AI CROSS、Great Place to Work (R) Institute Japanより「働きがいのある会社」に初認定

AI CROSS株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:原田 典子)は、世界150カ国で企業調査を行う株式会社働きがいのある会社研究所(所在地:東京都港区、代表取締役社長:荒川 陽子)が定める、「働きがいのある会社」に初認定されたことをお知らせいたします。

■働きがいのある会社認定とは?

GPTW Japanが定義する「働きがいのある会社」とは、マネジメントと従業員との間に「信頼」があり、一人ひとりの能力が最大限に生かされている(For All)ことを意味します。

「働きがいのある会社」を構成する5つの要素である「信用」「尊重」「公正」「誇り」「連帯感」を社員と会社に問うアンケートを用いて、スコアがGPTW Japanが定める一定水準を超えた企業を認定しています。

今回の調査において、AI CROSSの強みと言える「働きがいのポイント」として挙げられたTOP3は以下の通りでした。

- 人種に関係なく正当に扱われている- 性別に関係なく正当に扱われている- 性的指向に関係なく正当に扱われている

※詳細は下記紹介ページをご確認ください。

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1031_3712.html

■AI CROSSの取り組み

今回受賞をしたきっかけとなった働きがいのポイントTOP3に共通しているのは人種や性別に関係なく、正当に扱われているこということが挙げられます。

コロナ以前からリモートワークの実施やフレックス勤務の実施をおこなってまいりました。これは家庭やそれぞれにおかれる事情を考慮した際に、その特性に合わせた形で働くことができるよう環境や働き方を整備したものになります。

AI CROSSの採用時のポリシーとしても、ダイバーシティの促進を重視しており、「性別、年齢、障がい、国籍、ライフスタイルなどに関わらず、一人ひとりの個を尊重し、認め合うことで多様性を実現」することを掲げ、日々の採用活動を行なっております。

今後も当社のミッションである「Smart Work, Smart Life」を更に体現すると共に、引き続き社員にとって働きがいのある職場環境を作り続けてまいります。

■Great Place To Work(R) Institute Japanについて

Great Place To Work(R) Institute は、約150ヶ国で年間10,000社以上の働きがい(エンゲージメント)を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan(GPTW Japan)を運営しています。

▽Great Place To Work (R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info/

▽日本における「 働きがいのある会社」認定企業ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/

【会社概要】

2015年の創業以来、「Smart Work, Smart Life」の理念のもと、テクノロジーで企業業務と働くヒトの生活をスマートにするため、メッセージングサービスの企画・開発・提供を実施。

会 社 名:AI CROSS株式会社

代 表 者:代表取締役CEO 原田 典子

所 在 地:東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー20F

設 立:2015年3月

事業内容:Smart AI Engagement事業

U R L:https://aicross.co.jp/