名鉄観光 航空・JR利用ダイナミックパッケージの期間限定キャンペーン「名鉄観光＜大＞感謝祭」開催！
「名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩切道郎、以下名鉄観光）は、航空・JR利用を利用したダイナミックパッケージのタイムセールを実施中です。
名鉄観光＜大＞感謝祭のサイトはこちら :
https://www.mwt.co.jp/kokunai/dp/special/big_kanshasai/
■セール名称
＼名鉄観光＜大＞感謝祭／
■販売期間
2024年11月18日（月）17：00～11月25日（月）17：00
■対象出発日
2025年3月29日（土）帰着分まで
※一部商品は期間が異なります
■交通機関
JAL、ANA、スカイマーク、JR
■対象商品
価格変動型運賃を利用したツアー（ダイナミックパッケージ）
対象商品は、出発地は羽田、名古屋、関西、札幌、九州発などのJRまたは航空便とセ
ット宿泊がセットになった価格変動型運賃を利用したツアー（ダイナミックパッケー
ジ）。
■目安価格（いずれも2024年11月18日17:30時点の料金）
外観（イメージ）
東京/羽田発着沖縄本島行
ロワジールホテル那覇泊3日間(4名様1室)が
19,600円～116,400円
詳細はこちら(https://air.mwt.co.jp/tour/special/kansyasai_sp?specialCode=kansyasai_sp&lang=ja&depAreaCode=A03&paxPerRoom=0&keyword=%E3%83%AD%E3%83%AF%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E9%82%A3%E8%A6%87%20%E6%84%9F%E8%AC%9D%E7%A5%AD&wg=ZSP&sort=lowPrice&page=1&isNoDate=1)
外観（イメージ）
東京/羽田発着北海道行
レンブラントスタイル札幌泊2日間(2名様1室)が
11,100円～86,000円
詳細はこちら(https://air.mwt.co.jp/tour/special/kansyasai_sp?specialCode=kansyasai_sp&lang=ja&depAreaCode=A03&paxPerRoom=0&keyword=%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%9C%AD%E5%B9%8C%20%E6%84%9F%E8%AC%9D%E7%A5%AD&wg=ZSP&sort=lowPrice&page=1&isNoDate=1)
外観（イメージ）
東京/羽田発着九州行
ANAクラウンプラザホテル福岡泊2日間(2名様1室)が
21,600円～77,900円
詳細はこちら(https://air.mwt.co.jp/tour/special/kansyasai_sp?specialCode=kansyasai_sp&lang=ja&depAreaCode=A03&paxPerRoom=0&keyword=ANA%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E7%A6%8F%E5%B2%A1%20%E6%84%9F%E8%AC%9D%E7%A5%AD&wg=ZSP&sort=lowPrice&page=1&isNoDate=1)
名鉄観光＜大＞感謝祭のサイトはこちら :
https://www.mwt.co.jp/kokunai/dp/special/big_kanshasai/