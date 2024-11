横浜・山下公園で冬の横浜を１日中楽しめる 光×音楽×スケートパークの期間限定イベント「Winter Wonder Park Yokohama 2024」開催内容決定！

YMC冬季山下公園イベント実行員会 YMC冬季山下公園イベント実行委員会(構成:YMC協議会、横浜市 他)は横浜・山下公園にて「Winter Wonder Park Yokohama 2024」※1を2024年12月5日(木)~2025年3月2日(日)の期間で実施いたします。 「Winter Wonder Park Yokohama 2024」のテーマは「Timeless Journey」。異国情緒あふれる山下公園の風景と共に、光と音楽が融合した幻想的な空間に設置される特大スケートリンクを体験できるイベントです。期間中、スケート教室や様々なコンテンツを開催し、山下公園内では、体験型謎解きイベントやDJライブなども実施しております。家族やご友人とも1日中楽しめるイベントとなっておりますので、横浜の冬を光と音楽で彩る特別なイベントをぜひお楽しみください。※1 「Winter Wonder Park Yokohama 2024」は、横浜の街全体で繰り広げられる「夜の横浜イルミネーション2024-25」へ参画しています。[画像1: https://prtimes.jp/i/150494/2/resize/d150494-2-741fe610fd81ac49d9d8-0.png ]■開催概要イベント名称 :Winter Wonder Park Yokohama 2024開催期間 :2024年12月5日(木)~2025年3月2日(日) 11:00~21:05開催場所 :山下公園(おまつり広場近辺)入場料 :無料(スケートパークは有料)主催 :YMC冬季山下公園イベント実行委員会(構成:YMC協議会・横浜市 他)公式HP :https://winterwonderpark.yokohamaInstagram URL:https://instagram.com/winterwonderpark.yokohama/X URL :https://x.com/wwp_yokohama※天候やその他の事情により予告なく利用時間の変更または中止する場合があります。予めご了承ください■コンテンツ紹介<スケートパーク>期間 :2024年12月5日(木)~2025年3月2日(日)時間 :11:00~21:00(20:00受付終了)対象年齢:3歳以上から入場可能料金 :大人1,000円、小人800円、親子セット1,600円※ご利用は3歳以上(未就学児のお子様は保護者同伴でのご利用をお願いいたします。)※大人:高校生以上、小人:中学生以下~3歳以上です。※親子セットは大人1名、お子様1名のセットです。※スケートパークのご利用は混雑時、時間制限がある場合がございます。※天候やその他の事情により予告なく営業時間の変更または中止する場合があります。◯Winter Wonder Park Yokohamaスケート教室スケートが初めての方でも楽しく始められる「初心者チャレンジ教室」。スケート経験豊富なインストラクター陣が、親切丁寧に指導を行います。開催エリア :スケートパーク期間 :期間中の土・日曜日時間 :10:00~10:50(準備・体操含む)対象者年齢 :3歳~大人の初心者料金 :3,000円(税込み)受付 :スケートパーク受付ご連絡先 :TEL 070-5073-8451 Mail wwy-school@tv-jp.com※料金には、貸靴、滑走代金、指導料が含まれています。※荒天により中止となる場合があります。<街歩き型謎解きイベント「The Mystery of The ART 」>[画像2: https://prtimes.jp/i/150494/2/resize/d150494-2-3814c216905803fc5949-1.jpg ]歴史のある山下公園、元町、中華街の3地区で、1通の手紙をきっかけに謎解き街歩きイベントが開催。謎解きキットを片手に横浜の街を散策しませんか?ストーリーある日おばあちゃんの家から見つかった封筒。差出人は、おばあちゃんが昔横浜で出会った絵描きの男性だった。中身を確認しないまま、すっかり忘れてしまい込んでいたらしい。不思議なノートと1通の手紙。長い間、届くことのなかったメッセージ。私はおばあちゃんの代わりに謎を解き明かすため、横浜の町へと足を運ぶことにした。期間 :2024年12月5日(木)~会期終了まで実施(予定)時間 :11:00~20:00開催エリア:山下公園、元町、中華街の3地区料金 :謎解きキット 1,000円(税込)販売場所 :スケートパーク受付<WINTER Wonder PARK YOKOHAMA WEEKEND DJs Supported by Fmyokohama84.7>[画像3: https://prtimes.jp/i/150494/2/resize/d150494-2-2794d1eec035bae0b908-2.png ]FMヨコハマ 夜の街を音楽で彩るDJエンターテインメントプログラム、「PRIME TIME」から、栗原治久、DJ帝、川内美月を中心にFMヨコハマにゆかりのあるDJが、Winter Wonder PARK Yokohamaを盛り上げます!日時 :2024年12月6日~12月28日 毎週金曜・土曜 17:00~21:00 2025年1月11日~3月2日 毎週土曜・日曜 13:00~17:00開催エリア:山下公園 石のステージ前出演者 :栗原治久、DJ帝、川内美月を中心にFMヨコハマにゆかりのあるDJが出演します。料金 :無料■全体マップ[画像4: https://prtimes.jp/i/150494/2/resize/d150494-2-109ee3fde69d23d39765-3.png ]■Make-A-Wish JAPAN連動ドネーションプロジェクト メイク・ア・ウィッシュは、3歳から18歳未満(お申込時)の難病と闘っている子どもたちの夢をかなえることを唯一の目的とした国際的ボランティア団体です。難病の子どもたち一人ひとりが心に描いている夢を実現することで、生きる力や病気と闘う勇気を持ってもらいたいと願って設立されました。1980年にアメリカで始まり、日本における活動は1992年にスタートしました。今年で32年目を迎え、これまでに約4200人の子どもたちの夢がかなっています。 「Winter Wonder Park 2024」は、世界最大の国際的ボランティア団体「メイク・ア・ウィッシュ」と共同で、スケートパーク内に募金箱を設置し、さらには売り上げの一部を難病と闘っている子どもたちに寄付します。横浜の未来の街を形づくる本イベントを通して、難病を抱える子どもたちの未来づくりに貢献してまいります。■YMC冬季山下公園イベント実行委員会について「YMC冬季山下公園イベント実行委員会」は、“横浜の未来に紡ぐ”をテーマに、山下公園の冬季イベントとして「Winter Wonder Park Yokohama 2024」を開催し、地元観光・産業の賑わいづくり、発展に寄与することを目的としています。同委員会は、山下公園通り会、協同組合元町SS会、横浜中華街発展会協同組合、横浜市の4つの組織を中心に構成されており、冬の横浜のブランディングを目的として地元横浜を盛り上げる活動を展開していきます。