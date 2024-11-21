【富士急ハイランド】レジェンドアスリートが楽しくレクチャー「岡崎朋美さんのスケート教室」初心者から現役アスリートまで、レベル別に6日間開催！

富士急行株式会社

入園無料の富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）では、この冬、長野オリンピック銅メダリストの「岡崎朋美」さんのスケート教室を開催いたします。

今年は初心者向けスケート教室だけではなく、長野オリンピック（1998年）のスピードスケート女子500mで銅メダルを獲得した岡崎朋美さんによる初心者向けスケート教室から本格的なスケート技術や知識を学べるアスリート向け教室も実施いたします。初心者向けスケート教室では最大6人のグループに分かれ、補助コーチがサポートをしながらレッスンを行います。またアスリート向け教室では、募集人数10人対し経験豊富な複数人の補助コーチがサポート、岡崎さんが富士急行スケート部時代にホームリンクとしていたスケートリンクで、選手時代の思い出など、トークも交えながら楽しく上達を目指します。またグループごとに、岡崎さんとの記念撮影のお時間もございます。

さらに、今シーズンの営業最終日2025年2月24日（月・祝）には、この競技用スケートリンクを使い、スケートが滑れない方でも参加できる楽しいイベントを企画中です。詳細決まり次第、公式サイト等で発表いたしますので、期待して続報をお待ちください。

岡崎朋美 プロフィール

北海道斜里郡清里町出身、元富士急行スケート部所属のスピードスケート選手1994年から2010年冬季オリンピックへ5大会連続出場。1998年長野オリンピックでは日本女子短距離選手として初めてメダル（銅）を獲得。

さわやかな笑顔は『朋美スマイル』と呼ばれ国民的人気者となった。

スケート教室 概要

■一般向けスケート教室（参加料：無料/参加人数：30人/対象年齢：小学生）

《実施日時》

2024年

12月7日(土)10:00～11:30 / 13:30～15:00

12月8日(日)10:00～11:30

12月28日(土)10:00～11:30

2025年

1月11日(土)10:00～11:30 / 13:30～15:00

1月12日(日)10:00～11:30 / 13:30～15:00

1月13日(月祝)10:00～11:30

■アスリート向けスケート教室（参加料：無料/応募人数：10人/対象年齢：小学生）

オリンピックメダリストの指導の下、将来世界の第一線で活躍するためのメンタル

トレーニングやフィジカルトレーニングをレクチャーします。

《実施日時》

2024年

12月8日(日)13:30～15:00

12月28日(土)13:30～15:00

2025年

1月13日(月祝)13:30～15:00

■申し込みは富士急ハイランドアプリから

https://cf.fujiqapps.jp/universal-link/applink.html?apppage=/event/parent/event

■協力（要請予定）

共催 山梨県スケート連盟

後援 公益財団法人 山梨県スポーツ協会・富士吉田スケートクラブ・

富士河口湖スケートクラブ・山中湖スケートクラブ

『SEIKO-OVAL（セイコオーバル）』営業概要

■期間

2024年12月1日(日)～2025年2月24日(月祝)

※大会実施日、団体貸切等によりご利用いただけない場合があります

※営業時間は下記URLにてお知らせいたします。

https://www.fujiq.jp/attraction/skate_seiko_oval.html

■利用料金

入場料

無料

滑走料

大人（中学生以上）1,500円

小人・幼児 1,000円

貸し靴料（１足）1,000円（持込可）

※スケート教室参加者駐車料金無料

スケート補助具「Qスケ」オリジナル開発「二枚刃スケート靴」

■備考

【岡崎朋美メモリアル Fujikyu Skaters’ museum】

富士急ハイランド・コニファーフォレスト・クラブハウス内の博物館。岡崎朋美選手の長野オリンピックでの銅メダルを記念し、歴代選手の功績やスケートの歴史を、「岡崎朋美」「富士急行スケート部」「映像」の3つのコーナーから紹介しています。

開館時間

9:00～17:00

休館日

コニファーフォレスト営業日に準ずる

入館料

無料

富士急ハイランド営業データ

営業時間

10：00～18：00（異なる場合もあります。）

詳しくは公式サイトにてご確認ください。https://www.fujiq.jp/

料金

入園料

無料

フリーパス

大人6,000円～7,800円

中高生5,500円～7,300円

小学生4,400円～5,000円

幼児・シニア2,100円～2,500円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。

交通

車

新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接

東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分

バス

新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車

東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車

※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車

JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車

大月駅から約50分

会社概要

社名：株式会社富士急ハイランド

代表者：松村 武明

設立：1964年6月1日

所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

公式サイト：https://www.fujiq.jp/