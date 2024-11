『劇場版 呪術廻戦 0×サンリオキャラクターズ』より、コラボイラストを含めたグッズの予約受付を開始！

株式会社 パルック

『劇場版 呪術廻戦 0×サンリオキャラクターズ』より、

かわいいコラボイラストを含む

オリジナルグッズの予約受付けを開始いたしました♫



この機会にぜひお買い求めください。



https://bit.ly/3CAHL04

ご予約期間について

■予約期間:~2024年12月3日(火)23:59まで

■出荷予定: 2025年3月中旬頃より随時出荷予定



オリジナルグッズ詳細

▼アクリルカード コンプリートBOX (全6種1セット)

約7×9cmのアクリルカードです。

集めてお手持ちのキャラフレームに入れてもお使いいただけます。

■価 格 :3,960円(税込)

■種 類 :6種1セット

■サイズ :約短辺70×長辺90mm

▼おなまえプレートバッジコンプリートBOX(全6種セット)

フルカラー印刷のアクリル製バッジです。

■価 格 :4,620円(税込)

■種 類 :全6種1セット

■サイズ :約60×70mm

▼キャラクリアケース (全6種)

A5サイズ(148mm×210mm)以内の紙を収納可能な硬質クリアケースです。

チケットやポストカード、レシートなどの収納・持ち運びに便利です!

■価 格 :各900円(税込)

■種 類 :乙骨憂太×ニャニィニュニェニョン/禪院真希×けろけろけろっぴ

狗巻棘×KIRIMIちゃん./パンダ×クロミ

五条悟×シナモロール/夏油傑×ルロロマニック

■サイズ :約222×158mm

(C) 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々/集英社 (C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650086

販売店について

■販売店 :LD-LIBERTAS DREAM-オンラインストア

■U R L :https://libertasdream.com/

■公式X :@LDLIBERTASDREAM