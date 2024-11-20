“世界こどもの日”を記念して37万部突破のベストセラー絵本『だいじだいじどーこだ？』がLINEスタンプになって登場！

株式会社大泉書店いちばん最初に読む「からだ」と「性」の絵本『だいじだいじどーこだ？』とは[画像1: https://prtimes.jp/i/109427/35/resize/d109427-35-b25b9e1584b79ceccb6e-0.jpg ]近年、幼少期から正しい性の知識を身につけることの大切さを医師や専門家たちが啓蒙し、徐々に子どもを持つ親たちも「性教育」に関心を持ち始めています。本書は幼いころから自分の「からだ」を知ること、また「プライベートパーツ（口や胸、性器）」を理解し、自分も他人も大切な存在だということを認識することが大切ということを、著者の遠見才希子医師が自身のお子さん（2歳当時）とのエピソードを交え、からだの大切さだけではなく、一人ひとりが大切な存在ということを伝えています。性教育は多岐にわたるテーマがありますが、すべて「人権」がベースにあります。私たちは一人ひとり自分の意思が尊重され、自分のからだのことを自分で決められる「性と生殖に関する健康と権利」をもっています。イラストレーター川原瑞丸さん描き下ろしのLINEスタンプ一部ご紹介[画像2: https://prtimes.jp/i/109427/35/resize/d109427-35-087edf5fa0754a6427a6-1.jpg ]本書の人気のひとつでもあるかわいいイラストは、イラストレーターの川原瑞丸氏が担当。LINEスタンプも絵本の主人公が登場。家族やお友だち同士で普段使いしやすいかわいいスタンプが揃っています。全40種。[画像3: https://prtimes.jp/i/109427/35/resize/d109427-35-a247651e36f225c7b1f9-2.jpg ]【LINEスタンプ詳細】・販売価格：50LINEコイン・収録スタンプ数：40個・購入方法：「LINE」内の「スタンプショップ」、または「LINE STORE」から購入・ご購入はこちら[画像4: https://prtimes.jp/i/109427/35/resize/d109427-35-42bd0b92f668ac6f4e82-3.png ]イラスト・川原瑞丸1991年千葉県生まれ。書籍や雑誌の装画や挿絵をを中心に、ウェブ等のイラスト、映画や本のイラストレビューでも活動している。絵本『OH NO!』、『TA-DAH!』（共に偕成社）、装画に『これでもいいのだ』（中央公論新社）、『メイド イン 十四歳』（講談社）、『きみのこころをつよくするえほん』（主婦の友社）、『ふわふわとちくちく』（日本図書センター）、『きゅうきゅうばこの絵本』（金の星社）、『かぼちゃぞろぞろ』（ひさかたチャイルド）などがある。●書籍情報（通常版）【発行】株式会社大泉書店【タイトル】大型絵本 だいじ だいじ どーこだ？【著者】作・遠見才希子／絵・川原瑞丸【発売日】2021年7月7日【判型】縦230×横210mm【頁数】32ページ【本体定価】1,200円（税別）【ISBN】978-4-278-08700-0【URL】http://oizumishoten.co.jp/●ご購入はコチラ【Amazon】https://amzn.asia/d/hQyOVgg【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/16729456/?l-id=search-c-item-text-01●書籍情報（大型版）【発行】株式会社大泉書店【タイトル】大型絵本 だいじ だいじ どーこだ？【著者】作・遠見才希子／絵・川原瑞丸【発売日】2023年10月24日【判型】縦453×横414mm【頁数】32ページ【本体定価】9,800円（税別）【ISBN】978-4-278-08799-4【URL】http://oizumishoten.co.jp/●ご購入はコチラ【Amazon】https://amzn.asia/d/hQyOVgg【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/17655475/?l-id=search-c-item-text-02