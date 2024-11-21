【富士急ハイランド】レジェンドアスリートが楽しくレクチャー「岡崎朋美さんのスケート教室」初心者から現役アスリートまで、レベル別に6日間開催！

写真拡大 (全5枚)

富士急行株式会社


　入園無料の富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）では、この冬、長野オリンピック銅メダリストの「岡崎朋美」さんのスケート教室を開催いたします。



　今年は初心者向けスケート教室だけではなく、長野オリンピック（1998年）のスピードスケート女子500mで銅メダルを獲得した岡崎朋美さんによる初心者向けスケート教室から本格的なスケート技術や知識を学べるアスリート向け教室も実施いたします。初心者向けスケート教室では最大6人のグループに分かれ、補助コーチがサポートをしながらレッスンを行います。またアスリート向け教室では、募集人数10人対し経験豊富な複数人の補助コーチがサポート、岡崎さんが富士急行スケート部時代にホームリンクとしていたスケートリンクで、選手時代の思い出など、トークも交えながら楽しく上達を目指します。またグループごとに、岡崎さんとの記念撮影のお時間もございます。



　さらに、今シーズンの営業最終日2025年2月24日（月・祝）には、この競技用スケートリンクを使い、スケートが滑れない方でも参加できる楽しいイベントを企画中です。詳細決まり次第、公式サイト等で発表いたしますので、期待して続報をお待ちください。


岡崎朋美　プロフィール

北海道斜里郡清里町出身、元富士急行スケート部所属のスピードスケート選手1994年から2010年冬季オリンピックへ5大会連続出場。1998年長野オリンピックでは日本女子短距離選手として初めてメダル（銅）を獲得。


さわやかな笑顔は『朋美スマイル』と呼ばれ国民的人気者となった。






スケート教室　概要

■一般向けスケート教室（参加料：無料/参加人数：30人/対象年齢：小学生）


《実施日時》


2024年


12月7日(土)10:00～11:30 / 13:30～15:00


12月8日(日)10:00～11:30


12月28日(土)10:00～11:30


2025年


1月11日(土)10:00～11:30 / 13:30～15:00


1月12日(日)10:00～11:30 / 13:30～15:00


1月13日(月祝)10:00～11:30



■アスリート向けスケート教室（参加料：無料/応募人数：10人/対象年齢：小学生）


オリンピックメダリストの指導の下、将来世界の第一線で活躍するためのメンタル


トレーニングやフィジカルトレーニングをレクチャーします。


《実施日時》


2024年


12月8日(日)13:30～15:00


12月28日(土)13:30～15:00


2025年


1月13日(月祝)13:30～15:00



■申し込みは富士急ハイランドアプリから


https://cf.fujiqapps.jp/universal-link/applink.html?apppage=/event/parent/event



■協力（要請予定）


共催　山梨県スケート連盟


後援　公益財団法人 山梨県スポーツ協会・富士吉田スケートクラブ・


富士河口湖スケートクラブ・山中湖スケートクラブ




『SEIKO-OVAL（セイコオーバル）』営業概要

■期間


2024年12月1日(日)～2025年2月24日(月祝)


※大会実施日、団体貸切等によりご利用いただけない場合があります


※営業時間は下記URLにてお知らせいたします。


https://www.fujiq.jp/attraction/skate_seiko_oval.html


■利用料金


入場料


無料


滑走料


大人（中学生以上）1,500円


小人・幼児 1,000円


貸し靴料（１足）1,000円（持込可）


※スケート教室参加者駐車料金無料



スケート補助具「Qスケ」

オリジナル開発「二枚刃スケート靴」


■備考


【岡崎朋美メモリアル Fujikyu Skaters’ museum】


富士急ハイランド・コニファーフォレスト・クラブハウス内の博物館。岡崎朋美選手の長野オリンピックでの銅メダルを記念し、歴代選手の功績やスケートの歴史を、「岡崎朋美」「富士急行スケート部」「映像」の3つのコーナーから紹介しています。


開館時間


9:00～17:00


休館日


コニファーフォレスト営業日に準ずる


入館料


無料



富士急ハイランド営業データ

営業時間


10：00～18：00（異なる場合もあります。）


詳しくは公式サイトにてご確認ください。https://www.fujiq.jp/


料金


入園料


無料


フリーパス


大人6,000円～7,800円


中高生5,500円～7,300円


小学生4,400円～5,000円


幼児・シニア2,100円～2,500円


※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。


交通



新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接


東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分


バス


新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車


東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車


※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中


電車


JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車


大月駅から約50分


会社概要

社名：株式会社富士急ハイランド


代表者：松村 武明
設立：1964年6月1日
所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号


公式サイト：https://www.fujiq.jp/