【SOEJU (ソージュ)】越境ECサービスの対象エリアを拡大

モデラート株式会社

「SOÉJU」は、2018年9月のブランド誕生以来、店舗販売ではなく試着促進を重視した“売らない”コミュニケーションとお客様理解に立脚したデータドリブンな事業展開により、高いリピート率とプロパー消化率(定価販売構成率)99%※1、商品の廃棄率も0.1%未満※2 を実現し、急成長しているブランドです。

スタイリングサービス「SOÉJU personal(ソージュパーソナル)」から生まれた知見や販売データから蓄積した大人の女性の定性・定量情報に基づき、ライフスタイルの「基(ベース)」となる装い、年齢に左右されずにフォーマルやビジネスからカジュアルまで、同じ服のアレンジで幅広いシーンを通年でカバーできる、上質で知性の宿る素材ながら誠実な価格の定番アイテムをメインにご提案しています。それぞれの商品を個別に企画するのではなく、基軸生地をメインにシリーズ化し、そのシリーズの新作や 新色を展開することを「SOÉJU」の独自性のひとつとして、必要なもの・時間を「必要なだけ」使うことで生産量や働き方を最適化し、サステナブルな取り組みも積極的に推進しています。

※1:2024年9月時点。 ※2:2024年9月時点(ブランド創業以来廃棄率0.1%未満)。

越境ECサービスの対象エリアを香港・台湾に拡大

「SOEJU」は、「自分自身を表現しながら社会と心地よくつながる」ことをブランドの原点としており、言語や文化を超えた世界中の大人の女性にも「SOEJU」を広くお使いいただきたく、成長戦略の一環として越境 EC サービスを開発、2024年9月19日(木)から米国を対象に販売を開始し、ご好評をいただいております。 そしてこのたび、越境ECサービスの対象エリアを香港・台湾へと拡大し、約30型のラインナップで販売を開始します。

「SOEJU」は、越境ECによる販売データから蓄積可能な大人の女性の定性・定量情報を最大限に活用し、世界で受け入れられるより良い商品開発やサービス向上をスピーディに展開することで、グローバルな大人の女性のブランドへと進化いたします。

今後は欧州などへの販路拡大も視野に、グローバルな市場でブランドのさらなる成長に挑みます。

モデラートは、「自己表現の選択肢を広げる」ことに貢献する事業を通じて、「誰もが社会と心地よくつながれる世界」の実現を目指してまいります。

Wool Soutien Collar Coat(ジーロンラムステンカラーコート)Bit Pattern Blouse(ビット柄スカーフ付きブラウス)Cocoon Blouse(コクーンブラウス8分袖)Soft Oxford Shirt Dress(ソフトオックスシャツワンピース)

「SOÉJU 」越境 EC サービス概要

販売開始日 米国 2024年9月19日(木)

台湾・香港 2024年11月20日(水)

URL:https://soeju-global.com(https://soeju-global.com/)

対応言語 : 英語 繁体字中国語 簡体字中国語

決済方法:各種クレジットカード、Google Pay、Paypal、Wechat Pay、Alipay

D2Cファッションブランド「SOEJU」について

“自分自身を表現しながら社会と心地よくつながる”ことを原点にブランドフィロソフィー“I like the way I am.“のもと、ブランド立ち上げ初期から「SOEJU」の約束として3つの“less‟を掲げ、お客様から共感をいただいております。また、試着促進を重視した‟売らない“コミュニケーションにより、“オンライン”によるご自宅での試着のほか、主要都市部では東京・代官山の「SOEJU Fitting Room」や百貨店でのポップアップストア、地方都市では出張型サロンの開催により“オフライン”での試着の場をご提供し、顧客本位の体験を通じて事業成長を実現しております。

1.Sceneを“less”に

フォーマルやビジネスからカジュアルなシーンまで、どんなシーンでも着られる

1万人以上のスタイリングを手がけてきたプロスタイリストの目線でデザイン。着回しのための色とシルエットを意識。オンのシーンで長く愛用いただきたい上質な生地を、オフのコーディネートにも。

2.Ageを“less”に

どんな世代の方でも着られる

トレンドに流されずに、年齢関係なく着られる定番デザイン。ベーシックながら、どこかに“らしさ”も。ライフステージにより価値観や体型が変わっても、スタイリング次第で着続けられる服。

3.Priceを“less”に

セールをせずに、「誠実な価格」を維持

セール分を見越した高めの価格設定をせず、適正価格でご提供。上質な素材を使いながらもバリエーションを絞ることで生産を効率化。

SOEJUオンラインストア :https://store.soeju.com/スタイリングサービス「SOEJU personal」について

プロのスタイリストによるファッションカウンセリングサービスを前身として、2018年9月の「SOEJU」ローンチに合わせてスタートしたスタイリングサービス。「SOEJU Fitting Room」での経験豊富なプロのスタイリストによる1対1の「カウンセリング」(有料/対面・オンライン)をはじめ、購入検討中の「SOEJU」アイテムの試着やスタイリングの相談ができる「SOEJUスタイリング」(無料/対面・オンライン)をご提供。カウンセリング時にお客様からいただいたご要望なども「SOEJU」の商品開発に活かしています。

「SOEJU Fitting Room」店舗概要

店舗名:SOEJU Fitting Room(ソージュ フィッティング ルーム)

所在地:〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町24‐1 ROOB2 2F

東急東横線「代官山駅」から徒歩約3分

営業日時:火~土曜日11:00~17:00

※日曜日は予約制サービスのみの営業

SOEJU Fitting Room :https://store.soeju.com/collections/salon-allmenu

【モデラート会社概要】

会社名:モデラート株式会社(Moderato Inc.)

代表者:代表取締役 市原 明日香

本社所在地:東京都渋谷区猿楽町24-1

東京オフィス:東京都渋谷区渋谷2-1-12 VORT AOYAMAII3F

設立日:2014年12月

資本金:8,900万円

業務内容:服飾小売り、個人向けスタイリングサービス、化粧品販売

URL: https://moderato-inc.jp(https://moderato-inc.jp/)