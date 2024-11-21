全国初!!️＼移住情報誌×バーチャル空間コラボイベント決定!!︎／鳥取の特産品が当たる大チャンスも！参加者全員にプレゼント進呈【人数制限あり】

株式会社エムアンドエムドットコー

ふるさと鳥取県定住機構は、メタバース上の交流スペース「バーチャルとっとり」での移住イベント「ターンバーチャル2024」の開催を決定！参加可能人数は30人限定！

イベント内では、当機構が毎月リリースしている「とっとりワカモノIJUターン情報誌『Turn』」に掲載された先輩移住者 3名と交流することができます。





鳥取県に移住前～移住後の生活の変化や楽しみ方。子育てについて。鳥取県のここが困る！ここが良い！など、先輩移住者のリアルな声をお届けします。

◎参加無料!!︎ 参加者全員にプレゼントあり・大抽選会も実施！

参加者全員に梨サイダープレゼント！大抽選会では鳥取の特産品がもらえるチャンスもあります。

鳥取の魅力や移住に関する情報をメタバース空間で直接感じてみませんか？

皆さまのご参加をお待ちしています！

◎イベントの詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98609/table/2_1_e6ffe4f97f07210189c6b0222eaae3c5.jpg ]

◎プログラム・内容

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98609/table/2_2_b97c2d88cb5f05695d1e6d32ff5f581c.jpg ]

◎参加方法

１.参加申込をする

下記のフォームからお申込みください▼

お申し込み専用フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1e8U8ZZTZW03z5wwng3Qvqqi4coVE9nQo5eRSPgeGPmOfSA/viewform)



２.イベント日までにアプリ「バーチャルとっとり」をダウンロードする

※推奨スペック／iOS：iPhone12相当以上（iOS15以降）Android：GalaxyS21相当以上（Android OS12以降）

ダウンロードはこちらから▼

App Store(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%81%A8%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%82%8A/id6478043349) GooglePlay(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.berise.virtualtottori&hl=ja&gl=US&pli=1)



３.自身の分身となるアバターを生成する。

顔のパーツや、服装・髪型も自由に選択することができるアバター設定です！



４.イベント当日の時間になったら「バーチャルとっとり」より参加する。

不安な方は、当日までに来場者マニュアルをご確認ください。

▶来場者マニュアル (PDF 1.92MB)(https://furusato.tori-info.co.jp/fs/9/9/5/2/3/_/manual_compressed-%E5%9C%A7%E7%B8%AE_1.pdf)

◎参加特典

１.参加者全員に！「梨汁サイダー」をプレゼント！



２.参加者全員に！鳥取県公式アプリ「とりふる」300P進呈！

「とりふる」とは、鳥取県公式アプリで、就活や鳥取のグルメなど情報満載です！

とりふるポイントは電子マネー（Amazon等）に交換し、お買い物に利用できます！参加前にぜひダウンロードを！

ダウンロードはこちら🔻（または「とりふる」で検索！）

App Store(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%B5%E3%82%8B/id1494294191) Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.tottori.job)

３.抽選で3名様に！鳥取県の特産品プレゼント！

※写真はイメージとなります

◎お問合わせ

Turnバーチャル運営事務局（株式会社エムアンドエムドッドコー内）

〔住所〕〒680-0912 鳥取県鳥取市商栄町251-4

〔TEL〕0857-39-2624 〔FAX〕0857-39-2625