『無期迷途』2周年記念コラボカフェのグッズが通販＆eeo Store池袋本店にて事後販売開始！ さらに新作グッズが登場＆購入特典情報も!!
大人気スマホゲーム『無期迷途』×eeo Cafeのコラボカフェで発売されたグッズの“事後販売”を、2024年11月20日(水)から「eeo Store池袋本店」および「eeo Store online」（通販）にて開始いたしました！
各種グッズには、通常ver./2周年ver.のオリジナルミニキャラ＆公式イラストを使用。事後販売から追加された新作グッズの「A4クリアファイル4枚セット」「フレークシール 5種セット」もファン必見です！
さらに、購入特典のポストカード（コラボカフェと別デザイン）も用意されていますので、どうぞお見逃しなく!!
事後通販はこちらから！
https://eeo.today/store/101/title/5470?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt756(https://eeo.today/store/101/title/5470?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt756)
【事後販売情報（店舗／通販）】
■店舗販売：2024年11月20日(水)オープンからお取り扱い開始
■販売場所：eeo Store 池袋本店
■通販：「eeo Store online(https://eeo.today/store/101/title/5470?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt756)」にて11月20日(水)17:00からお取り扱い開始
※コラボカフェ（2024年10月22日～11月19日実施）で販売された各種グッズに加え、事後販売からは「A4クリアファイル4枚セット」「フレークシール 5種セット」が新たにラインナップ。
【グッズ詳細】事後販売から追加された新商品＆購入特典にもご注目！
定番の缶バッジやアクスタなど、「公式イラスト2周年ver.」「オリジナルミニキャラ2周年ver.」「公式イラスト通常ver.」「オリジナルミニキャラ通常ver.」の各種イラストを使用したグッズが多数ラインナップ。
コラボカフェで販売した商品のほか、事後販売から追加された新作グッズや購入特典も必見です！
【公式イラスト2周年ver.】事後販売から追加の新作グッズ
＜11月20日から販売開始＞
■A4クリアファイル4枚セット（全1種）
■フレークシール 5種セット（全1種）
▼eeo Store online（通販）へ▼
事後通販はこちらから！
https://eeo.today/store/101/title/5470?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt756(https://eeo.today/store/101/title/5470?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt756)
【公式イラスト2周年ver.】コラボカフェで販売した商品
■缶バッジ（全12種）※ブラインド商品
■アクリルキーホルダー（全10種）※ブラインド商品
■アクリルスタンド（全10種）
■アクリルアートボード（全2種）
■フレークシール 5種セット（全2種）
※ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます（以下、同様）。
【オリジナルミニキャラ2周年ver.】コラボカフェで販売した商品
■缶バッジ（全5種）※ブラインド商品
■アクリルぷちスタンド（全5種）※ブラインド商品
■アクリルスタンドプレート（全1種）
■キャラクリアケース（全2種）
【公式イラスト通常ver.】コラボカフェで販売した商品
■缶バッジ BOX01（全6種）※ブラインド商品
■缶バッジ BOX02（全6種）※ブラインド商品
■アクリルキーホルダー（全10種）※ブラインド商品
■アクリルスタンド（全12種）
■キャラクリアケース（全3種）
■紅茶缶（全1種）
【オリジナルミニキャラ通常ver.】コラボカフェで販売した商品
■缶バッジ BOX01（全5種）※ブラインド商品
■缶バッジ BOX02（全7種）※ブラインド商品
■アクリルぷちスタンド BOX01（全5種）※ブラインド商品
■アクリルぷちスタンド BOX02（全7種）※ブラインド商品
■アクリルスタンド（全1種）
■コルクコースター（全2種）
■小物ケース（全3種）
【事後販売のグッズ購入特典】限定ポストカード（全2種）
『無期迷途』新商品を含めて関連商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全2種）をランダムで1枚プレゼント。
絵柄は、コラボカフェで配布されたものとは別デザインとなります。ぜひコンプリート目指して、集めてみてください！（※特典はなくなり次第終了）
▼eeo Store online（通販）へ▼
事後通販はこちらから！
https://eeo.today/store/101/title/5470?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt756(https://eeo.today/store/101/title/5470?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt756)
2024年10月27日でリリース2周年を迎えた『無期迷途』。まだコラボカフェグッズをゲットしていない方はこの機会にグッズをゲットして、『無期迷途』の世界観にじっくり浸ってみてはいかがでしょうか。
『無期迷途』とは？
『無期迷途』とは罪悪都市で展開される物語を題材にしたプリズン戦略RPGスマホゲームです。ゲーム内ではキャラクター育成、取り調べ、高戦略性バトルシステムを含む要素をお楽しみいただけます。プレイヤーは「ミノス危機管理局の局長」として、魅力的な特殊能力の使い手「コンビクト」たちを連れ、悪の勢力が蔓延る狂瞳病に乱された世界で、様々な事件の真相を暴いていきます。ディスシティで暴れている危険なコンビクトを逮捕し、様々な事件を調査・鎮圧していくことで、プレイヤーはこの世界の真実に触れることになるのです。
＜関連リンク＞
▼ダウンロードURL（iOS/Android共通）
https://bit.ly/3VTvc57
▼『無期迷途』公式サイト
https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home
▼『無期迷途』公式X
https://x.com/PathtoNowhereJP
＜製品概要＞
■タイトル：無期迷途
■ジャンル：罪悪都市プリズン戦略RPG
■プラットフォーム ：App Store／Google Playストア
■配信：AISNO Games
(C)AISNO Games.
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IP活用プラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus