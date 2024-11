【調査レポート2024】企業におけるコミュニティラーニングがもたらす効果について

株式会社Schoo[画像1: https://prtimes.jp/i/6391/296/resize/d6391-296-9457f4a8b9e8a526dd36-0.png ]調査の背景・目的急速に変化するビジネス環境において、従業員のワークエンゲージメント向上やキャリア形成の支援は、企業の持続的成長における重要な課題です。中でも他者との関わりを通じて互いに学び合う「コミュニティラーニング」は、個々の学びを促進し、組織全体の生産性や個人のキャリア自律意識を高める有効な手段として注目されています。既にコミュニティラーニングを実施している企業では、企業内大学の設置や、職種・年代・求めるスキルなどの各種共通項で繋がるコミュニティ活動、学習コミュニティ活動の奨励と仕組み化などがおこなわれています。本調査では、従業員のワークエンゲージメントやキャリア自律意識等と「学び」との関係性に焦点を当て、「コミュニティラーニング」にどのような効果があるのか、理解を深めることを目的としています。調査概要調査期間:2024年8月22日~24日調査対象:全国の20~60代のビジネスパーソン有効回答数:930件調査方法:インターネット調査調査委託先:株式会社マクロミル※サンプルは職種別に均等割付/雇用者の年代別構成でウェイトバック集計済調査結果サマリーコミュニティラーニングを実施している企業の従業員は「仕事意欲」「キャリア自律意識」「ワークエンゲージメント」が、非実施企業と比較していずれも高い傾向にある。コミュニティラーニングの効果学び合いの仕組みや制度がある企業と、ない企業の双方の従業員に対して、「仕事意欲」「ワークエンゲージメント」「キャリア自律意識」に関する調査を実施しました。<学び合いの仕組み・制度が「仕事意欲」に与える影響>[画像2: https://prtimes.jp/i/6391/296/resize/d6391-296-d5ad01e142c0ea5b81d0-2.png ]「仕事への意欲が高い」と回答した従業員の割合は、学び合いの仕組みや制度がない企業では35.5%に対し、学び合いの仕組みや制度がある企業では59.5%にのぼりました。<学び合いの仕組み・制度が「ワークエンゲージメント」に与える影響>[画像3: https://prtimes.jp/i/6391/296/resize/d6391-296-12d0bd5b072dfc8eaf48-1.png ]「ワークエンゲージメントが高い」と回答した従業員の割合は、学び合いの仕組みや制度がない企業の所属では57.8%に対し、学び合いの仕組みや制度がある企業では81.3%にのぼりました。<学び合いの仕組み・制度が「キャリア自律意識」に与える影響>[画像4: https://prtimes.jp/i/6391/296/resize/d6391-296-a307faf6faac1263b70a-3.png ]自らのキャリアは、会社に委ねるのではなく自身で切りひらくという趣旨の回答をした従業員の割合は、学び合いの仕組みや制度がない企業の所属では76%に対し、学び合いの仕組みや制度がある企業では90%にのぼりました。「コミュニティラーニング」とワークエンゲージメントやキャリア自律意識に関する項目は総じて、高い相関があることがわかりました。学び合いの制度や仕組みが提供されている企業の従業員のほうが、ワークエンゲージメントおよびキャリア自律意識にポジティブな回答をした人が多いことが明らかになりました。まとめ調査の結果、学び合いの組織的な推進が、ワークエンゲージメントの向上やキャリア自律意識の醸成に強く関連していることがわかりました。学び合いの仕組み化は、従業員のスキル開発だけでなく、キャリアに対する意識や行動、さらには組織力の強化にもつながります。多くの企業が中長期的な人材戦略として学び合いの推進が重要であると認識していますが、導入には課題もあります。特に人材育成担当者からは「仕組み化や制度化に関する経験やノウハウ、共有知が不足している」という声が多く寄せられています。スクーはこうしたコミュニティラーニングの仕組み化の面でも支援をしてまいります。▼「Schoo for Business」の新サービス「LEARNING DRIVE」提供開始https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000250.000006391.html▼コミュニティラーニングの効果に関する調査レポート詳細はこちらhttps://malp.schoo.jp/11_Thankspage.html?id=6スクー導入企業におけるコミュニティラーニング実施事例・旭化成株式会社さま▼約2万人の社員へ学びの機会を提供。全社員が「終身成長」を目指す組織づくりへの挑戦https://schoo.jp/biz/casestudy/27▼新入社員が学び合う自律・自走コミュニティ「新卒学部2023」。若手世代による終身成長への挑戦【旭化成株式会社】https://note.schoo.jp/n/nae1156e9f229・九州旅客鉄道株式会社さま▼社員の「個の力の最大化」へSchooを活用。「みんなで学ぶ」企業内大学で組織全体を活性化https://schoo.jp/biz/casestudy/57株式会社Schooについて「世の中から卒業をなくす」をミッションに、インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を進めている。大人たちがずっと学び続けるオンライン生放送学習コミュニティ「Schoo for Personal」は2012年のサービス開始後、「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料提供。過去の放送は録画授業として約8,500本公開中。法人向けには社員研修と自己啓発学習の両立を実現する「Schoo for Business」を提供し、学び続ける組織作りに貢献。登録会員数は約115万人、累計導入企業数は4,000社を突破。2014年から約43の大学・教育機関のDX化を支援。2021年9月には高等教育機関DXプラットフォーム「Schoo Swing」を提供開始。全国約58の自治体との提携をはじめ、奄美大島と包括協定を行うなど地方エリアへの遠隔教育普及によって実現する「未来の暮らし」の確立も進めている。(※数字は2024年8月時点累積)会社名 :株式会社Schoo(スクー)代表者 :代表取締役社長CEO 森 健志郎設立 :2011年10月3日所在地 :〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル4階事業内容:インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革URL:https://corp.schoo.jp/(コーポレートサイト)・https://schoo.jp/(個人向けサイト)・https://schoo.jp/biz(法人向けサイト)・https://dx.schoo.jp/(高等教育機関向けサイト)・https://note.schoo.jp(公式note)