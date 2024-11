【新発売】DEUXERメンズスタイリングシリーズ誕生

株式会社ナンバースリー

DEUXERメンズスタイリングシリーズについて

近年、メンズヘアスタイルは、自由度やデザイン性が求められており、多様なスタイルに対応するスタイリング剤が求められています。DEUXERメンズスタイリングシリーズは、セット力の高いハードなスタイルから、ケア効果のあるナチュラルなスタイルまで幅広く対応できるよう開発を行いました。このシリーズは、メンズのお客さまの幅広いスタイリングニーズに応える製品です。

市場背景

・ 30代・40代の男性がメインターゲット層:30~40代の約60%がスタイリング剤を週に1回以上使用しており、セット力やキープ力、洗い落としやすさといった機能の他、エイジングケア※やにおいケアなどを重視しています。

※年齢に応じたケアのこと

・ 多様なメンズスタイルの増加:ナチュラルな毛流れを活かしたスタイルからしっかりセットしたスタイルまで、またパーマスタイルの細分化も進んでいるため、幅広く様々なスタイルに対応できるスタイリング剤が求められています。

DEUXERスタイリングシリーズの特徴

DEUXERメンズスタイリングシリーズは、環境に配慮した「クリーンビューティー」の理念に基づき開発されています。また、「容器には『バイオマスプラスチック』を採用」し、「ISO14021」に準拠した環境表示を行っています。

ISO14021とは?

自己宣言による環境主張は、ISO14021タイプII環境ラベル(現:自己宣言環境主張)表示(我が国ではJIS Q 14021)として国際的にルール化されています。

※環境省が発行する環境表示ガイドラインより引用

クリーンビューティーロゴ

CLEAN Beauty

ナンバースリーのクリーンビューティーは、以下の基準を大切にしています。

1. Clear - 有害物質を排除。

2. Less is More - シンプルかつ効果的。

3. Ethical & Environmentally Conscious - 倫理的で環境負荷の少ない製品。

4. Animal-friendly - 動物実験なし。

5. Naturality - 自然由来の成分を使用。

ナンバースリーは製品開発において、このクリーンビューティーの基準をもとに行っています。

バイオマスプラスチックロゴ

バイオマスプラスチック

DEUXERスタイリングシリーズの容器は、石油由来プラスチックを削減し、植物由来のバイオマスプラスチックを採用しています。これにより、CO2排出量の削減にも貢献しています。

株式会社ナンバースリーは、環境への配慮とサステナビリティを大切にした商品開発を行っております。

インスタフォトコンテストのご案内

DEUXERスタイリングシリーズの新発売を記念し、インスタグラムでフォトコンテストを開催します。みなさまのご応募をお待ちしております。

テーマ:「DEUXERスタイリングシリーズ」

・ 自由なスタイリングを施したヘアスタイルを投稿してください。

・ 投稿写真には、必ずDEUXERメンズスタイリングシリーズの製品がわかる写真を1枚投稿してください。

開催期間:2024年12月1日(日)~2025年3月1日(土)

賞品:Amazonギフトカード1万円分(3名様)

結果発表:2025年3月下旬、ダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

応募方法

1. ナンバースリーのInstagram(@no3jp)をフォロー

2. ハッシュタグ「#デューサースタイリングシリーズ」をつけて投稿

応募規約

非公開アカウントは対象外です。「アカウントのプライバシー」設定をご確認ください。

応募写真の著作権は応募者にありますが、ナンバースリーがプロモーション目的で無償使用する場合があります。

性別に関わらずデューサースタイリングシリーズを使用したヘアスタイルの作品は全て対象です。

本コンテストはInstagramが関与しておりません。

皆さまの素敵な投稿をお待ちしています。

