Y′s for men × Danner ポストマンシューズを11月22日(金)より発売

株式会社ヨウジヤマモト[画像1: https://prtimes.jp/i/34350/710/resize/d34350-710-5ef1028c332494f5e1a4-0.jpg ]Y’s for menは、アメリカの老舗ブーツブランド Danner(ダナー)とのコラボレーションによる「ポストマンシューズ」を、11月22日(金)より全国の直営店および公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOにて販売いたします。Dannerは、1932年に創業されたアメリカを代表するブーツブランドで、厳選された素材を使用し、一足一足を丁寧に手作業で製作しています。その中でもポストマンシューズは、1940年代に郵便配達員向けに設計された耐久性と履き心地を重視したモデルとして、世代を超えて支持されています。Y's for men × Danner ポストマンシューズは、上質なフルグレインレザーをアッパーに採用し、側面に控えめながらも象徴的なY’s for menのロゴを刻印しています。クラシックなデザインは、Y’s for menのスタイルに溶け込み、カジュアルからビジネスまで幅広いスタイリングに対応します。ステッチダウン製法によって実現した軽量で足馴染みの良さと快適な履き心地、さらにフルグレインレザー特有の経年変化が生み出す深みのある色艶も大きな魅力です。Y’s for men × Danner のコラボレーションによる特別な一足をぜひご覧ください。[画像2: https://prtimes.jp/i/34350/710/resize/d34350-710-67784b50ed11b08fe1df-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/34350/710/resize/d34350-710-d96e9a48101ca3b057dc-2.jpg ]Y’s for men × Danner POSTMAN SHOES価格:\50,600(税込)素材:フルグレインレザー仕様:オルソライトインソール、ステッチダウン製法、トラクションソール(ソール交換可能)製造国:日本[画像4: https://prtimes.jp/i/34350/710/resize/d34350-710-6d2849e8117091de1691-3.jpg ]Y’s for men × Danner POSTMAN SHOES販売日: 2024年11月22日(金)取扱店舗:全国の直営店https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/?country_ids%5B%5D=120&brand_ids%5B%5D=182&search_type=0&map_lat=&map_lng=公式オンラインショップTHE SHOP YOHJI YAMAMOTOhttps://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c65/WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOhttps://wildside-online.jp/shop/r/r5040/※本商品に関するお問い合わせは、各取り扱い店舗または公式オンラインショップまでご連絡ください。Y’s for men Official HPhttps://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys-for-men/Y’s for men Official Instagramhttps://www.instagram.com/ysformenofficial/Y’s for men Official LINEhttps://lin.ee/IKKf1xq