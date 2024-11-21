【富士急ハイランド】レジェンドアスリートが楽しくレクチャー「岡崎朋美さんのスケート教室」初心者から現役アスリートまで、レベル別に6日間開催！
入園無料の富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）では、この冬、長野オリンピック銅メダリストの「岡崎朋美」さんのスケート教室を開催いたします。
今年は初心者向けスケート教室だけではなく、長野オリンピック（1998年）のスピードスケート女子500mで銅メダルを獲得した岡崎朋美さんによる初心者向けスケート教室から本格的なスケート技術や知識を学べるアスリート向け教室も実施いたします。初心者向けスケート教室では最大6人のグループに分かれ、補助コーチがサポートをしながらレッスンを行います。またアスリート向け教室では、募集人数10人対し経験豊富な複数人の補助コーチがサポート、岡崎さんが富士急行スケート部時代にホームリンクとしていたスケートリンクで、選手時代の思い出など、トークも交えながら楽しく上達を目指します。またグループごとに、岡崎さんとの記念撮影のお時間もございます。
さらに、今シーズンの営業最終日2025年2月24日（月・祝）には、この競技用スケートリンクを使い、スケートが滑れない方でも参加できる楽しいイベントを企画中です。詳細決まり次第、公式サイト等で発表いたしますので、期待して続報をお待ちください。
岡崎朋美 プロフィール
北海道斜里郡清里町出身、元富士急行スケート部所属のスピードスケート選手1994年から2010年冬季オリンピックへ5大会連続出場。1998年長野オリンピックでは日本女子短距離選手として初めてメダル（銅）を獲得。
さわやかな笑顔は『朋美スマイル』と呼ばれ国民的人気者となった。
スケート教室 概要
■一般向けスケート教室（参加料：無料/参加人数：30人/対象年齢：小学生）
《実施日時》
2024年
12月7日(土)10:00～11:30 / 13:30～15:00
12月8日(日)10:00～11:30
12月28日(土)10:00～11:30
2025年
1月11日(土)10:00～11:30 / 13:30～15:00
1月12日(日)10:00～11:30 / 13:30～15:00
1月13日(月祝)10:00～11:30
■アスリート向けスケート教室（参加料：無料/応募人数：10人/対象年齢：小学生）
オリンピックメダリストの指導の下、将来世界の第一線で活躍するためのメンタル
トレーニングやフィジカルトレーニングをレクチャーします。
《実施日時》
2024年
12月8日(日)13:30～15:00
12月28日(土)13:30～15:00
2025年
1月13日(月祝)13:30～15:00
■申し込みは富士急ハイランドアプリから
https://cf.fujiqapps.jp/universal-link/applink.html?apppage=/event/parent/event
■協力（要請予定）
共催 山梨県スケート連盟
後援 公益財団法人 山梨県スポーツ協会・富士吉田スケートクラブ・
富士河口湖スケートクラブ・山中湖スケートクラブ
『SEIKO-OVAL（セイコオーバル）』営業概要
■期間
2024年12月1日(日)～2025年2月24日(月祝)
※大会実施日、団体貸切等によりご利用いただけない場合があります
※営業時間は下記URLにてお知らせいたします。
https://www.fujiq.jp/attraction/skate_seiko_oval.html
■利用料金
入場料
無料
滑走料
大人（中学生以上）1,500円
小人・幼児 1,000円
貸し靴料（１足）1,000円（持込可）
※スケート教室参加者駐車料金無料
スケート補助具「Qスケ」
オリジナル開発「二枚刃スケート靴」
■備考
【岡崎朋美メモリアル Fujikyu Skaters’ museum】
富士急ハイランド・コニファーフォレスト・クラブハウス内の博物館。岡崎朋美選手の長野オリンピックでの銅メダルを記念し、歴代選手の功績やスケートの歴史を、「岡崎朋美」「富士急行スケート部」「映像」の3つのコーナーから紹介しています。
開館時間
9:00～17:00
休館日
コニファーフォレスト営業日に準ずる
入館料
無料
富士急ハイランド営業データ
営業時間
10：00～18：00（異なる場合もあります。）
詳しくは公式サイトにてご確認ください。https://www.fujiq.jp/
料金
入園料
無料
フリーパス
大人6,000円～7,800円
中高生5,500円～7,300円
小学生4,400円～5,000円
幼児・シニア2,100円～2,500円
※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。
交通
車
新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接
東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分
バス
新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車
東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車
※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中
電車
JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車
大月駅から約50分
会社概要
社名：株式会社富士急ハイランド
代表者：松村 武明
設立：1964年6月1日
所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号
公式サイト：https://www.fujiq.jp/