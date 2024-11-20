【職場改革の新たなバイブル】最新パンフレットで雇用クリーンプランナーの全貌を徹底解剖

株式会社SA

一般社団法人クレア人財育英協会は、最新の情報を盛り込んだ新しいパンフレットを作成しました。ハラスメント社会を生き抜くための知識とスキルを詰め込んだ内容で、職場環境改善のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」の魅力を余すところなく伝えます。キャリアアップと働きやすい未来を目指すすべての人に必見の一冊です！

雇用クリーンプランナーとは

雇用クリーンプランナーは、職場のハラスメントや労働トラブルを未然に防ぎ、働きやすい環境をつくる専門資格です。ハラスメント社会を生き抜く“防衛力”と、 キャリアアップにつながる“専門スキル”を同時に習得できる資格です。



●資格取得後も最新知識をキャッチアップ

法改正や新しいトラブル事例を動画で学び続けられるから、学びが止まらない。



●国内初！ハラスメント＆労働トラブル対策資格

実務に即役立つ知識を、20時間超の充実カリキュラムで学べます。



●手頃な価格で圧倒的な学びを

リスキリングにも最適なコストパフォーマンスで、未来を変える自己投資に最適です。



未来を変える第一歩は、ここから始まります。

一般社団法人クレア人財育英協会

一般社団法人クレア人財育英協会は、働きやすい未来を創るため、2023年に設立された組織です。株式会社SAのグループ会社として、【ハラスメントをゼロに】を掲げ、ハラスメント対策や労働トラブルの予防を中心とした「雇用クリーン事業」を展開。国内初の「ハラスメント カオスマップ」の発表や、実践的な知識を提供する「雇用クリーンプランナー」資格の創設を通じ、ハラスメントリテラシーの普及を目指しています。

【公式サイト】https://caa.or.jp/

【You Tube 】https://is.gd/OfoXPI

【X(Twitter) 】https://x.com/chreajinzai

【Instagram】https://www.instagram.com/roudou.trouble/reels/

”経営者のノーベル賞”財界研究所より出版。週間ランキング1位を獲得（4冠を獲得）国内初となる「ハラスメント カオスマップ」（自社調べにより作成）