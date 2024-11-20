Unitree Developer Conference 2024 出展ならびに講演のお知らせ

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Robot Innovation Week 2024の一環として、Unitree Robotics社、TechShare株式会社主催で2024年12月11日（水）、12月12日（木）に名古屋国際会議場で開催される「Unitree Developer Conference 2024」に協賛し、同イベントに出展ならびに講演を行うことをお知らせいたします。

現在、様々な業界で、労働力不足への対応や生産性向上を目的としたロボット活用が検討されています。弊社では、工期の遅れや人手不足の深刻化など「2024年問題」が懸念されている建設業界におけるロボット活用についてご紹介いたします。

建設業界では、情報のデジタル化や建設生産プロセス全体の効率化を図ることで、2040年度までに現場における生産性を現在と比較して1.5倍向上させる一方、3割以上の省人化を達成することが目標として掲げられています。現在、建設会社と通信事業者が主体となって進められているトンネル建設現場で取得した3D点群データを遠隔地へ伝送する取り組みの中で、弊社は、3D点群データ取得の際に、Unitree Robotics社のUnitreeシリーズを活用することを提案しています。

今回、Unitree Robotics社のUnitreeシリーズの活用事例のご紹介とともに、NVIDIA Omniverse上で動作するロボティクスシミュレーションプラットフォームNVIDIA Isaac Simをご紹介いたします。NVIDIA Isaac Simを活用することで、リアルな仮想環境内でのロボット設計・テスト・データ作成が可能となり、物理的な試作品を何度も作成せずに、デジタル環境でさまざまなシナリオを試すことができます。これにより、ロボット開発に必要となるプロセスの高速化とコスト削減が可能となり、製品の市場投入までの時間を短縮し、競争上の優位性を確保できるようになります。

今回の出展では、Unitree Robotics社のUnitreeシリーズとNVIDIA Isaac Simの活用による、建設DXの将来に向けた弊社の取り組みをご紹介します。

DX実現に有効となる様々なソリューションのご案内をはじめ、お客様の課題解決に向けた具体的なご提案をさせていただきます。この機会に、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

また、12月11日午後に「建築業界でのロボット活用」というタイトルで講演を行います。なお、Unitree Developer Conferenceは、事前に参加登録が必要となります。

◆イベント概要

イベント名： Unitree Developer Conference 2024（Robot Innovation Week 2024）

日時： 2024年 12月11日（水）～12月12日（木） 10:30～17:30

会場：名古屋国際会議場 2号館 https://www.nagoya-congress-center.jp/access/

主催： Unitree Robotics社、TechShare株式会社

イベント詳細ページ： https://techshare.co.jp/riw2024-top/unitree-developer-conference2024/

お申し込み： https://techshare.co.jp/riw2024-top/inquiry/

イベントの詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2024/11/unitree-developer-conference-2024.html

◆製品の詳細について

Unitree Robotics Unitreeシリーズ 製品ページ： https://www.unitree.com/

NVIDIA Isaac Sim 製品ページ： https://developer.nvidia.com/ja-jp/isaac/sim

NVIDIA Omniverse 製品ページ： https://www.ask-corp.jp/special/nvidia/omniverse/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL： https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 担当：森山 栄作

TEL：03-5215-5653、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

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