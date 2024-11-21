来春誕生！マイナ免許証「一体化」？「2枚持ち」？ 点呼現場ではどう変わる！？運送業界向け無料ウェビナー12月20日(金)開催のお知らせ
東海電子株式会社
詳細・お申し込みはこちらから :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_23FreAlOTcO8V-yhxtWBNQ#/registration
運送業界の点呼現場に於けるマイナ免許証の活用について考える！
・2025年3月からマイナンバーカードと運転免許証が一体化、内容は？
お申し込みはこちらから :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_23FreAlOTcO8V-yhxtWBNQ#/registration
開催日時：12月20日（金）13時30分～14時15分
受付：ご登録頂いたメールアドレスに詳細をお送り致します。
■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています
アルコール検知システム、 IT点呼システム、 運行管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役 杉本 哲也)は、 この度、「来春誕生！マイナ免許証「一体化」？「2枚持ち」？ 点呼現場ではどう変わる！？」ウェビナーを12月20日(金)に無料開催いたします。
詳細・お申し込みはこちらから :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_23FreAlOTcO8V-yhxtWBNQ#/registration
運送業界の点呼現場に於けるマイナ免許証の活用について考える！
～マイナンバーカードと一体化する免許証確認どう行う！？～
・2025年3月からマイナンバーカードと運転免許証が一体化、内容は？
・マイナ免許証のメリット デメリットついて
・点呼現場でのマイナ免許証の活用方法を教えます！
スピーカー：東海電子株式会社 安全・健康システム営業部 鈴木 善郎
お申し込みはこちらから :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_23FreAlOTcO8V-yhxtWBNQ#/registration
開催日時：12月20日（金）13時30分～14時15分
開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）
受付：ご登録頂いたメールアドレスに詳細をお送り致します。
お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp
■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています
https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html
■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、
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東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/
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