バルドラール浦安が大勝＆首位独走！名古屋オーシャンズが2位に浮上！第15節｜11月15日～17日 試合結果＆ベスト5【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】今こそ最高のフットサルを

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

11月15日（金）～17日（日）に実施したＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 第15節の6試合について結果をお知らせいたします。

■第15節 今週の試合結果（全6試合）

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/

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＜11月15日（金）＞

「ボルクバレット北九州 3-7 しながわシティ」

会場：アクシオン福岡

得点者（北九州）：村山 幸資×2、宮崎 岳

得点者（しながわ）：山田 凱斗×2、平田 ネト アントニオ マサノリ、カイオ×2、新井 裕生、田口 大雅

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89576

＜11月16日（土）＞

「フウガドールすみだ 6-0 ヴォスクオーレ仙台」

会場：町田市立総合体育館

得点者（すみだ）：根本 佑×2、福田 亮、オウンゴール、中田 秀人、丹羽 脩人

得点者（仙台）：

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89577

「湘南ベルマーレ 4-6 バサジィ大分」

会場：南足柄市体育センター

得点者（湘南）：堀内 迪弥×2、フィウーザ、萩原 真夏

得点者（大分）：高溝 黎磨×3、レオ、上原 拓也、青 大祐

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89578

「ペスカドーラ町田 2-4 名古屋オーシャンズ」

会場：町田市立総合体育館

得点者（町田）：野村 啓介、倉科 亮佑

得点者（名古屋）：水谷 颯真、アンドレシート×2、清水 和也

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89579

＜11月17日（日）＞

「Y．S．C．C．横浜 3-4 シュライカー大阪」

会場：バルドラール浦安アリーナ

得点者（横浜）：安井 嶺芽×2、荒川 勇気

得点者（大阪）：西川 尊、安彦 憲史郎、清水 寛治、加藤 翼

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89580

「バルドラール浦安 5-1 立川アスレティックFC」

会場：バルドラール浦安アリーナ

得点者（浦安）：ピレス イゴール、ロドリゴ、本石 猛裕、染野 伸也、田中 晃輝

得点者（立川）：中村 充

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89581

■現在の順位表※第15節終了｜11月17日時点

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/teamrank.html

■達成された記録

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/736_1_d5cfa42efc5c01a82f594cebc3ba9d02.jpg ]●個人通算記録※Ｆ１・Ｆ２合算

＜通算100試合出場＞※Ｆ１・Ｆ２合算

田淵 広史（名古屋オーシャンズ）

菅原 健太（Y．S．C．C．横浜）

■直近誕生日の選手※11/11(月)～11/22(金)

西川 尊（シュライカー大阪）2003年11月11日生まれ

中村 心之佑（ペスカドーラ町田）2003年11月14日生まれ

平田 ネト アントニオ マサノリ（しながわシティ）1995年11月16日生まれ

竹下 藍登（フウガドールすみだ）2005年11月16日生まれ

星 翔太（フウガドールすみだ）1985年11月17日生まれ

渡辺 ロドリゴ エイジ（しながわシティ）2003年11月17日生まれ

上村 充哉（立川アスレティックFC）1996年11月21日生まれ

■放送情報

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