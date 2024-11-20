TVアニメ『カードキャプターさくら』の封印の鍵&星の鍵&夢の鍵 レイヤークリアポーチの受注開始！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『カードキャプターさくら』の商品の受注を11月15日（金）より開始いたしました。▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6843/resize/d16064-6843-16c00b2d7a0b8350a981-0.png ]https://amnibus.com/products/title/139,932?utm_source=press「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。▼封印の鍵&星の鍵&夢の鍵 レイヤークリアポーチ[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6843/resize/d16064-6843-e58921c13db2ad95581a-0.jpg ]封印の鍵、星の鍵、夢の鍵、作品タイトルをレイヤークリアポーチに仕上げました。 デザインがプリントされたキャンバス生地にクリア素材を重ねたアイテムで、小物の収納などにお使いいただけるアイテムです。 日常生活の様々なシーンでご活用ください。▽仕様価格 ：3,850(税込)サイズ ：（約）13×18cm素材 ：PVC、綿▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6843/resize/d16064-6843-16c00b2d7a0b8350a981-0.png ]https://amnibus.com/products/title/139,932?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム： https://armabianca.com/contact担当： 齊藤直樹Mail： support@amnibus.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb https://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C) CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK