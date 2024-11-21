『家庭教師ヒットマンREBORN!』より、ツナやリボーンたち8人の描き下ろしイラストを使用した新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

中外鉱業株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/59072/581/resize/d59072-581-a8fa5bded364368868fd-8.jpg ]『家庭教師ヒットマンREBORN!』より、新作アイテムが「ジャンプフェスタ2025」で販売決定！ツナやリボーンたち8人の新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」のほか、通販商品として小物を入れて普段使いもぴったりな「クリアケース」や「BIGアクリルスタンド」など多数登場！イベント会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！[画像2: https://prtimes.jp/i/59072/581/resize/d59072-581-3f545925b4fcd162a583-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/59072/581/resize/d59072-581-1fc805cb36e987e4ea0d-0.jpg ]イベント情報「ジャンプフェスタ2025」・開催日時 2024年12月21日(土)～12月22日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)・開催場所 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9・出展メーカー名 中外鉱業株式会社（展示ホール9）・ジャンプフェスタ公式WEBサイト https://www.jumpfesta.com/・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。特典情報[画像4: https://prtimes.jp/i/59072/581/resize/d59072-581-343d89496787fb6bddc7-7.jpg ]中外鉱業ブースにてアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』JF2025関連商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典ポストカード(全8種)をランダムで1枚プレゼントします。※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページ（https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/）をご確認くださいWeb販売Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/予約期間：2024年12月18日(水)12:00～12月22日(日)17:00発送日：2025年3月以降順次発送予定※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。会場販売商品[画像5: https://prtimes.jp/i/59072/581/resize/d59072-581-3f545925b4fcd162a583-0.jpg ]■アクリルスタンド 待ち合わせver.（全7種）販売価格：1,650円(税込)ラインナップ：沢田綱吉&リボーン、雲雀恭弥、六道骸、XANXUS、スペルビ・スクアーロ、ベルフェゴール、フラン（全7種）[画像6: https://prtimes.jp/i/59072/581/resize/d59072-581-e20bfe1e6db8b42f9cc4-5.jpg ]■トレーディンググリッター缶バッジ 待ち合わせver.（全8種）販売価格：1個 550円(税込)／1SET[8個入] 4,400円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません[画像7: https://prtimes.jp/i/59072/581/resize/d59072-581-85e17f6f0fd2f108e12f-0.jpg ]■ポラショットコレクション 待ち合わせver.（全8種）販売価格：1個 330円(税込)／1SET[8個入] 2,640円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）[画像8: https://prtimes.jp/i/59072/581/resize/d59072-581-e99441b62985e9a212c8-0.jpg ]■トレーディングクリアカード 待ち合わせver.（全8種）販売価格：1個 440円(税込)／1SET[8個入] 3,520円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません[画像9: https://prtimes.jp/i/59072/581/resize/d59072-581-1fc805cb36e987e4ea0d-0.jpg ]■クリアケース 待ち合わせver.販売価格：1,540円(税込)サイズ：約70×115mm[画像10: https://prtimes.jp/i/59072/581/resize/d59072-581-9c7860befaaad10e6c5e-0.jpg ]■BIGアクリルスタンド 待ち合わせver.（全7種）販売価格：3,520円(税込)※通販商品は会場での販売はございません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。権利表記・関連サイト【権利表記】(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会【関連サイト】家庭教師ヒットマンREBORN!リボーンhttps://www.marv.jp/special/reborn/Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)https://twitter.com/chugaionline