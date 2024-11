『リネージュ』ナイトのクラスリブートや新規コンテンツを含む最新大型アップデート「騎士道」を11月20日(水)に実施！アップデートを記念したイベントもスタート！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌ・シー・ジャパン)は、次期大型アップデート「騎士道」が2024年11月20日(水)に、最新アップデート「騎士道」の実施、およびイベント2種の開催をお知らせします。

■最新大型アップデート「騎士道」



【アップデート日時】

2024年11月20日(水)定期メンテナンス時

【概要】

最新アップデート「騎士道」を本日2024年11月20日に実施しました。

本アップデートではナイトのクラスリブートが行われ、ナイトの基礎ステータスの変更や新規唯一級スキル「フォーススタン:アルティメット」の追加、既存スキルの調整などが行われました。

またワールドを越えて取引が可能になる「アデンワールド取引所」の実装や、UI/UXの改善、血盟システムのリニューアルなどさまざまなアップデートが行われました。

血盟システムのリニューアルではケプリシャステータスを増加させるアイテムの購入や血盟のレベルを上げることで様々なバフ効果を受けることができます。

アップデート詳細は、特設サイトをご確認ください。

≪最新大型アップデート「騎士道」特設サイトはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/24/lineage/11update/

■シグネチャーポイント

【開催期間】

2024年11月20日(水)定期メンテナンス後 ~ 2024年11月6日(水)定期メンテナンス前まで

【概要】

開催期間中、WEBショップやログインスタンプ、アルティメットバトル参加で「シグネチャーポイント」を獲得できます。

ギラン城下町にいるNPC(※)「アーリス」を通じて、「シグネチャーポイント」を消費して、「クラスチェンジコイン」や「装身具強化券選択箱」などのアイテム製作を行うことができます。

他にも便利なアイテムなど豪華なラインナップが目白押しなので、この機会に是非ログインしてアイテムを獲得してください。

※NPC:Non Player Characterの略。ゲーム内の案内人。

≪「シグネチャーポイント」」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage/2411signature/

■スペシャルログインスタンプ

【開催期間】

2024年11月20日(水)定期メンテナンス後 ~ 2025年1月8日(水)定期メンテナンス前まで

【概要】

1日1時間以上ゲームをプレイしてログインスタンプを押すと、冒険に役立つさまざまなアイテムが手に入る「スペシャルログインスタンプ」を開始しました。

ログインスタンプを押すと、「アインハザードの祝福」の祝福値200が追加で獲得できます。

さらに、ゲーム内通貨「アデナ」や「ドラゴンの高級ダイアモンド」を消費して、追加のログインスタンプを解放することができます。

ログインスタンプは期間中、前半と後半の2回に分けて開催されますので、毎日ゲームにログインしてお得なアイテムを獲得しましょう!

≪「スペシャルログインスタンプ」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage/2411spstamp/

■ゲーム概要

『リネージュ』は気軽に遊べる無料オンラインRPGです。20年以上の歴史を持つ剣と魔法のファンタジー世界で繰り広げられる壮大な物語。その世界では日々、数千人規模のユーザーが同時に協力して敵を倒したり、チャットで気の合う友達を作りながら冒険を進めます。従来の家庭用ゲーム機やPCゲームからは考えられなかった自由度の高い楽しみをお客様に提供しつづけています。

タイトル リネージュ

ジャンル MMORPG(多人数同時参加型RPG)

利用金額 基本プレイ無料(アイテム課金)

公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage

公式X(旧Twitter) https://x.com/Lineage_Japan

公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2024年11月20日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます