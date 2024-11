モンクレール x ウィロー・スミス デビューコレクションで対照的な世界の衝突を表現

株式会社ステディスタディ

「ミニマリズムと実用主義。女性らしさと男性らしさ。ブラックとホワイト。並置されたアイデアをエレガントに結びつけることは、私にとって本当にエキサイティングなことで、このコレクションでそれを探求しました。」

ウィロー・スミス

上海のThe City of Genius(シティ・オブ・ジーニアス)で発表された、ミュージシャン、女優、作家、そしてクリエイターでもあるWillow Smith(ウィロー・スミス)のデビューコレクションは、パーソナルなスタイルと新たな始まりへのビジョンに基づいた、未来的でありながら機能的でファンタジーなワードローブを提案します。

衝突するコントラスト、再生と復活、陰と陽、再出発など、モンクレールの起源である山とアウトドアとの親和性からインスピレーションを得たコレクションの核となるテーマを探求する一連のイメージには、ウィローの魅惑的なエネルギーが込められています。

ウィローのクリエイティビティは、コレクションに付随する動画やイメージのあらゆる面に活力を与えています。 彼女はコンセプトの立案のみならず、モデルを務め、ショートフィルムのナレーションを行い、サウンドトラックを提供しています。モノクロのカラーパレットと呼応するように撮影されたドラマチックなキャンペーンは、ダイナミックなポーズで命を吹き込まれ、様式化されたグラフィック照明によってさらに引き立てられています。

アウトドアでの探検から都会のエレガンスまで、その両方の美しさを感じながら変化するライフスタイルに合わせて作られたワードローブにとって、多機能性は重要なキーとなります。

「私は、アウトドアとこの壮大な地球を探検することにとても情熱を持っています。これらのウェアは、夜のキャンプから格式高いイブニングウェアまで、難なく対応できると想像しています。」とウィローはコレクションの自然な二面性についてコメントしています。

“CO-CREATION”の精神に基づき、ウィローはモンクレールの多面的な世界を自身のパーソナルなクリエイティビティへと引き込み、メゾンのシグネチャーを再構築して新しいものを打ち出しています。

エクスクルーシブなロゴとモノグラムは、ウィローの「W」とモンクレールの「M」を反転させています。シルバーのリングモチーフと円形のアクセントは、ウィローのシグネチャーであるピアスを想起させ、金具やT シャツ、パーカーにオーバーサイズであしらわれたり、ロゴパッチに縫い付けられたりしています。彼女のシングル曲『Alone』の手書きの歌詞は、音楽と表現に対する生涯にわたる情熱を表現しています。

まるで寝袋のようなダウンジャケットのドレスは、取り外し可能な裾とオーバーサイズのポケットによって変形させることができます。ワークウェア風のキャンバス素材のパンツは、ジッパーを引くとクロップド丈になります。

ブラックとムーンダストホワイトの対照的な色合いは、ウィローのミニマルな美学と最大限の汎用性を強調しながら、二面性を強調しています。頑丈なプロテクターシェル、タフな素材、コクーンニット、重厚なスウェットシャツは、しなやかなカットアウトと縮れたシルエットによって和らげられます。ボリュームのあるアウターウェアは、ボディをすっぽりと覆うベースレイヤーを相殺し、山からレッドカーペットまで気分に応じてどこへでも移動できるようにデザインされています。

モンクレール x ウィロー・スミスは11 月21 日(木)から発売されます。

発売日:11 月21 日(木)

販売店舗:一部のモンクレールブティック、主要セレクトショップ、モンクレールオフィシャルEC サイト

https://bit.ly/490No3C

問い合わせ先:モンクレール ジャパン 0120-938-795

Willow Smith at The City of Genius

ウィロー・スミスによるコレクションは、10 月19 日(土)に上海で開催されたモンクレールのイベントThe City of Genius で、次世代のモンクレールジーニアスの“CO-CREATORS”による他の9 つのコレクションとともにデビューしました。

「新たな始まりに目覚める場所」と題したプレゼンテーションスペースで、人間と自然が再び調和して存在する、緑豊かな環境に戻った黙示録的なガーデンの探索へとゲストを招待しました。有機的な成長の意志によって再生された廃村による暗い雰囲気は、グリーンのグラデーションパレットによって和らげられ、都会のオアシスに生命を吹き込みました。思いがけない場所から現れた植物は、癒し、サポート、再生を象徴しています。空間は、ウィローのコレクションを貫く、洗練されたフープにインスパイアされた円形のモチーフで囲まれています。

About Willow Smith

比類なきウィロー・スミスは、アーティスト、女優、クリエイター、そしてビジョナリーとして多方面で活躍しています。多くの人が大学を卒業する頃、彼女はティーンエイジャーのポップ・センセーション、ロックスター、女優、2024 年5 月にはデビュー作『BLACK SHIELD MAIDEN』を出版した作家、アーティスト、ファッションアイコン、そしてデイタイム・エミー賞を受賞したトークショーの司会者となりました。

弱冠23 歳にして、ネオ・ソウル(『Ardipithecus』2015 年)やサイケデリック・フォーク(『WILLOW』2019年)から、ポップ・パンク(『lately I feel EVERYTHING』2021 年)、エクスペリメンタル・ハード・ロック(『<COPINGMECHANISM>』2022 年)といった幅広いサウンドを網羅する絶賛されたディスコグラフィーを築いてきました。彼女の6 枚目のアルバム『empathogen』は、その限界をさらに押し広げています。

ウィロー、エディ・ベンジャミン、クリス・グレートテがプロデュースした『empathogen』は、ジャンルを超えたアルバムです。ジャズ、クラシック、先住民族の音楽の瞑想的なミックスからインスピレーションを受け、ジョン・バティステとセイント・ヴィンセントをフィーチャーしたこのアルバムでは、ウィローが“先祖のエネルギー”を活用することで、神秘的で遊び心と深みのある感覚を感じさせます。

2 枚のヘビーなギターアルバムと、10 億回ストリーミングを記録した隠れたヒット作『Wait A Minute』を含む数え切れないほどの功績を収めた『empathogen』は、ビルボードのコンテンポラリージャズアルバムチャートで初登場1 位を獲得し、現実に立ち返らせます。魂を揺さぶる歌詞と彼女のボーカルが主役となり、ウィローはこれまで以上に自分自身に忠実なものを作り上げました。

2022 年のアルバム『COPINGMECHANISM』では、この若きアーティストがロック界の殿堂で確固たる地位を築き、ピッチフォーク誌では「同世代で最も多才なボーカリストの一人としての地位を確立している」と称賛され、ニューヨーク・タイムズ紙やローリング・ストーン誌では2022 年最も優れた人物の一人として評価されました。

このアルバムにより、ウィローは切望されていたサタデー・ナイト・ライブの2 つの枠を獲得しました。

『curious/furious』と『ur a stranger』の爆発的なパフォーマンスをフィーチャーしたこのショーでのデビューは、彼女がカミラ・カベロと共演した『psychofreak』のパフォーマンスに参加した直後のことでした。さらに、このアルバムにより、彼女は2022 年のiHeartRadio ミュージック・アワードで“最優秀オルタナティブ・アーティスト”にノミネートされました。

ウィローは、2010 年に10 歳の誕生日を迎える直前に、歴史的なシングル『Whip My Hair』をリリースし、音楽キャリアをスタートさせました。『Whip My Hair』は米国でダブルプラチナ認定を受け、ウィローは米国でダブルプラチナシングルを獲得した最年少のアーティストとなりました。その後数年間、彼女はジャンルを超えた一連のプロジェクトをリリースし、ビルボード、ピッチフォーク、BET アワード、MTV ビデオ ミュージック アワードなどから賞賛と評価を獲得しました。

彼女のクリエイティビティの深さは、ファッションやブランドとのパートナーシップにまでも及んでいます。 ディオール ビューティーは彼女をアンバサダーとして迎え、「同世代で最も先見性と大胆さに富んだ若い女性の一人であり、間違いなく同世代を代表するアイコンである」と評しました。ウィローは、ミュグレーの“エイリアン・ゴッデス”やメゾン・マルジェラ“ミューティニー”フレグランス・キャンペーンの顔を務めるほか、シャネルとカルティエ両社のアンバサダーをも務め、2016 年にはスタンス・ソックスとコラボレーションし自身のラインをも立ち上げました。

ウィローの映画やテレビ出演作品には、『キット・キトレッジ: アメリカン・ガール』、父ウィル・スミスと共演した『アイ・アム・レジェンド』、『マダガスカル2 アフリカからの脱出』、『We Baby Bears』、『アドベンチャー・タイム』など数多くあります。また、母親のジェイダ・ピンケット・スミスと祖母のエイドリアン・バンフィールド・ノリスとともに、家族向けトーク番組『レッド・テーブル・トーク』の司会も5 シーズンにわたって務めました。この番組は、世代を超えた視点から現在の社会的、文化的問題に取り組んでいることで高く評価され、2021年にはデイタイム・エミー賞の“優秀トークショー”部門を受賞し、その存続期間中にデイタイム・エミー賞とNAACP 賞の複数のカテゴリーにノミネートされました。