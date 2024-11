島田珠代のギャグベストを詰め込んだ、至極の楽曲がついに完成！『島田珠代ベスト～パンティーテックス～』11/20(水)午前0:00 配信スタート！！

吉本興業株式会社

この度、吉本新喜劇 島田珠代が自身初であり集大成とも言える楽曲、“島田珠代ベスト~パンティーテックス~”を11月20日(水)午前0:00より各種音楽配信サービスでデジタル配信いたします。

島田珠代のこれまでのギャグを思う存分に詰め込んだ、まさしくベスト盤のような仕上がり。

そして頭から離れないフレーズにメロディ、体の底からパワーがみなぎる1曲となっております!

ぜひ、お聴きください!

また、11月20日(水)午前0:00より、楽曲配信を記念して島田珠代公式TikTokアカウントの開設も決定いたしました!

こちらのアカウントでは、島田珠代自らが振付を担当した、アバンギャルディとのコラボダンスも披露致します。

今後も様々なコラボパフォーマンス動画をお届け予定です。

【楽曲概要】

■楽曲名:島田珠代ベスト~パンティーテックス~

■配信開始日:2024年11月20日(水)午前0:00~

■Linkfire:https://lnk.to/shimadatamayo_pantytexx

【各ダウンロードサイト・各サブスクサイトにて配信】

<ダウンロードサイト>

iTunes Store/Amazon Music/mu-mo/music.jp/オリコンミュージックストア/着信★うた♪/mora/ドワンゴジェイピー/GIGA MUSIC/mysound/レコチョク/dミュージック/Music Store powered by レコチョク

<サブスクリプション>

Apple Music/Amazon Music/AWA/YouTube Music/KKBOX

/auスマートパスプレミアムミュージック/Spotify/DEEZER/LINE MUSIC/TOWER RECORDS MUSIC powered by レコチョク/RecTV for JOYSOUND/RecTV for USEN MUSIC Entertainment/dヒッツ/OTORAKU/TikTok/Facebook/Instagram

島田珠代 コメント

カッコよく仕上がりました!

ヤングは、クラブシーンやパーティーで、ご年配の方々は、エクササイズとして活用してみてください。

結構筋肉付くかもよ(ハート)(ハート)

▼プロフィール

1970年5月10日、大阪府出身

お笑いタレントとして、吉本新喜劇や関西地区の番組を中心に活躍中。

独特のキャラクターとテンポの速いコメディセンスで人気を博し、時には大胆に身体を張ったギャグや、軽妙なトークや笑いで、舞台やテレビ、バラエティ番組で活躍している。

コメディスタイルは、どこか懐かしさと親しみやすさがあり、多くの視聴者に愛されています。

特に、体を張った演技や突拍子もない行動で笑いを誘うパフォーマンスが島田珠代の武器になっている。

長年にわたり関西のお笑い界で活躍しており、吉本新喜劇の看板女優としても、その独特な芸風で多くのファンに支持されています。

\TikTok 島田珠代アカウント開設が決定!/

今回の楽曲リリースを記念して、新アカウント開設が決定致しました!!

Remixを含むアゲアゲのパーティーチューンにのせたダンスはSNSでもバズること間違いなし!

■島田珠代 公式TikTokアカウント:@shimada_tamayo

■吉本新喜劇公式HP:https://shinkigeki.yoshimoto.co.jp/

■吉本新喜劇オフィシャルSNS

・X:https://x.com/shinkigeki1

・Instagram:https://www.instagram.com/yoshimotoshinkigeki/

・TikTok:https://www.tiktok.com/@shinkigeki