ラクレコ専用アプリのアップデートにより、スマホにつながるUSBストレージでCDの「再取り込み」は不要に！

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)は、スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」の専用アプリにおいて、ラクレコに取り込んだ楽曲をスマートフォンにつながるUSBストレージに保存できる「USBライブラリー」機能に対応する無料のアップデートを実施いたします。本アップデートは、本日2024年11月20日(水)よりiOS版/Android版/FireOS版にてご利用いただけます。

本アップデートにより、CDの「再取り込み」作業が不要になります。従来、スマートフォンやタブレットなど複数の端末でCD楽曲を楽しむ場合、端末ごとにCDを取り込む必要がありました。今回のアップデートで搭載される「USBライブラリー」機能を利用することで、1台の端末でCDを取り込んだ後、他の端末からはラクレコ専用アプリを使ってUSBストレージから直接楽曲を取り込むことができます。また、端末の容量不足で削除した楽曲も、USBストレージから簡単に復元できます。



「USBライブラリー」機能は、ラクレコ専用アプリの「その他」メニューからアクセスできます。USBストレージへの保存時には、アーティストやアルバム単位で自動的に分類され、すでに保存されている楽曲の重複保存を防止する機能も備えています。

本アップデート対応機種

- iPhone(USB Type-Cポート搭載モデル)- iPadシリーズ(USB Type-Cポート搭載モデル)- Android スマートフォン・タブレット (USB Type-Cポート搭載モデル)- Fireタブレット(2018 年モデル以降)

※下記の対応OSバージョンが動作しているものに限ります。

本アップデート対応OSバージョン

スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」

- iOS:17.0~- iPadOS:17.0~- Android:8.0~- FireOS:7~※1 BCNランキング「サウンドレコーダーカテゴリー」をもとにした当社調べ(2024年1月)RR-PW2シリーズ

「ラクレコ」は、iOS/Android/Fire OSに対応したスマートフォンやタブレットで音楽CDから楽曲を直接取り込める、パソコン不要のスマートフォン用CDレコーダーです。各端末に対応したケーブルまたはWi-Fi接続で、CDの楽曲を簡単に取り込むことができます。パソコンが苦手な方や、パソコンが利用できない環境でも手軽にご利用いただけます。



専用の音楽プレーヤーアプリ「ラクレコ専用アプリ」では、CDから取り込んだ楽曲に加え、端末内の楽曲やパソコンから転送した楽曲も一括で管理・再生できます。楽曲のアルバム名、曲名、アーティスト名、ジャケット写真はインターネットから自動取得されるため、手動での情報入力は不要です。また通常再生のほか、リピートやシャッフル再生にも対応しています。



さらにこのたび追加された「USBライブラリー」機能により、取り込んだ楽曲をUSBストレージで管理できるようになり、複数の端末間での楽曲の共有や再取り込みがより簡単になりました。

サポート対象USBストレージ商品例

SSD-PHPU3Aシリーズ(https://cms-product.buffalo.jp/product/detail/ssd-php4.0u3-ba.html)

18,370円~(税抜16,700円)

USB3.2(Gen2) ポータブルSSD TypeA&C MiniStation SSD Professional Edition

SSD-SCHU3Aシリーズ(https://cms-product.buffalo.jp/product/detail/ssd-sch2.0u3-ba.html)

10,600円~(税抜9,637円)

USB3.2(Gen2) Type-A&C TV録画対応 スティック型 ハイスピード MiniStation SSD

SSD-SCTU3Aシリーズ(https://cms-product.buffalo.jp/product/detail/ssd-sct2.0u3-ba.html)

13,310円~(税抜12,100円)

USB3.2(Gen2) Type-A&C TV録画対応 スティック型 MiniStation SSD

SSD-PGCU3Cシリーズ(https://cms-product.buffalo.jp/product/detail/ssd-pgc2.0u3-bc.html)

9,460円~(税抜8,600円)

USB3.2(Gen1) Type-A&C MiniStation SSD

RUF3-ACシリーズ(https://cms-product.buffalo.jp/product/detail/ruf3-ac32g-rd.html)

オープン

USB 3.2(Gen1)Type-C/Type-A対応 USBメモリー

