スマートフォン向けMMORPG『ラグナロクX』2024年11月20日（水）より正式サービス開始！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森下一喜、以下ガンホー)は、スマートフォン向けMMORPG『ラグナロクX』(https://ragnarokx.gungho.jp)の国内での正式サービスが、本日2024年11月20日(水)に開始したことを発表いたします。

『ラグナロクX』キービジュアル『ラグナロクX』とは

『ラグナロクX』は、今なお世界各国で愛されMMORPGの歴史に輝く『ラグナロクオンライン(通称、RO)』のシリーズ最新作です。『RO』の特徴であるキャラクターや多彩な職業、アイテム・スキル・ステータスを組み合わせた「自由度の高いキャラクタービルド」を本作でも楽しむことができます。重厚なストーリークエストや、モンスターの強さ、収集などやり応えはシリーズ屈指!

ゲーム画面イメージ1.

広大なミッドガルドの世界を旅する大勢のプレイヤーとパーティやギルドを組んで、"極"難度のラグナロクに挑みましょう!

イベント盛りだくさんでスタート!

計7日間のレッスン「初心者ミッション」やサイコロを使ってマスを進めていくと、さまざまなアイテムを報酬として獲得できる「王城すごろく」など、ゲーム内イベントを多数ご用意いたしました。「初心者ミッション」では、毎日のレッスンを完了するとポイントがたまり、報酬を受け取ることができます。7日間、すべてのレッスンをクリアすると、アバターアイテム「学園祭の制服セット」を手に入れることができます。メインストーリーとあわせて、多種多様なイベントをお楽しみください。

各イベントの詳細はゲーム内にてご確認ください。

初心者ミッション 7日間報酬「学園祭の制服セット」

「正式サービス開始記念!フォロー&リポストキャンペーン」実施!

正式サービス開始を記念して、Xにてリポストキャンペーンを実施いたします。『ラグナロクX』の公式Xアカウント(@ragnarokx_jp)をフォローし、キャンペーンハッシュタグが入った対象のポストをリポストしてください。最大2万円分のAmazonギフトカードが抽選で16名様に当たります。まだ『ラグナロクX』公式Xアカウントをフォローしていない方は、この機会にフォローして、キャンペーンにご参加ください。

「正式サービス開始記念!フォロー&リポストキャンペーン」イメージ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1831_1_3948dcab7517bca9831868415c9a801a.jpg ]

【キャンペーンサイトURL】https://ragnarokx.gungho.jp/news/11

「フレンド・ギルド募集キャンペーン」実施!

『ラグナロクX』公式サイトにて展開している「フレンドカードメーカー」「ギルドカードメーカー」にて作成した「フレンドカード」「ギルドカード」の画像を各応募コースのキャンペーンハッシュタグをつけて投稿してください。

投稿いただいた方の中から抽選で合計15名の方に、Amazonギフトカードをプレゼントいたします。キャンペーンに参加して友達をみつけ、一緒に新しい冒険にでかけましょう。

「フレンド・ギルド募集キャンペーン」イメージ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1831_2_57c22cb73e9ca877afdf63a96e798998.jpg ]

【キャンペーンサイトURL】https://ragnarokx.gungho.jp/news/10

アンバサダープログラム「ROX写真部」登場!

『ラグナロクX』のプレイ中に撮影したお気に入りの瞬間を「みんなにシェアしたい!」「この楽しさを共有したい!」というプレイヤーの皆様の活動を応援するアンバサダープログラムをご用意しました。ハッシュタグ「#ROX写真部」「#ラグナロクX」をつけてゲームのスクリーンショットをXに投稿してください。

稿されたスクリーンショットの中から、運営チームが選んだスクリーンショットを「月間報告」として毎月、いくつかご紹介させていただきます。

「ROX写真部」イメージ

ご紹介させていただいた方には素敵なゲーム内アイテムをプレゼントいたします。詳細は「ROX写真部」サイトをご確認ください。

【「ROX写真部」サイトURL】https://ragnarokx.gungho.jp/news/7

また、サービス開始にあわせて、全国でTVCMの放送も予定しております。こちらもどうぞご期待ください。

TVCMキャプチャ1.TVCMキャプチャ2.TVCMキャプチャ3.

この他、最新情報は随時お知らせいたします。MMORPG『ラグナロクX』に、どうぞご期待ください。

●公式サイト :https://ragnarokx.gungho.jp

●公式Xアカウント :https://x.com/ragnarokx_jp

●公式YouTubeアカウント :https://www.youtube.com/channel/UCufpqQznyC-oRoyTfy5S8uQ

『ラグナロクX』基本情報

タイトル : ラグナロクX

ジャンル : MMORPG

対応機種 : iOS 17.0以降

Android(TM) 12.0以降 ※必要RAM:4.0GB以上

※一部機種に関しては上記条件を満たしていても

動作しない可能性があります。

価格 : 基本プレイ無料 ※一部有料アイテムがございます。

公式サイト : https://ragnarokx.gungho.jp

運営 : ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

アプリアイコン

コピーライト表記:

(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。 その後予告なしに変更されることがあります。

