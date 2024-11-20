ハローキティとケイト・スペード ニューヨークが日本初のカプセルコレクションを発表
(C)’24 SANRIO 著作（株）サンリオ
株式会社サンリオ(本社：東京都品川区 代表取締役社長：辻 朋邦)の「ハローキティ」と、グローバル・ライフスタイルブランドのケイト・スペード ニューヨークは、2024年11月20日(水)このホリデーシーズンに日本限定で発売するアクセサリーとアパレルの限定カプセルコレクションを発表します。
ハローキティの50周年期間中に発売する限定カプセルコレクションには、ハローキティのアイコニックなイメージをケイト・スペード ニューヨークのカラフルで遊び心に溢れるスタイルに落とし込んだ、 クロスボディ、トートバッグ、ポーチ、スモールレザーグッズなどのレザーグッズに加え、アパレル、ジュエリー、キーホルダーなども含まれます。
2024年11月30日(土)に発売する、ハローキティ×ケイト・スペード ニューヨーク限定カプセルコレクションは、 税込みで10,340円から77,000円までの価格帯にて、ケイト・スペード ニューヨーク銀座旗艦店のみで購入が可能となります。その後、2025年1月7日(火) 午前10時よりケイト・スペード ニューヨークの日本公式サイトで発売いたします。また、グローバル公式アウトレットサイト、及び一部のケイト・スペード ニューヨーク グローバル アウトレットストアにおいても2025年1月より販売を予定しています。
HELLO KITTY x kate spade new york Capsule Collection:
(C)’24 SANRIO 著作（株）サンリオ
左から時計回り：HELLO KITTY x kate spade new york 3D crossbody \77,000, ring set \28,600, small tote \61,600, charm pendant \28,600, 3D mini crossbody \61,600, sticker pack phone crossbody \46,200, medium compact bifold wallet \42,900, tennis bracelet \33,000, studs \16,500, sweater \52,800, liquid case (16 pro/16 pro max) \10,340 ※全て税込み
(C)’24 SANRIO 著作（株）サンリオ
左から時計回り：HELLO KITTY x kate spade new york Tshirt \16,500, mini camera bag \61,600, sneaker \34,100, sweat shirt \27,500, laptop case \26,400, small zip wristlet \24,200, small slim card holder \24,200, mini tote \60,500 ※全て税込み
About kate spade new york
1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な 発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだって オリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle（完璧ではないけれども特別なライフスタイル）を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。
https://www.katespade.jp
2024年、ハローキティは50周年を迎えました
2024年の今年、ハローキティは50周年を迎えました。2024年12月31日(火)までの期間を「50周年アニバーサリーイヤー」として、「Friend the Future. 未来と友だちになろう。」をテーマに様々な取り組みを行っています。
ハローキティSNS情報
ハローキティ50周年サイトURL： https://hellokitty50th.sanrio.co.jp
Instagram： https://www.instagram.com/hellokittyjp_official/
X： https://x.com/hellokitty50th?s=20
TikTokハローキティ公式50周年アカウント：https://www.tiktok.com/@hellokitty_50th