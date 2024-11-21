＜!!数量限定!!＞『八犬伝 -東方八犬異聞-』完結記念★直筆サイン入りイラストカード付きセット予約受付開始！【漫画全巻ドットコム】

株式会社TORICO[画像1: https://prtimes.jp/i/5279/823/resize/d5279-823-f0fc592bd50f3576988a-0.jpg ]漫画全巻ドットコムでは『八犬伝 -東方八犬異聞-』の完結を記念して、超豪華特典付きセットが登場！完結巻までの全24冊全巻セットご購入で限定A5イラストカードプレゼントいたします。さらに！特装版を含む全巻セットをご購入いただたい方にはあべ美幸先生の直筆サイン入りでお届け♪直筆サイン入りイラストカードは数量限定ですのでお早めのご予約を！信乃たちの旅路をぜひ見届けてください!!▼ご予約はこちらhttps://www.mangazenkan.com/special/3094.html▼販売形態１.1～23巻（通常版）+ 24巻（特装版）+ A5イラストカード２.1～24巻（通常版）+ A5イラストカード※１.は数量限定でイラストカードに直筆サイン入り！！▼限定イラストカード[画像2: https://prtimes.jp/i/5279/823/resize/d5279-823-1a8a578ffdbbb3b10006-1.jpg ]【『八犬伝 -東方八犬異聞-』作品概要】生きる意味、守る意義。出会う運命、戦う宿命。物語はここから始まる。5年前、突然広まった謎の疫病が原因で焼き尽くされた大塚村。その生き残りである犬塚信乃(いぬづかしの)、犬川荘介(いぬかわそうすけ)、浜路(はまじ)の三人は、村はずれの教会に保護され暮らしていた。しかし村の焼失事件以来、信乃と荘介は訳あって特殊な能力を持つことに…。【漫画全巻ドットコムについて】1巻から最新巻まで全巻まとめ買いできるインターネット書店です。紙も電子も豊富な取り揃えでお探しのコミックスがきっと見つかるはず。お客様の用途にあわせて多様な方法で漫画をお楽しみいただけるネット書店としてサービス展開しています。公式サイト：https://www.mangazenkan.com/公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/mangazenkan公式LINE：https://lin.ee/TCtJMw7eGiftサービス：https://www.mangazenkan.com/special/2909.html【漫画全巻ドットコムECアプリ好評配信中！】App Store：https://apps.apple.com/us/app/id1539547270Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mangazenkan.mangazenkanec