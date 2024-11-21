富士ソフトの技術者が、「Google Cloud Partner Top Engineer 2025」を受賞

富士ソフト株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/61382/129/resize/d61382-129-09869721e4ae55bc2815-1.png ]富士ソフト株式会社の技術者 清水 歩が、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社のパートナーアワード「Google Cloud Partner Top Engineer 2025」において、「Partner Top Engineer（カテゴリ：Modern Architecture）」を受賞しました。 「Google Cloud Partner Top Engineer」は、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社がパートナー企業に所属するエンジニア個人の活躍を表彰するアワードプログラムで、Google Cloud認定資格の保有数や Google Cloudプロジェクトへの貢献、技術情報の発信や普及活動などの実績が評価されます。 4回目となる今回は170名のエンジニアが選出され、「Google Cloud Partner Top Engineer 2025（カテゴリ：Modern Architecture）」において、富士ソフトからソリューション事業本部の清水 歩が選出されました。 富士ソフトは、独立系企業の強みと高度な技術力、および様々な業種への実績を活かし、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社の「Infrastructure Modernization 支援パートナー※」として、クラウドへのインフラストラクチャ移行に課題を抱えるお客様を支援してまいりました。 今後も、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社とのコラボレーションにより、ビジネスの一層の強化、拡大を図るとともに、お客様のビジネスの付加価値向上に貢献してまいります。※Infrastructure Modernization 支援パートナー https://cloud.google.com/blog/ja/topics/partners/overcoming-the-cloud-migration-obstacle-with-google-cloud-partner/Google Cloud Partner Top Engineer 2025パートナー企業に所属するエンジニア個人の活躍が表彰されるアワードプログラムです。General・Google Workspace・Data Analytics・Serverless App Development・Cloud AI/ML・Modern Architecture・Security and Networking・Databaseのカテゴリに分類され、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社の審査基準に従い厳正な審査が行われます。本プログラムは、Google Cloud Japan ブログで発表され、2024年11月21日のGoogle Cloud Japan Partner Forum 2024 Tokyo において授賞式が行われました。 Google Cloud Japan ブログ https://cloud.google.com/blog/ja/topics/partners/partner-top-engineer-2025-award-winners Google Cloud Japan Partner Forum 2024 Tokyo https://cloudonair.withgoogle.com/events/partnerforum2024-tokyoPartner Top Engineer（カテゴリ：Modern Architecture） 清水 歩 https://www.fsi.co.jp/blog/teclist/shimizu-a/[画像2: https://prtimes.jp/i/61382/129/resize/d61382-129-0449301590cffe42f8f4-1.png ]ソリューション事業本部インフラ事業部 インフライノベーション部部長富士ソフトの Google Cloud 関連サービス https://www.fsi.co.jp/google/富士ソフトの Google Cloud 関連技術ブログ https://www.fsi.co.jp/blog/11387/以上※Google Cloud、Google Workspaceは、Google LLCの商標または登録商標です。※その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。