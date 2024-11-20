04 Limited Sazabys、約2年半ぶりの新作となるEP『MOON』を1月29日にリリース!!
04 Limited Sazabysが約2年半ぶりの新作となるEP『MOON』を1月29日にリリースする。
今作は4曲の新曲を収録。楽曲内容は後日発表となるので楽しみに待とう。
さらに、今年6月に愛知県のモリコロパークで２日間に渡り開催された”YON FES 2024“の04 Limited Sazabysのライブとドキュメント映像のBlu-rayが付属する。
メンバーの当日のステージ裏の様子や思いがたっぷりと収められている。
また新作『MOON』を引っ提げた全国ワンマンツアーが決定!
2025年3月24日(月)のKT Zepp Yokohamaを皮切りに、ファイナルの4月17日(木) Zepp Nagoyaまで全11公演を敢行する。
チケット先行は本日より開始となる。
『MOON』の詳細や購入者特典、ツアーの詳細は特設サイト https://www.04limitedsazabys.com/feature/moon をチェックしよう。
【リリース】
2025年1月29日(水)リリース
EP『MOON』(CD＋Blu-ray）
COZA-2154~5 / \2,200(税込)
<収録内容>
[CD] 全4曲収録
[Blu-ray]
YON FES 2024 Live & Documentary
※プレイパス対応 (Blu-rayのみ対応)
特典など詳細は『MOON』特設サイトをチェック！
https://www.04limitedsazabys.com/feature/moon
【ワンマンツアー】
04 Limited Sazabys「MOON tour 2025」
3月24日(月) KT Zepp Yokohama
3月27日(木) 新潟LOTS
3月30日(日) Zepp Sapporo
4月3日(木) Zepp Osaka Bayside
4月4日(金) Zepp Fukuoka
4月6日(日) BLUE LIVE HIROSHIMA
4月9日(水) Zepp Haneda
4月10日(木) Zepp Haneda
4月13日(日) 仙台GIGS
4月16日(水) Zepp Nagoya
4月17日(木) Zepp Nagoya
＜チケット＞
YON TOWN先行：応募期間11/20(水)22:00～12/1(日)23:59
https://sp.04limitedsazabys.com/
【プロフィール】
04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）
2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。
GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）
Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。
2015年に1st Full Album
『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年、地元・愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）にて、バンド主催の野外ロックフェス“YON FES”を主催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO" を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年4月8日(土)9日(日)に"YON FES 2023" を主催。バンド結成15周年を記念し、11月11日(土)12日(日)に日本武道館ワンマンライブを開催。2024年1月から当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。6月22日(土)23日(日)に"YON FES 2024" を主催。2025年1月29日にEP『MOON』をリリース。3月よりワンマンツアー「MOON tour 2025」を敢行。6月21日(土)22日(日)には"YON FES 2025" を主催する。
HP： https://www.04limitedsazabys.com
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