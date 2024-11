三谷産業、ベトナム創業30周年記念式典を開催

三谷産業株式会社

三谷産業株式会社(本社:石川県金沢市/代表取締役社長:三谷 忠照、以下 三谷産業)は、11月13日(水)に、ベトナム・ハノイ市内にて、ベトナムでの創業から30周年となることを記念した式典を開催しました。

三谷産業は、1994年にベトナムの国営関連企業と合弁会社を設立して以来、事業拡大に努めてまいりました。現在ではベトナム国内において現地子会社は7社17拠点、現地社員数は2,300人を超え、売上高は160億円規模になるまでに成長しています。事業内容は、化学品製造・販売、ソフトウェア開発、空調設備等の設計・積算、樹脂成形品製造・組立など多岐に渡ります。また三谷産業では、ベトナム子会社の総称を「Aureole(オレオ)グループ」と称しています。

式典当日は、はじめにベトナム最大のIT企業であるFPTグループ会長 チュオン・ザー・ビン様より、「三谷産業・Aureoleグループ、FPTの持続的な発展とベトナムの新たな可能性」と題した特別講演をいただきました。その後のオープニングセレモニーでは、両国を象徴する花である桜と蓮をモチーフとした伝統音楽の演奏が披露されました。

次に、主催者を代表して当社代表取締役社長である三谷 忠照より、30年間の歩みを振り返るとともに、今後も三谷産業とAureoleグループは、日本とベトナムの互いの文化を尊重しながら強い団結力と一人ひとりの自立心を併せ持った組織として発展し、両国に貢献していきたいと述べました。

代表取締役社長 三谷 忠照による主催挨拶 Aureoleグループ社員による新たな行動指針の発表

続けて、ベトナム政府を代表して元ベトナム社会主義共和国計画投資省大臣であるヴォー・ホン・フック様より、また、日本政府を代表して駐ベトナム社会主義共和国日本国特命全権大使 伊藤 直樹様よりご挨拶を賜りました。

その後、動画でベトナム創業30周年のあゆみやAureoleグループ各社のビジネス紹介を行いました。また、Aureoleグループの新たな行動規範「Aureole Way」を、Aureole Construction Software Development Inc. 常務取締役のチャン・タン・ダンが紹介しました。

「Aureole Way」の策定にあたっては、グループ各社から選ばれた代表社員によるワーキンググループを発足しました。ベトナムの歴史的偉人であり尊敬される存在であるヴォー・グエン・ザップ将軍の戦略を軸に、戦略論をビジネスに応用する考え方や事例を学ぶことを通して、ベトナム人社員自らが今後のAureoleグループの在り方を見据え、行動指針を策定したものです。

式典の最後には、三谷産業特別参与の三谷 充より、Aureoleグループ社員の永年勤続表彰を行い、受賞者を代表してAureole Expert Integrators Inc. 取締役のチン・ディン・マイ・リンがスピーチを行いました。

本式典を通して、三谷産業およびAureoleグループにとって重要な節目であるベトナム創業30周年を社内外多くの方々とともに迎えることができ、また、ベトナム人社員が一丸となってAureoleグループの経営を担い発展を目指す意志を改めて表明することができました。

三谷産業は今後も、日本・ベトナム両国の関係強化、さらにはベトナムの長期的な繁栄に繋がる取り組みに注力してまいります。

■「三谷産業ベトナム創業30周年記念式典」概要

1. イベント名:三谷産業ベトナム創業30周年記念式典

2. 日 時:2024年11月13日(水) 13:30~16:00(ベトナム時間)

3. 会 場:Ho Guom Opera(ベトナム・ハノイ市)

4. 参加者数:計288人

5. プログラム

開会

特別記念講演

FPT Co., LTD. 会長 チュオン・ザー・ビン 様

オープニングセレモニー

日本・ベトナムの伝統音楽の演奏

主催挨拶

三谷産業株式会社 代表取締役社長 三谷 忠照

御来賓挨拶

元ベトナム社会主義共和国計画投資省大臣 ヴォー・ホン・フック 様

駐ベトナム社会主義共和国日本国特命全権大使 伊藤 直樹 様

Aureoleグループ30年の歩みと『Aureole Way』紹介

Aureole Construction Software Development Inc.

常務取締役 チャン・タン・ダン

永年勤続表彰

代表者スピーチ

Aureole Expert Integrators Inc. 取締役 チン・ディン・マイ・リン

閉会

【Aureoleグループについて】https://aureole.mitani.co.jp/jp/

三谷産業のベトナム子会社の総称をAureole(オレオ)グループと称しています。“Aureole”とは、フランス語で「栄光」を意味する言葉であり、ベトナム子会社の社名に冠しています。三谷産業は1994年にベトナム・ホーチミン市において事業を開始し、2024年9月時点ではベトナム国内において、現地子会社7社、およびハノイ・ホーチミン駐在事務所合わせて17拠点、現地社員数は約2,300人の規模になりました。事業内容は、化学品・健康食品原料の製造・販売、自動車部品向け樹脂成形品の製造、建築設備のCAD設計やBIM事業、情報システムのオフショア開発・システムインテグレーションなど多岐にわたり展開しています。

【三谷産業グループについて】https://www.mitani.co.jp/

石川県金沢市で創業して96年、ベトナムで創業して30年の複合商社です。北陸、首都圏、ベトナムを拠点に、化学品/情報システム/樹脂・エレクトロニクス/空調設備工事/住宅設備機器/エネルギーの6セグメントで事業を展開しています。商社でありながら、時にメーカーとして、また時にコンサルタントして、お客さまにとっての最適を追求するとともに、「創業90年を越えるベンチャー企業」として更なる進化へと挑戦しています。

2024年3月期:連結売上高 95,857百万円/連結従業員数 3,569名