『BLACK CAT』描き下ろし チャイナ服ver. オンラインくじが販売開始！

株式会社arma bianca漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて11月15日（金）より『BLACK CAT』描き下ろし チャイナ服ver. オンラインくじを販売いたします！[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6844/resize/d16064-6844-5342b30561dfc76fe6fd-0.jpg ]【販売開始日】2024年11月15日(金)【販売価格】１回770円(税込)【お届け時期】2024年3月中旬に出荷予定※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。【くじ販売ページ】▼DRAW!DRAW!https://amnibus.com/drawdraw/detail/125?utm_source=press―――――――――――――――【景品ラインナップ】▼A賞 キャラファイングラフ（全1種）[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6844/resize/d16064-6844-8cc7aa3c3953119dc243-0.jpg ]▼B賞 マルチデスクマット（全2種）[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6844/resize/d16064-6844-c466a4d88a18402ef9ad-0.jpg ]▼C賞 BIGアクリルスタンド（全4種）[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6844/resize/d16064-6844-621afc1f94edcbb20bf6-0.jpg ]▼D賞 グリッター缶バッジ（全8種）[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6844/resize/d16064-6844-cba0520ef019f9215dc5-0.jpg ]▼E賞 イラストカード(2枚セット)（全10種）[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6844/resize/d16064-6844-0de58921b388459748a1-0.jpg ]▼購入特典 特典ブロマイド(全6種)一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全6種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとにランダムで5枚プレゼント！[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6844/resize/d16064-6844-d0104c6c298e1d1fb5c0-0.jpg ]※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。―――――――――――――――▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6844/resize/d16064-6844-da143a525b943e2a1ec5-0.png ]AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。サービスhttps://amnibus.com/drawdrawXhttps://twitter.com/DRAWDRAW_info【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム： https://armabianca.com/contact担当： 齊藤直樹Mail： pr@armabianca.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb http://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)2005矢吹 健太朗／集英社・BLACK CAT 製作委員会