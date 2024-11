【Charli xcx × FEELCYCLE】グラミー賞で9部門にノミネート！音楽ジャンルの枠を越えた革新的なアーティストCharli xcxとコラボレーション

株式会社FEEL CONNECTION

暗闇フィットネス(R)のパイオニア「FEELCYCLE(フィールサイクル)」を運営する株式会社FEEL CONNECTION (本社:東京都中央区/代表取締役社長:橋本英治)は、第67回グラミー賞で9部門にノミネートをされた才能溢れるアーティスト、Charli xcx (チャーリー・エックス・シー・エックス) とコラボレーションすることが決定しました。2024年12月7日(土)より期間限定スペシャルプログラムをFEELCYCLE全店舗で実施いたします。

挑戦的でありながらも、独自の個性を貫くエネルギッシュな最新アルバム「Brat and it’s completely different but also still brat」収録の全13曲で構成されたプログラム「BB2 CHARLI」をお楽しみください。

〇特設サイト:https://www.feelcycle.com/collaboration/charlixcx/(https://www.feelcycle.com/collaboration/charlixcx/)

Charli xcx スペシャルプログラム概要

〇レッスン名:BB2 Charli

〇予約開始:11月22日(金)20時頃

〇レッスン提供:12月7日(土)~

〇予約方法:FEELCYCLE 公式Webサイトより

※一部店舗ではMVを使用した映像レッスンを提供しています。

※内容は変更になる場合がございます。

※毎週金曜日20時頃、新しいレッスンを公開しています。

豪華プレゼントが当たる! Charli xcx × FEELCYCLE プレゼントキャンペーン

12月7日よりFEELCYCLEでレッスン提供が開始する、「BB2 CHARLI」のApple Musicプレイリストを視聴してコラボプログラムの曲順を予想、回答者の中から抽選で豪華プレゼントが当たるキャンペーンを実施いたします。

〇実施期間

2024年11月21日(木)~2024年12月6日(金)

〇応募条件

FEELCYCLE会員(マンスリー/リミテッド/休会/チケット)

お一人様1回の回答となり、複数回答された場合は最後に回答された内容で抽選を行います。

〇プレゼント条件

1問以上正解:抽選で10名様に+Charli xcxオリジナルグッズ(缶バッジ2種類)

3問以上正解:抽選で9名様に+Charli xcxオリジナルグッズ(缶バッジ2種類)

全問正解者:抽選で1名にFEELCYCLE 1年分会費無料+Charli xcxオリジナルグッズ(缶バッジ2種類)

※3問正解者は2回抽選!全問正解者は3回抽選!正解数が多いほど当選確率UP!

※缶バッジのフリマサイト等への転売はご遠慮ください

〇Apple Musicプレイリスト:https://apple.co/3Z0OoAy

〇特設サイト:https://www.feelcycle.com/collaboration/charlixcx/

※キャンペーン詳細は特設サイトよりご確認ください。

ポップミュージックの境界を押し広げるアイコン、Charli xcx

1992年8月2日生まれ。幼い頃はスパイス・ガールズやブリトニー・スピアーズに夢中だったという彼女は、14歳でフレンチ・エレクトロに傾倒しアフィやジャスティスなどエド・バンガー系に強い影響を受け、本格的に楽曲制作を始める。次第にレイヴ・パーティーなどで歌うようになった彼女は、ライブを見たアトランティックUKのスタッフの目に留まり、いきなりメジャー契約を結ぶ。

2013年に1stアルバム『True Romance』を発表し、アイコナ・ポップとの「I Love It」で全米7位を記録し注目を集め、2014年には楽曲参加をしたイギー・アゼリアの「Fancy」が全米1位を7週連続で獲得、グラミー賞にノミネート。2015年の2ndアルバム『SUCKER』収録曲「Boom Clap」もヒットし、ローリング・ストーン誌で年間ポップ・アルバム1位に選ばれる。2017年にはミックステープ『No. 1 Angel』と『Pop 2』をリリースし、大成功を収める他、2018年にはテイラー・スウィフトのツアーに参加し、トロイ・シヴァンとの「1999」などで話題に。2019年にはリゾとのコラボ曲「Blame It On Your Love」を発表し、アルバム『Charli』をリリース。2024年夏、アルバム『BRAT』をリリースし、 各国で「ブラット・サマー」というトレンドを巻き起こした。アルバムリリース後には同作のリミックス・アルバムである、『Brat and it's completely different but still brat』をリリース。アリアナ・グランデ、ビリー・アイリッシュ、ケシャなど豪華アーティストたちがリミックスに参加している。

公式サイト:https://wmg.jp/charlixcx/(https://wmg.jp/charlixcx/)

アルバム『BRAT』のリミックスとオリジナル・アルバムをプラスした2枚組アルバム「 Brat and it’s completely different but also still brat 」

世界中を虜にしているアルバム『BRAT』の収録曲をリミックスしつつ、オリジナル・アルバムもプラスした2枚組リミックス・アルバム

〇タイトル:「 Brat and it’s completely different but also still brat 」

〇発売日:2024年10月18日(金)

〇販売価格:\3,630(税込)

〇音楽ストリーミングサービス:https://Japan.lnk.to/BDAPu(https://Japan.lnk.to/BDAPu)

FEELCYCLE概要・会社概要について

【FEELCYCLE 概要】

“IT'S STYLE. NOT FITNESS.”をコンセプトに、今までのフィットネスの常識を覆した暗闇フィットネス(R)のパイオニア。体験者数は40万人超。

運動習慣が無かった人も、ただ楽しく、精神的に満たされ、多くの人のライフスタイルの一部に。そんなエンターテイメントのような特別な体験を、FEELCYCLEは提供しています。

1レッスン45分で有酸素運動と筋トレの両方の要素を組み合わせ、約800kcalを消費する圧倒的な脂肪燃焼効果と、大好きな音楽で踊るように全身を動かす高揚感や没入感は、FEELCYCLEでしか味わえない体験。テイラー・スウィフト、アリアナ・グランデ、ジャスティン・ビーバー、ゼッド、スクリレックス、ビヨンセ、デュア・リパなど海外ビックアーティストとのコラボレーションも実現。

さらに、大量の汗をかくことで「美肌効果」「デトックス効果」「リフレッシュ効果」を強く感じられ、心身共に整った状態に。

FEELCYCLEのある生活で、あなたの人生はもっと輝く。

公式サイト: https://www.feelcycle.com

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/feelcycle_official/

【会社概要】

社名:株式会社FEEL CONNECTION(フィールコネクション)

所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10F

代表者:橋本 英治

設立:2016年10月3日

事業内容:フィットネス事業、アパレル事業 他

※暗闇フィットネス、暗闇バイクエクササイズは株式会社FEEL CONNECTIONの登録商標です。