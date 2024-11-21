【最大40%OFF】＼BlackFriday大感謝セール！／大人気トランスミッター、最新の極上仕様3-IN-1 iPhone充電スタンド、WWDCで2年連続大活躍のiPhoneスタンドなどがお買い得！

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント）は、直営オンラインショップ フォーカルポイント・ダイレクト各ショップにて最大40％OFFのBlackFriday大感謝セールを開催いたします。

なお、セール期間、セール対象商品が各ショップによって異なりますのでご注意ください。各ショップのセール開催期間は以下の通りになります。楽天市場店、Yahoo!ショッピング店では、セール対象商品がクーポンセールになります。

Amazon店：2024年11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59

楽天市場店：2024年11月21日(木)20:00～11月27日(水)01:59

Yahoo!ショッピング店：2024年11月28日(木)0:00～11月30日(土)23:59

Twelve South、Function101の各商品を特別価格でご用意しております。各商品は、それぞれ数量限定、在庫限りとなっております。お早めにお買い求めいただきますようお願いいたします。

※割引率はメーカー希望小売価格をもとに算定

【30%OFF】Twelve South HiRise 3 Deluxe

iPhone、AirPods、Apple Watchに対応したコンパクトでラグジュアリーなMagSafe充電器搭載の3-IN-1ワイヤレス充電スタンド！

Twelve South HiRise 3 DeluxeTwelve South HiRise 3 DeluxeTwelve South HiRise 3 Deluxe【30%OFF】26,800円（税込） → 18,760円（税込）Amazon店で購入する :https://amzn.to/4fJ6ZbL【30%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59

楽天市場店、Yahoo!ショッピング店では30%OFFクーポンセール

楽天市場店で30%OFFクーポンを取得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TkRJRi1PQTZVLVE5S1MtUEZaWQ--&rt=【30%OFF】11月21日(木)20:00～11月27日(水)1:59楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-st-000088/

Yahoo!店で30％OFFクーポン取得 :https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/M2JiNTRhMDFhNjNmMTUyNTU1ODcxZTkwNWVj【クーポン期間】11月28日(木)0:00～11月30日(土)23:59Yahoo!ショッピング店で購入する :https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/tws-st-000088.html

【30%OFF】Twelve South BookArc

最新インサートIはM3 MacBook Airに適合します！MacBookシリーズ専用のアルミニウム製のエレガントな縦置きスタンド。MacBookがデスクトップスタイルのワークステーションにもなります。シルバー、スペースグレイの２色展開。

※BookArcには、インサートF、G、Hの3種類のインサートが同梱されております。

※最新のインサートIは別売りになります。

Twelve South BookArc

Twelve South BookArc【30%OFF】9,400円（税込） → 6,580円（税込）

Amazon店でシルバーを購入する :https://amzn.to/48DQSsi【30%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59Amazon店でスペースグレイを購入する :https://amzn.to/40BjBut【30%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59楽天市場店、Yahoo!ショッピング店では30%OFFクーポンセール楽天市場店で30％OFFクーポン取得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SEpYUC1KSFpHLVJGNUwtNFIxSg--&rt=【クーポン期間】11月21日(木)20:00～11月27日(水)1:59楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-st-000063/

Yahoo!店で30％OFFクーポン取得 :https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/YWJiYjE2MDFiYzg4ZTRiZDQ0OGQzN2VlYWJh【クーポン期間】11月28日(木)0:00～11月30日(土)23:59Yahoo!ショッピング店で購入する :https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/tws-st-000063.html

【10%ポイント付与】Twelve South BookArc インサートI

M2/M3 MacBookAir（13インチ／15インチ）に対応したBookArc専用インサート

Twelve South BookArc インサートITwelve South BookArc インサートI【10%ポイント付与】1,980円（税込） 198ポイント付与

Amazon店でシルバーを購入する :https://amzn.to/3VyATI1【10%ポイント付与】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59Amazon店でスペースグレイを購入する :https://amzn.to/3x4ZQAy【10%ポイント付与】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59

楽天市場店でシルバーを購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-ot-000025/【10%ポイント付与】11月21日(木)20:00～11月27日(水)01:59※「商品詳細を選択」よりインサートIを選択してください。楽天市場店でスペースグレイを購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-ot-000027/【10%ポイント付与】11月21日(木)20:00～11月27日(水)01:59※「商品詳細を選択」よりインサートIを選択してください。

【30%OFF】Twelve South Forte for iPhone

Yahoo!店でシルバーを購入する :https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/tws-ot-000025-p.html【10%ポイント付与】11月28日(木)0:00～11月30日(土)23:59※「バリエーション」よりインサートIを選択してください。Yahoo!店でスペースグレイを購入する :https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/tws-ot-000027-p.html【10%ポイント付与】11月28日(木)0:00～11月30日(土)23:59※「バリエーション」よりインサートIを選択してください。

Apple社製のMagSafe充電器をお持ちですか！WWDC23のプレゼンテーションでも使用された、MagSafe充電器専用ワイヤレス充電スタンドです。iPhoneスタンドとしてStandByモードに最適です。

※MagSafe充電器は付属されません。

Twelve South Forte for iPhone

【30%OFF】6,200円（税込） → 4,340円（税込）

※MagSafe充電器は付属されません。

Amazon店で購入する :https://amzn.to/3vThwi8【30%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59

楽天市場店、Yahoo!ショッピング店では30%OFFクーポンセール

楽天市場店で30%OFFクーポンを取得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TENWUC1QRjg0LUhRTkEtTlJGSQ--&rt=【クーポン期間】11月21日(木)20:00～11月27日(水)01:59楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-st-000068/

【40%OFF】Twelve South BookBook for iPhone 15

Yahoo!店で30％OFFクーポン取得 :https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/MWVmOWFhMDNmYmQ2YzRiZjgyYmRhOWM1MTli【クーポン期間】11月28日(木)0:00～11月30日(土)23:59Yahoo!ショッピング店で購入する :https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/tws-st-000068.html

MagSafe充電器対応のiPhone15シリーズ用フルグレイン本革レザーケース、ヴィンテージ洋書風ハードカバーはリアル財布機能搭載、そして折りたたみ式ディスプレイスタンドに変形。ブラウン、ブラックの２色展開。

Twelve South BookBook for iPhone 15

【40%OFF】9,400円（税込） → 5,640円（税込）Amazon店で購入する

カラー：ブラウン

iPhone 15専用 :https://amzn.to/3z2Ghu0iPhone 15 Plus専用 :https://amzn.to/3X16MYTiPhone 15 Pro専用 :https://amzn.to/3XnH9mEiPhone 15 Pro Max専用 :https://amzn.to/3Tto3Jt

カラー：ブラック

iPhone 15専用 :https://amzn.to/3X16L7hiPhone 15 Plus専用 :https://amzn.to/3T4JOigiPhone 15 Pro専用 :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CK4YGD57iPhone 15 Pro Max専用 :https://amzn.to/4cH4d3V楽天市場店、Yahoo!ショッピング店では40%OFFクーポンセール楽天市場店で40%OFFクーポンを取得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WlBWVS1MS1pWLUZRQVAtV1cwUA--&rt=【40%OFF】11月21日(木)20:00～11月27日(水)01:59楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-ph-000094/

Yahoo!店で40％OFFクーポン取得 :https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/YTk4NWIwMWViZGY1NzY0MzcyYjQ2N2FkMzA4【クーポン期間】11月28日(木)0:00～11月30日(土)23:59Yahoo!ショッピング店で購入する :https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/tws-ph-000094-p.html

Twelve South AirFly シリーズ

【20%OFF】Twelve South AirFly SE

イヤホンジャックに差し込めば、すぐに使える！Bluetoothが使えない端末でもお手持ちのワイヤレスイヤホンが使えるトランスミッター、バッテリー駆動時間は、およそ20時間。

Twelve South AirFly SE

【20%OFF】5,400円（税込） → 4,320円（税込）

Amazon店で購入する :https://amzn.to/46tsvLF【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59

Yahoo!ショッピング店では20%OFFクーポンセール

Yahoo!店で20％OFFクーポン取得 :https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/ZTM1OTQ0ZTFiZTU1ZWFiMmYxNjU2ZWE4Yzk2【クーポン期間】11月28日(木)0:00～11月30日(土)23:59Yahoo!ショッピング店で購入する :https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/tws-ot-000030.html

【20%OFF】Twelve South AirFly Duo

2台までのワイヤレスイヤホンが接続できる強化版トランスミッター、バッテリー駆動時間は、およそ22時間。

Twelve South AirFly Duo【20%OFF】7,400円（税込） → 5,920円（税込）

Amazon店で購入する :https://amzn.to/46tsvLF【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59

Yahoo!ショッピング店では10%OFFクーポンセール

Yahoo!店で20％OFFクーポン取得 :https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/ZTM1OTQ0ZTFiZTU1ZWFiMmYxNjU2ZWE4Yzk2【クーポン期間】11月28日(木)0:00～11月30日(土)23:59Yahoo!ショッピング店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-ot-000019/

【20%OFF】Twelve South AirFly Pro

2台までのワイヤレスイヤホンが接続でき、さらに車や外付けスピーカーなどに飛ばせるレシーバー機能がついたハイエンドトランスミッター／レシーバー、バッテリー駆動時間は、およそ25時間。ホワイト、ブラックの2色展開。

Twelve South AirFly Pro【20%OFF】8,400円（税込）→ 6,720円（税込）

Amazon店でホワイトを購入する :https://amzn.to/48EUfiD【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59Amazon店でブラックを購入する :https://amzn.to/40C7PQv【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59

Yahoo!ショッピング店では20%OFFクーポンセール

Yahoo!店で20％OFFクーポン取得 :https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/ZTM1OTQ0ZTFiZTU1ZWFiMmYxNjU2ZWE4Yzk2【クーポン期間】11月28日(木)0:00～11月30日(土)23:59※「バリエーション」よりカラーを選択してください。Yahoo!ショッピング店で購入する :https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/tws-ot-000017.html

【20%OFF】Function101 DESK MAT PRO+CABLE BLOCK ×2

デスク周りをスッキリ！世界初のマグネット式デスクマットケーブルマネジメントシステム。DESK MAT PROは、マット上のどこにでも強力なマグネットケーブルブロックでケーブルを固定！ブラック、グレー、ネイビー、パープルの4色展開。

Function101 DESK MAT PRO+CABLE BLOCK ×2

【20%OFF】7,800円（税込） → 6,240円（税込）

Amazon店でブラックを購入する :https://amzn.to/3ucDMD4【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59Amazon店でグレーを購入する :https://amzn.to/47YqaJv【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59Amazon店でネイビーを購入する :https://amzn.to/49ge3Zw【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59Amazon店でパープルを購入する :https://amzn.to/49i9UnP【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59

楽天市場店、Yahoo!ショッピング店では20%OFFクーポンセール

楽天市場店で20％OFFクーポン取得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Ulc1US00UUQ0LU41MFktWTEwUg--&rt=【クーポン期間】11月21日(木)20:00～11月27日(水)01:59楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/fun-ot-000004/

【20%OFF】Function101 CABLE BLOCKS

Yahoo!店で20％OFFクーポン取得 :https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/MzZlZDBhM2FlODY0YmFiYjZlYzEyM2VkNGVj【クーポン期間】11月28日(木)0:00～11月30日(土)23:59Yahoo!ショッピング店で購入する :https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/fun-ot-000004-p.html※「バリエーション」よりカラーを選択してください。

マグネットの力で作業スペースのケーブルをキレイに管理するブロック型コードホルダー／ケーブルオーガナイザー。デスク、ホーム、オフィス、ナイトテーブルの上のケーブル管理におすすめ！ブラック、グレー、ネイビー、パープルの4色展開

Function101 CABLE BLOCKS

【20%OFF】4,500円（税込） → 3,600円（税込）Amazon店でブラックを購入する :https://amzn.to/4bhjNUj【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59Amazon店でグレーを購入する :https://amzn.to/4biMJeU【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59Amazon店でネイビーを購入する :https://amzn.to/42lsoBw【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59Amazon店でパープルを購入する :https://amzn.to/3Onqbj6【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59

楽天市場店、Yahoo!ショッピング店では20%OFFクーポンセール

楽天市場店で20％OFFクーポン取得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Ulc1US00UUQ0LU41MFktWTEwUg--&rt=【クーポン期間】11月21日(木)20:00～11月27日(水)01:59楽天市場店で購入する :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Ulc1US00UUQ0LU41MFktWTEwUg--&rt=※「商品詳細を選択」よりカラーを選択してください。

Yahoo!店で20％OFFクーポン取得 :https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/MzZlZDBhM2FlODY0YmFiYjZlYzEyM2VkNGVj【20%OFF】11月28日(木)0:00～11月30日(土)23:59Yahoo!ショッピング店で購入する :https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/fun-ot-000008-p.html※「バリエーション」よりカラーを選択してください。

【20%OFF】Function101 MAGSAFE COASTER

マグネットの力で作業スペースにMagSafe充電器を固定するマグネット式コースター型ホルダー！ブラック、グレー、ネイビー、パープルの4色展開。

Function101 MAGSAFE COASTER

【20%OFF】3,200円（税込） → 2,560円（税込）Amazon店でブラックを購入する :https://amzn.to/3UhpWtF【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59Amazon店でグレーを購入する :https://amzn.to/3HCQQVh【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59Amazon店でネイビーを購入する :https://amzn.to/47SETFL【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59Amazon店でパープルを購入する :https://amzn.to/3HCueo0【20%OFF】11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59

楽天市場店、Yahoo!ショッピング店では20%OFFクーポンセール

楽天市場店で30％OFFクーポン取得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Ulc1US00UUQ0LU41MFktWTEwUg--&rt=【クーポン期間】11月21日(木)20:00～11月27日(水)01:59楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/fun-ot-000012/※「商品詳細を選択」よりカラーを選択してください。

Yahoo!店で20％OFFクーポン取得 :https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/MzZlZDBhM2FlODY0YmFiYjZlYzEyM2VkNGVj【クーポン期間】11月28日(木)0:00～11月30日(土)23:59Yahoo!ショッピング店で購入する :https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/fun-ot-000012-p.html※「バリエーション」よりカラーを選択してください。Twelve Southについて

米国Twelve South社は、アンドリュー・グリーン氏により2009年に設立されたMacやiPhone、iPadなど、Apple製品関連のアクセサリをデザインする会社です。洋書型のiPhoneケースをはじめ、独創的なアイデアにより生み出された製品が各方面で高い評価を得ています。

FUNCTION101について

FUNCTION101（ファンクションワンオーワン）は、日常生活をより快適に・よりシームレスに生活できる製品の開発に焦点を当て、2016年に誕生しました。Apple製品に対する情熱は業界一を誇る新たなデザインチームです。日々、様々なApple製品を研究し、それに合う商品を作り出すことを誇りに、優れたデザインのアクセサリを生み出すことにこだわりを持っています。

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

所在地：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル6F

代表者：恩田英樹

設 立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

※弊社製品を使用したことによるコンピュータ本体、 iPhone、 iPad、その他周辺機器の破損、 損傷、 故障、 紛失などに関しましては、 弊社は一切責任を負いかねますことを予めご了承くださいますようお願いいたします。