATIC PREMIUM FAN MEETING』を実施！

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区 代表：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム『ZETA DIVISION』は、2024年12月12日(木)にZETA DIVISIONとFnaticの両VALORANT部門による合同ファンミーティング『INZONE presents ZETA DIVISION x FNATIC PREMIUM FAN MEETING』を開催いたします。

本イベントは、これまで様々な大会やコンテンツコラボレーションを通じて親交を深めてきた両チームによる初の共同ファンイベントとして、ソニーのゲーミングギアブランド“INZONE”のサポートのもと実現しました。

両チームのメインロスター全員が一同に介し、トークセッションやミニゲーム対決など、ファンとの交流を深める企画を多数ご用意。

さらに、来場者全員とのグータッチ会や、話題のゲーミングモニターINZONE M10Sの試遊ブースも設置いたします。

イベント概要

コラボアパレル販売

- イベント名：INZONE presents ZETA DIVISION x FNATIC PREMIUM FAN MEETING- 日時：2024年12月12日(木) 17:30～21:00- 場所：東京23区内某所 ※詳細はご当選された方にのみご連絡させていただきます。- 配信：なし- チケット：無料(応募抽選、INZONE M10Sご愛用者に「INZONE M10Sご愛用者様優先枠」あり)- 応募フォーム：https://forms.gle/D8TMW4UnQ2CoMzHV6

本イベントを記念して、ZETA DIVISIONとFnatic、そしてINZONEのコラボアパレルを販売いたします。イベント会場での先行販売の後、ZETA DIVISION STORE(https://store.zetadivision.com/)にてオンライン販売を予定しております。

詳細はZETA DIVISION公式X(https://x.com/zetadivision)にて随時お知らせいたします。

INZONEについて

『INZONE(TM)』はプレイヤーを没入と勝利に導く、ゲーミングギアのブランドです。ソニーが長年培ってきた、高画質・高音質を追求した独自のノウハウと最新の技術を盛り込んだ、ゲーミングモニターおよびゲーミングヘッドセットを提供しています。

Web : https://www.sony.jp/inzone/

X：https://x.com/sony_jpn

Fnaticについて

Fnaticは2004年に設立されたロンドンに拠点を置くeスポーツのエンターテイメントブランドです。過去10年間に最も成功したeスポーツブランドであり、30の異なるゲームで200以上のチャンピオンシップを獲得しています。今日、エンターテインメントが牽引するFnaticは、最も先進的なブランドが若者とコミュニケーションをとるためのチャネルです。ロサンゼルスと東京の間の都市にあるオフィスや施設を通じて、業界をリードするコンテンツ、エクスペリエンス、アクティベーションを提供しています。所属するプロ選手、クリエーターは2020年に1億時間を超えるエンターテイメントコンテンツを創り出し、ソーシャルプラットフォーム全体で3300万を超えるファンの視聴者にグローバルパートナーを紹介します。

Web：https://fnatic.com

X：https://x.com/FNATIC_JP

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web : https://zetadivision.com

X : https://x.com/zetadivision

Instagram : https://instagram.com/zetadivision

YouTube : https://youtube.com/c/zetadivision