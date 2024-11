カサナレ株式会社、『GET IN THE RING OSAKA 2024』決勝進出！生成AIスタートアップ6社が登壇

カサナレ株式会社

カサナレ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:安田 喬一、以下「カサナレ」)は、大阪イノベーションハブ主催のスタートアップピッチコンテスト「GET IN THE RING OSAKA 2024」にて、独自の生成AI技術とその革新性が評価され、厳正な審査の結果、6社のみが選ばれる決勝登壇企業に選出されました。

本審査はLite級、Middle級、Heavy級の3階級※に分かれており、カサナレはHeavy級に登壇いたします。

※企業評価金額によって、参加階級を設定。

■Lite級(シード~アーリー期:500Kユーロ≒約8,000万円以下)

■Middle級(アーリー期~シリーズA:500Kユーロ-2.5Mユーロ≒約8,000万円~4億円)

■Heavy級(シリーズA以上:2.5Kユーロ以上≒約4億円以上)

「GET IN THE RING OSAKA 2024」について

「GET IN THE RING」は、2012年にオランダで始まったスタートアップのピッチコンテストです。登壇者がボクシングリング上で1対1のピッチバトルを行うのが特徴で、30秒ずつ5ラウンドで事業プランを競います。優勝者には、100以上の国と地域から勝ち抜いた企業が集まる世界大会(2025年・開催地未定)への出場権が授与されます。

今年度は「AI Revolution」をテーマに、画期的なAI技術で現代における新たな課題解決に挑むスタートアップがリングで競い合います。決勝は厳正な審査を経て選ばれた6社が登壇し、リング上でスライドなしの英語ピッチで行われます。

イベント概要

■開催日時

2024年11月26日(火)17:00~18:15

■会場

ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター(Hack Osaka 2024メイン会場)

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F

https://www.congre-cc.jp/access/

■観覧方法

GET IN THE RING OSAKA 2024の申し込みフォームからお申し込みください。

https://www.innovation-osaka.jp/gitr/

※GET IN THE RING OSAKAをお席で観覧希望の方は上記申し込みフォームから必ずお申し込みください。

※Hack Osaka 2024の申し込みフォームから申し込みをされている方も本イベントの観覧は可能ですが、

申込多数の場合は立ち見のご協力、又は会場への入室を制限させていただく場合があります。

■参加費

無料

■主催

公益財団法人大阪産業局(大阪イノベーションハブ)

カサナレ株式会社 会社概要

カサナレ株式会社は、「いつもの仕事をもっと簡単に」というミッションを掲げ、生成AI基盤モデルの性能を最大限に引き出し、企業の課題に合わせたカスタマイズ型ソリューションを提供するスタートアップ企業です。独自技術である「カサナレテクノロジーピース」は、LLM OpsやRAG技術を組み合わせることで、企業や部署ごとに最適化されたAIアプリケーションの開発・運用を実現します。

社名:カサナレ株式会社

設立:2022年8月

住所:東京都渋谷区道玄坂1丁目12-1 渋谷マークシティWEST棟 22F

事業内容:Generative AIを用いた業務特化型クラウドサービスの開発

URL:https://www.kasanare.co.jp/