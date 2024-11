【TWINKLE HOLIDAYS】ホリデーシーズンにわくわくするイベントやアイテムを多数ご用意！きらきら輝く、ときめきでいっぱいの福岡PARCOホリデーシーズン

株式会社パルコ

福岡PARCO(福岡市中央区天神)の今年のホリデーシーズンのテーマは、「TWINKLE HOLIDAYS」。

誰とどこに、どんな服を着て行こうか、それともお家で温かくゆっくり過ごそうか、プレゼントは何にしようか。

考えるだけでわくわく・きらきらした気持ちが溢れる季節が今年もやってきます。

福岡PARCOでは、わくわくするイベントや心ときめくアイテムをたくさんご用意し、皆様をお待ちしています。

きらきら輝く、ときめきでいっぱいのホリデーシーズンが皆様に訪れますように。

期間:11/18(月)~12/25(水)

会場:福岡PARCO全館

特設サイト :https://fukuoka.parco.jp/page/twinkle-holidays/■豪華景品が当たるかも!?TWINKLE HOLIDAYS 抽選会

期間:12/13(金)~12/15(日)

会場:新館4F エスカレーター横

福岡PARCOお買物券や、おすすめのホリデーギフトセットなど豪華景品が当たる抽選会を開催!

福岡PARCO館内で5,500円(税込・合算不可)以上お買い上げで、1回抽選にご参加いただけます。

■特製「"きらきら"トレカ」先着プレゼント

期間:12/6(金)~ なくなり次第終了

会場:福岡PARCO館内 各ショップレジ

福岡PARCO館内の各ショップにてお買上げで「TWINKLE HOLIDAYSオリジナル “きらきら” トレカ」を先着プレゼント!

トレカは、naka renyaさん描き下ろしのキービジュアルがプリントされた、きらきらホログラム付きのスペシャル仕様です。

ART:naka renya

1999年愛知県生まれ、グラフィックデザイン/キャラクターデザインを中心にVJとしても活動している。

ポップでユーフォリックでありながら不穏な危うさも同時に併せ持つ世界観と、ビデオゲームを想起させるキャラクターデザインは、ユースクラブシーンと空気感と同調しながら拡張してきた。

これまでにNCT WISH、水曜日のカンパネラなどのアートワークを手掛けている。

Instagram: @naka_renya(https://www.instagram.com/naka_renya/)

■KOREAN POP WEEK ※開催中~12/1

特設サイト :https://fukuoka.parco.jp/page/korean-pop-week/

アジアの玄関口である福岡で、PARCOを舞台に韓国のトレンドを体験できるKOREAN POP WEEKを初開催。

日本初上陸のファッションPOP UPやコスメ体験、スペシャルゲストをお呼びしたトークイベントを開催いたします。是非お楽しみください!

【KOREA POP STUDIO】

多数のK-POPアイドルが愛用する2つの韓国ファッションブランドが日本初上陸!

各ブランドでサンリオキャラクター「クロミ」とのコラボアイテムも限定発売!

★会場:本館1F POP UP SPACE「GATE」

前半:大流行バレエコアスタイル

「PAIN OR PLEASURE」 (ペインオアプレジャー)

期間:11/21(木)~11/25(月)

Instagram:@painorpleasure_official(https://www.instagram.com/painorpleasure_official/)

後半:王道Y2Kブランド

「MSKN2ND」 (ムンスグォンセカンド)

期間:11/27(水)~12/1(日)

Instagram:@mskn2nd (https://www.instagram.com/mskn2nd/)

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655354

■アクセサリーブランド 「TEN. 」POP UP詳細を見る :https://fukuoka.parco.jp/popup/detail/?id=30893

ホリデーギフトにぴったりなユニセックスアクセサリーブランド「TEN.」のPOP UPを期間限定で開催します。

2024ホリデーシーズンを記念したアイテムの発売や、POP UP限定アイテムをご覧いただける特別な機会となっております。

会場:本館1F POP UP SPACE 「GATE」

期間:12/18(水)~12/29(日)

【TEN.】

“その日のファッションに加えるだけでちょっと華やかに。そしてちょっと自信を持った自分になれる。”をコンセプトに展開するユニセックスアクセサリーブランド。

TEN.のアイテムは末永く使い続けていただきたいという願いからSILVER925/K18を使用しています。

経年変化を楽しみつつあなたにしかできないTEN.をつくりあげてください。

■TVアニメ【推しの子】展 輝きと影

TVアニメ『【推しの子】』放送を記念し、大規模展覧会『TVアニメ【推しの子】展 輝きと影』を開催します。

詳細を見る :https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1592

日時:11/15(金)~12/1(日)

会場:本館5F PARCO FACTORY

本展では、2.5次元舞台編の「東京ブレイド」で登場するキャラクター衣装や刀・剣の再現展示、映像コンテンツ、作中の追体験が出来る展示コンテンツなどを体感いただけます。さらに音声ガイドでは「アクア」「有馬かな」「黒川あかね」が展示を紹介します。会場では、展覧会開催を記念したオリジナルグッズも販売いたします。

新館6F「みのりカフェ」では、本展の開催を記念したコラボドリンクが登場し、展覧会と合わせてお楽しみいただけます。