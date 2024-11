【スマートフォンアプリ「Link！Like！（リンクライク）ラブライブ！」新情報】1.5周年を記念した多彩な企画を開催！

株式会社オッドナンバー

株式会社オッドナンバー(代表取締役社長:丸茂 雄大)は、株式会社バンダイナムコフィルムワークス(代表取締役社長:浅沼 誠)、株式会社バンダイナムコミュージックライブ(代表取締役社長:垰 義孝)と共同開発する、スマートフォンアプリ「Link!Like!ラブライブ!」(以下、「リンクラ」)が、2024年11月20日(水)で正式リリースから1.5周年を迎えたことについてお知らせいたします。

併せてアップデート情報についてもお知らせいたします。

おかげさまで「リンクラ」は2024年11月20日(水)で1.5周年を迎えました。

日頃より「リンクラ」をプレイいただいております皆様に感謝の気持ちを込め、各種キャンペーンを開催いたします!

◾︎Now or Never リンクラ! 1.5周年メモリアルキャンペーン!

1.Now or Never リンクラ!1.5周年メモリアルログインボーナス!

2.「Now or Never リンクラ!URセレクトセット」及び「Now or Never リンクラ!リミテッドURセレクトセット」販売!

3.限定ステッカー付きパック販売!

4.168時間限定「Welcome ”Cerise Bouquet” COLLECTION」及び「Welcome ”DOLLCHESTRA” COLLECTION」並びに「Welcome ”Mira-Cra Park!” COLLECTION」ガチャ開催!(UR確定ガチャ)

5.72時間限定「2024 PARTY! LIMITED COLLECTION for You!」ガチャ開催!(復刻ガチャ)

6.デイリーライブ強化

7.ラーニングライブ習得度上昇量2倍

8.期間限定ミッション

◾︎アップデート情報

レンタルデッキの実装

▼Now or Never リンクラ! 1.5周年メモリアルキャンペーン!

1.Now or Never リンクラ!1.5周年メモリアルログインボーナス!

期間中、「リンクラ」に合計10回ログインしていただくことで、無償SIsCaを最大で2,000 SIsCaとプレイPt.チャージチケットを最大で800ポイント分プレゼントいたします。

開催期間

2024年11月21日(木)04:00~2024年12月5日(木)03:59

ログイン報酬一覧

1日目:無償SIsCa × 500 SIsCa

2日目:プレイPt.チャージチケット100 × 2

3日目:無償SIsCa × 200 SIsCa

4日目:プレイPt.チャージチケット100 × 2

5日目:無償SIsCa × 200 SIsCa

6日目:プレイPt.チャージチケット100 × 2

7日目:無償SIsCa × 200 SIsCa

8日目:プレイPt.チャージチケット100 × 2

9日目:無償SIsCa × 200 SIsCa

10日目:無償SIsCa × 700 SIsCa

2.「Now or Never リンクラ!URセレクトセット」及び「Now or Never リンクラ!リミテッドURセレクトセット」販売!

期間中、1回限定で無償SIsCaやURセレクトチケットが付いた2種類のセットを販売いたします。

開催期間

2024年11月20日(水)12:00~2024年12月5日(木)11:59

・「Now or Never リンクラ!URセレクトセット」

内容:有償SIsCa 3,000 SIsCa及び【1.5周年記念】URセレクトチケット1枚

販売価格:3,000円

購入回数:期間中1回

・「Now or Never リンクラ!リミテッドURセレクトセット」

内容:有償SIsCa 5,000 SIsCa及び【1.5周年記念】《LIMITED》URセレクトチケット1枚

販売価格:5,000円

購入回数:期間中1回

3.限定ステッカー付きパック販売!

期間中、ユニット毎にそれぞれ1回限定で1.5周年を記念した限定ステッカーが付いた3種類のパックを販売いたします。

開催期間

2024年11月20日(水)12:00~2024年12月5日(木)11:59

・【1.5周年記念】「365 Days」ステッカー スリーズブーケパック

内容:有償SIsCa 1,500 SIsCa及び限定ステッカー3枚

販売価格:1,500円

購入回数:期間中1回

・【1.5周年記念】「365 Days」ステッカー DOLLCHESTRAパック

内容:有償SIsCa 1,500 SIsCa及び限定ステッカー3枚

販売価格:1,500円

購入回数:期間中1回

・【1.5周年記念】「365 Days」ステッカー みらくらぱーく!パック

内容:有償SIsCa 1,500 SIsCa及び限定ステッカー3枚

販売価格:1,500円

購入回数:期間中1回

4.168時間限定「Welcome ”Cerise Bouquet” COLLECTION」及び「Welcome ”DOLLCHESTRA” COLLECTION」並びに「Welcome ”Mira-Cra Park!” COLLECTION」ガチャ開催!(UR確定ガチャ)

期間中、ユニット毎に「Welcome ”Cerise Bouquet” COLLECTION」及び「Welcome ”DOLLCHESTRA” COLLECTION」並びに「Welcome ”Mira-Cra Park!” COLLECTION」ガチャを開催いたします。各ユニット1回ずつ有償SIsCa(1,000 SIsCa)でのみ引くことができるガチャとなっており、それぞれ必ずURカード1枚確定の仕様となっています。

注)LIMITED COLLECTIONシリーズのカードは含まれませんのでご注意ください。

開催期間

2024年11月20日(水)12:00~

「リンクラ」既存ユーザー:開催後のログインから起算して168時間以内

「リンクラ」新規ユーザー:開催後の新規ユーザー登録から起算して168時間以内

5.72時間限定「2024 PARTY! LIMITED COLLECTION for You!」ガチャ開催!(復刻ガチャ)

期間中、復刻ガチャとして「2024 PARTY! LIMITED COLLECTION for You!」を開催いたします。

注)URカード確定ガチャではございませんのでご注意ください。

開催期間

2024年11月20日(水)12:00~

「リンクラ」既存ユーザー:開催後のログインから起算して72時間以内

「リンクラ」新規ユーザー:開催後の新規ユーザー登録から起算して72時間以内

6.デイリーライブ強化

期間中、曜日にかかわらず全てのデイリーライブを開放!アイテムの獲得数が2倍及びスタイルPt.の獲得量が2倍になります。

開催期間

2024年11月21日(木)04:00~2024年11月28日(木)03:59

7.ラーニングライブ習得度上昇量2倍

期間中、ラーニングライブの習得度の上昇量が2倍になります。

開催期間

2024年11月28日(木)04:00~2024年12月5日(木)03:59

8.期間限定ミッション

期間中、スクールアイドルステージで期間限定ミッションが開放され、それぞれクリア条件に応じて、無償SIsCaを最大で1,800SIsCaと各メンバーのお気に入りギフトを合計で27個、そして限定ステッカーを合計で9枚獲得できます。

開催期間

2024年11月20日(水)12:00~2024年12月5日(木)11:59

内容

各メンバーのセンター楽曲を規定回数クリアする。

・5回クリア 無償SIsCa × 200 SIsCa

・20回クリア お気に入りギフト × 3個

・50回クリア 限定ステッカー × 1枚

▼アップデート情報

レンタルデッキの実装

初心者を中心に「リンクラ」内スクールアイドルステージの遊び方を理解してもらうため、レンタルデッキを実装いたします。

レンタルデッキとは

▲レンタルデッキイメージ

・所持するカードが少ない初心者から中級者ユーザー向けに用意する固定デッキです。

・レンタルデッキは専用のデッキ枠が存在し、カードデッキの編成一覧から選択することが可能です。

・レンタルデッキは無条件で使用できるデッキが用意されています。

※レンタルデッキの編集及びレンタルするカードの強化はできませんのでご注意ください。

※レンタルデッキの詳細はアプリ内のお知らせをご覧ください。

実装日

2024年11月20日

※キャンペーンで実施する企画内容・開催期間等は予告なく変更となる場合がございます。

▼「Link!Like!ラブライブ!」のアプリダウンロードURL

App Store及びGoogle Play

https://app.adjust.com/1dns1qm1

▼公式Webストア「アプリペイ」

SIsCaをお得に購入できる公式Webストアです。

https://app-pay.jp/app/link-like-lovelive/

■「Link!Like!ラブライブ!」とは

スマートフォンアプリ「Link!Like!ラブライブ!」は、蓮ノ空女学院のスクールアイドルたちの、ライブやトークの生配信、育成カードゲームなど、多彩なコンテンツを総合的に楽しめる、新時代のオールメディア・スクールアイドル応援活動アプリです。「Link-Like O.S.」からラブライブ!の世界に“ログイン”して、スクールアイドルの「応援」をすることができます。

1. ストーリー

フルボイス&フル3Dで描かれる「活動記録」!煌めく青春を生きる少女たちの物語。

2. スクールアイドルステージ(ミュージカルカードゲーム)

楽曲の流れにあわせてスキルを発動、上手くライブを盛り上げて、みんなの「ハート」を集めよう!!

3. With×MEETS(定期生配信)

スクールアイドルはトークも必修!?

「With×MEETS」は定期的な『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』のメンバー生放送!みんなと一緒に、スクールアイドルクラブ、日々奮闘中!

4. Fes×LIVE(バーチャル音楽ライブ)

「Fes×LIVE」は全国に“生”配信!メンバーたちの成果が結実する晴れ舞台!

画面の向こうで精一杯“いま”を輝くスクールアイドルたちに“リアルタイム”にエールを送って、応援しよう!

■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』とは

バーチャルだけどリアル

少女たちと「いま」を描く青春学園ドラマ、新年度スタート!

蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブは、1年365日、入学から卒業までの限られた時間のなかで、彼女たちと喜び、悲しみを共にし、同じ青春を過ごす、リアルタイム「スクールカレンダー」連動プロジェクトです。

<作品イントロダクション>

石川県金沢市から奥まった場所で、蓮の花の咲く湖の傍らにある私立蓮ノ空女学院。

創立100年を越えるこの高校では、古くから引き継がれた伝統がいまも息づいている。

変わらないものと変わっていくもの、

旅立つものと遺されるもの。

新しい風は次の蕾をほころばせる。

その中で煌めく青春(トキ)を生きる9人の少女たち。

限りある時間の中で、精一杯に花咲こうともがく。

これは、そんな彼女たちの「みんなで叶える物語(スクールアイドルプロジェクト)」――

スマートフォン向けアプリをメインに、メンバーおよびキャストによる動画配信、雑誌展開、楽曲CDのリリース、ライブイベントなど、オールメディアで展開する、バーチャルスクールアイドルプロジェクト。

■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』Link!Like!ラブライブ! 104期 プロモーションムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mrTvAhrPjko ]

■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/

■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@lovelive_hasu

■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/hasunosora_SIC

■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 公式note

https://note.com/lovelive_hasu

■ラブライブ!シリーズとは

女子高校生が学校で活動するアイドル・"スクールアイドル"を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っています。

最初のシリーズとなる『ラブライブ!』を皮切りに、『ラブライブ!サンシャイン!!』、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ!スーパースター!!』といった新たな作品を次々と展開し、メンバーのストーリーを描いたTVアニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントの開催など、多岐にわたる活動に取り組んでいます。

2023年は最新作『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』がスタートしたほか、1月に『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』のショートアニメ「にじよん あにめーしょん」を放送。6月には新作OVA『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 NEXT SKY』を上映しました。さらに『ラブライブ!サンシャイン!!』の公式スピンオフ作品『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』TVアニメが7月より放送。アニメの他にも完全新作のオリジナル舞台『スクールアイドルミュージカル』が初演の好評を受け、8月に追加公演を実施。

2024年は4月に『にじよん あにめーしょん2』を放送。9月より『映画 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章』が公開。10月からは『ラブライブ!スーパースター!!』TVアニメ3期を放送中。ラブライブ!シリーズ初の実写ドラマ化『ラブライブ!スクールアイドルミュージカル the DRAMA』が11月より放送。そして、11月29日より『劇場総集編 幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』の公開を予定しています。

ラブライブ!シリーズ初の合同アジアライブツアー 「LoveLive! Series Asia Tour 2024 ~みんなで叶える物語~」を2024年10月より広州、上海、台北、ソウル、横浜の5都市で開催しています。

■株式会社オッドナンバー

株式会社オッドナンバーは、「異次元のチームでコンテンツに、体験に、革命を。」の企業ミッションのもと、コンテンツの企画・開発を行っております。オリジナルIP・コンテンツの開発や国内大手のコンテンツ事業者との協業により、まだ世の中に展開されていないコンテンツを創り出し、革命的なユーザー体験を届けることを目指しています。

主な事業内容

オリジナルIP・コンテンツの開発

