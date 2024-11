2025年インターナショナル・ウールマーク・プライズ : ファイナリスト8名を発表

ザ・ウールマーク・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド日本支社8名のファイナリスト - (左上から時計回り) メリル・ロッゲ、ディオティマ、ACT N°1、ルイ・ガブリエル・ヌイッチ、ルアール、エスター・マナス、デュラン・ランティンク、スタンディング・グラウンド

世界で最も有望な才能を持つ8名のデザイナーが、2025年インターナショナル・ウールマーク・プライズのファイナリストに選出されました。数百人の応募者の中から選ばれたデザイナーたちは、ウールの革新性と環境に対しての持続可能性を考え抜いたコレクションを、最終イベントにて発表します。

以下、2025年インターナショナル・ウールマーク・プライズ8名のファイナリスト:

- ACT N°1(アクト・ヌメロウーノ - イタリア)- ディオティマ (米国)- デュラン・ランティンク(オランダ)- エスター・マナス(ベルギー)- LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI(ルイ・ガブリエル・ヌイッチ - フランス)- LUAR (ルアール - 米国)- メリル・ロッゲ(ベルギー)- Standing Ground (スタンディング・グラウンド - 英国/アイルランド)

アーティスティック・ディレクターにIBカマラ氏を迎える

アーティスティック・ディレクターのIBカマラ氏

2025年春頃に開催予定の最終イベントには、スペシャルゲストとして、アーティスティック・ディレクターのIBカマラ氏が参加します。カマラ氏は、『Dazed』の編集長や『Off-White』のクリエイティブ・ディレクターを務め、現在のファッション業界で最も影響力のある人物の一人です。カマラ氏をゲストに迎えたインターナショナル・ウールマーク・プライズは、国境や課題を越え、ファッションに変化を起こしていけると信じています。以下、カマラ氏からのコメント:

「2025年ウールマーク・プライズでウールマークの素晴らしいチームに加わり、デザインの才能を称え、新しいクリエイティビティを提供できることを光栄に思います。ファッション業界の未来を形作る才能を育て、盛り上げることはとても重要で、ファイナリストの皆さんにお会いするのが待ち遠しいです。」

プライズ

インターナショナル・ウールマーク・プライズは、カール・ラガーフェルド、イヴ・サンローラン、ガブリエラ・ハーストなど、歴史的なデザイナーたちも受賞してきた先進的なデザインの才能を称える世界的なアワードです。昨年、2年に1度開催される新しい形式に改訂後、初めての開催となります。各ファイナリストには、最終イベントにて発表するメリノウール・コレクションの作製費用として6万豪ドル (約600万円)が授与され、同プログラムの審査員や企業パートナーといった「イノベーションアカデミー」のメンバーからのアドバイスを受けることができます。このプログラムには、ファッション・エディター&スタイリストのガブリエラ・カレファ=ジョンソン氏、Saksファッション・ディレクターSVPのルーパル・パテル氏、Business of Fashionのティム・ブランクス氏など、業界のリーダーたちが含まれます。

最終選考に残った8名は、2025年秋冬コレクションの一部、あるいは単独のコレクションとして、メリノウール本来の汎用性と革新性、そして環境負荷を考慮した6つのルックを含むコレクションを披露します。その内最低1つのルックは、インターナショナル・ウールマーク・プライズにて限定的に発表します。

ファイナリストの中から、インターナショナル・ウールマーク・プライズと賞金30万豪ドル (約3,000万円)が授与されます。ファイナリスト全員には、世界の著名なショップで、コレクションの販売を行う機会が与えられます。

また、最終イベントではその他2つの業界賞が授与されます。

- カール・ラガーフェルド賞:メリノウールのイノベーションとファッション業界の可能性を広げたブランドや個人に贈られます。- サプライチェーン賞:持続可能な活動において、卓越したリーダーシップと革新性を示したサプライヤーに贈られます。

イノベーション・アカデミー

ファイナリストは、「イノベーション・アカデミー」として、製品開発、ビジネス展開、サプライチェーンの紹介、コレクションやブランドの開発、サステナビリティーに対する考察など、業界の専門家によるサポートを受けることができます。

今年のイノベーション・アカデミーには、以下のパートナーが参加します。:

Tilting the Lens, Common Objective, The Mills Fabrica, Gruppo Florence, BYBORRE, D-House, Knitwear Lab, Laxtons, Eva x Carola, studioe(R), Queen of Raw, Close to Clothes.

このプログラムは、50を超える先進的な国際的サプライチェーン・パートナーと繋がっています。イノベーション・アカデミーは、投資、製品の研究開発、指導、新しい商流、ネットワーキングを支援し、持続可能なビジネスを成長させるためのサポートを提供します。

