オプト、Meta主催の「Meta Agency First Awards」に新設された「Display New Hero」を国内代理店で唯一受賞

「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、LTVM(LTV Marketing)(※1)により、顧客の事業成長を先導する株式会社オプト(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:金澤 大輔、以下、オプト)は、Meta日本法人 Facebook Japan(本社:アメリカ合衆国、日本法人代表取締役:味澤 将宏、以下、Meta)が、本年11月19日(火)に開催した「Meta Agency First Awards(https://www.facebook.com/business/m/agency-first-awards-jp/2024)」において、Meta広告の活用が拡大したことを評価され、新設された「Display New Hero」(※2)と、オプトの新井 苑花が「Planner of the Year」(※3)を受賞いたしました。

なお、「Display New Hero」を受賞した広告代理店は、国内ではオプトのみです。

「Meta Agency First Awards」とは

「Meta Agency First Awards」は、Metaが標榜・推奨する主要なビジネス領域において、多大なる協力と優れた業績を納めたパートナー企業を顕彰することを目的に設立された賞です。2022年に世界に先駆けて日本で初めて開催されました。

詳細:https://about.fb.com/ja/news/2024/11/Meta_Agency_First_Awards_Japan_2024

「Display New Hero」受賞の背景

オプトは、ポストCookie時代における統合データ活用プラットフォーム「ONE's Data(R)(ワンズデータ)」(※4)の開発により、Metaが提供する、プライバシー保護を考慮したデータ活用が可能となる「コンバージョンAPI(※5)」の実装対応において、国内トップレベルの導入数を実現しています。2023年にはMetaのコンバージョンAPIを導入し、最もキャンペーン最適化を促した広告代理店に授与される新設部門「Best Solution (CAPI部門)」を受賞しております。2024年6月にはMeta広告に特化した「Metaパフォーマンス室」を設置し、Meta広告の効果を高めるための体制を強化しています。この組織にはMetaの広告運用知見の深いメンバーが所属し、Meta広告運用における顧客課題に対して、支援を行っています。これまでにMetaと共同で運用テストを重ね、広告効果を検証する独自指標を設定し、反応率を検証するなど、Meta広告の効果最大化を図る体制を強化しました。その結果、Meta広告出稿金額の実績値が2024年9月単月で、昨対比190%を超えております。

オプトは、今後もこれまでの支援に加え、ポストCookie時代に向けた企業のマーケティング活動の支援に努めてまいります。

※1 LTVM:(Life Time Value Marketing)

LTV(顧客生涯価値:Life Time Value)は、従来、あるユーザーが商品・サービスを初めて利用してから、長期的な関係のなかで、サービスを提供する企業が、当該ユーザーから得られる利益を指していました。そのため、サービスを提供する企業側が「いかに一人の顧客から利益を得られるか」という視点で表現されることが多い状況にあります。

しかし、当社グループにおいては、企業側が得られる利益を示す観点でのLTVではなく、これまで以上にエンドユーザーを理解し、真に顧客に寄り添った支援に注力し、エンドユーザーへの本質的な価値提供に重きを置くことで、短期利益ではなく、顧客企業の永続的な事業成長に貢献するという概念として捉え、その実現を目指す手段として、「LTVM(Life Time Value Marketing)」と名付けました。

※2 「Display New Hero」

「Display New Hero」は、Metaが提供するデジタル広告において、広告出稿全体に占めるMeta比率の向上に尽力した企業に贈られる賞です。

※3 「Planner of the Year」は、クライアント様のビジネス課題に対し、Metaと協業のもと最適なソリューションをご提案し課題解決いただいた代理店の個人の方々に贈られる賞です。

※4 ONE's Data(R)(ワンズデータ)

Google Cloud PlatformのBigQueryを最大活用した、データ活用プラットフォーム。ウェブやアプリでのユーザー行動を独自で開発したタグや各社計測パートナーと連携して計測可能にするとともに、各社の所有するデータプラットフォームや基幹システムのデーターベースと接合し、企業が保持する1st Party Data(ファーストパーティデータ/企業が自社で蓄積したユーザーデータのこと)のサイロ化を解決いたします。広告プラットフォーマーのサーバーサイドAPIに広く対応しており、蓄積、分析、施策活用まで一元管理いたします。

(詳細)https://onesdata.com/(https://onesdata.com/)

※5 コンバージョンAPI

媒体経由のシグナルに加えて、サーバー経由でも媒体の機械学習に必要なデータを送ることで、媒体の保有しているユーザーデータとマッチングされ、計測精度が向上する仕組み。

【株式会社オプトについて】

オプトは、「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、“近く、深く、速く、そして永く。顧客を先導するグロースリーダー”になることを目指しています。顧客企業の先のエンドユーザーへの深い理解と、真に顧客に寄り添った「顧客視点でのLTV」支援を通じ、顧客企業の永続的な事業成長を先導いたします。そして、自らが深くその構造を理解する広告産業を変革(AX=Advertising Transformation(R))することで、中長期的にはIX(産業変革=Industrial Transformation(R))を実現いたします。

■株式会社オプト 会社概要

設立年月:2015年4月1日

資本金:1億円 (2023年 12月末現在)

代表者名:代表取締役社長 CEO 金澤 大輔

本社所在地:東京都千代田区四番町6番 東急番町ビル

事業内容:広告事業

URL:https://www.opt.ne.jp(https://www.opt.ne.jp)

