【ハミルトン】個性に合った“スタイル＆キャラクター”でホリデーシーズンを祝福

スウォッチ グループ ジャパン株式会社ホリデーのテーマは、"HAPPY HOLIDAYS WHEREVER YOU ARE"

静かな山小屋に集まったのは、5人の個性的な面々。

それぞれがユニークなスタイルを持ち、ハミルトンの時計を身に着けています。このホリデーの集まりは、ハミルトンの時計の多様性や、そのすべてにストーリーが存在するということの現れです。

たとえば、実用性を重視する冒険家は、印象的なブルーのダイヤルとNATOストラップを備え、どんな旅にも対応できる「カーキ フィールド エクスペディション 41mm」を身に着けています。

「カーキ フィールド エクスペディション 41mm」

一方で、トレンドセッターで知られるあの人は、エッジの効いたスタイリッシュな装いをしています。1974年に発表されたアイコニックな「ハミルトン パルサー クッション」にインスパイアされた、フューチャリスティックな新作「PSR 74」を着用しています。

ビジネスウーマンは、上品なシルバーのダイヤルを備え、洗練された「ジャズマスター パフォーマー 34mm」をつけ、自信に満ちた雰囲気を醸しだし、室内の視線を独り占めします。

左:「PSR 74」 右:「ジャズマスター パフォーマー 34mm」

大胆なスタイルを表現したいパイロットには、そのカリスマ性に見事にマッチするグリーンのダイヤルとブラウンレザーストラップの「カーキ パイロット デイデイト 42mm」がよく似合います。

そして最後は、チャレンジスピリットを持つロッカー。エルヴィス・プレスリーが着用したことで有名な伝説の「ベンチュラ」を身に着け、時代を超えたクールさを表現しています。

左: 「カーキ パイロット デイデイト 42mm」 右:「ベンチュラ」

今年のホリデーシーズン、ハミルトンがあなたの大切な人に贈る、ユニークで印象的なギフトを見つけるお手伝いをします。どこにいても、誰と一緒でも、ハミルトンはあなたのスタイルを祝福するパーフェクトな腕時計をご用意しております。

ハミルトンについて

1892年アメリカ ペンシルバニア州ランカスターで創業。130年以上の歴史を誇るハミルトンは高精度な時計を作り続けています。ハミルトンのウォッチメイキング技術は、アメリカの鉄道黎明期と共に発展し、軍の兵士、パイロット、ハリウッドスターの腕元を彩りました。フィルムメーカーのウォッチメーカーとして揺るぎない存在であり続けているハミルトンの時計は、500本を超える映画に登場しており、カスタムウォッチが複数のハリウッドの大ヒット映画において非常に重要な役割を担っています。タイムピースを通して、本物のキャラクターやストーリーラインの確立に励む中で、ビデオゲームに登場するブランドウォッチを初めてデザインしたのもハミルトンです。クラフツマンシップと精度を追求し続けるハミルトンは、1957年に世界初の電池式腕時計を発表し、1970年には初のLED式デジタルウォッチを発表しました。ハミルトンはデザイン、テクノロジー、クラフツマンシップを追求し続け、ウォッチメイキングのリーディングカンパニーであるスウォッチグループの一員として、アメリカンスピリットとスイスのテクノロジーが融合したタイムピースを生み出しています。

詳細については、HamiltonWatch.comをご覧ください。Facebook、X、Instagramのアカウント @hamiltonwatchをフォローしてください。

日本のオフィシャルLINEアカウント

