「ほっともっと」古賀紗理那さん一日店長イベントを実施

株式会社プレナス[画像1: https://prtimes.jp/i/54093/738/resize/d54093-738-47beae7611b0c5e6211c-1.jpg ]■イベント概要開催日時：11月19日(火)時間：14時30分～15時30分場所：「ほっともっと」戸越駅前店参加人数：20名様■イベントの様子[画像2: https://prtimes.jp/i/54093/738/resize/d54093-738-366367eab53d3c3ddfb2-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/54093/738/resize/d54093-738-1535f7b94e1ada2ac98a-1.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/54093/738/resize/d54093-738-91b293374c63eaa3114f-1.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/54093/738/resize/d54093-738-8f104a3ea45e63588c22-1.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/54093/738/resize/d54093-738-7cf5c7553f9945f034b4-1.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/54093/738/resize/d54093-738-98ed319aac871f19f20e-1.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/54093/738/resize/d54093-738-c3361513b1453eb13c58-1.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/54093/738/resize/d54093-738-6738077b8f2a53851674-1.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/54093/738/resize/d54093-738-34f8dcf7ac2ced72bfdf-1.jpg ]〈古賀紗理那さんコメント〉お客様に商品を渡すということが初めてで、少し緊張しました。また従業員の方々が働いている姿を近くで見ることができたので、すごく良い経験になりました。ちなみに、「ほっともっと」のおすすめの商品は、現役時代も食べていた『チキン南蛮弁当』や『牛すき焼き弁当』です。是非皆様にも食べていただきたいです。[画像11: https://prtimes.jp/i/54093/738/resize/d54093-738-a937c12411d524d13d06-8.jpg ]■古賀紗理那さんプロフィール高校2年生で全日本に初選出。2015年にNECレッドロケッツに入団し、2015/16V・プレミアリーグ最優秀新人賞を受賞。NEC、日本代表の主力としてプレーし、東京オリンピックに出場。国内リーグにおいては最優秀新人賞の他、通算で最高殊勲選手賞３回、サーブ賞１回、ベスト６を４回受賞。2022年からは日本代表の主将を務め、パリ五輪の最終予選を兼ねたネーションズリーグで銀メダルを獲得。パリ五輪を最後に現役引退。プライベートでは、2022年にバレーボール日本代表の西田有志と結婚した。