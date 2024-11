【株式会社アッサンブラージュ】アートバーゼルに挑む日本人女性の挑戦「SAORI KANDA × アッサンブラージュ」

株式会社アッサンブラージュ(Art work for NISSAN / EHIME)

現代アーティスト「SAORI KANDA/ 神田さおり」が、2024年12月6日~8日(VIPプレビューは4日

~5日)アメリカ・マイアミビーチで開催される世界最大級の現代アートフェア「アート・バーゼル・マイアミ・ビーチ2024」に参加することが決定しました。本フェアは、スイスのバーゼルを発祥とする世界最大級の現代アートフェア「アート・バーゼル」の一環であり、マイアミ・ビーチ、香港、パリでも毎年展開されており、世界中のトップギャラリーやアーティスト、アートコレクターが一堂に集結します。

「踊絵師」として世界を魅了する SAORI KANDAの挑戦



SAORI KANDAは自身を「踊絵師」と称し、舞踏と視覚芸術、音楽を融合させた独自のアートスタイルで世界を魅了、国内外の名だたるアートスペースで作品を発表し続けてきました。日本では、岡谷美術考古館、西武渋谷美術画廊、日本橋三越、青山YUGEN GALLERY等で個展を多数開催。さらに、ニューヨークのNIPPON Gallery、香港のレッドスクエアギャラリーや、カザフスタン最大の美術館A.カステエフ国立美術館、台湾のSincewellギャラリーなど、世界各地で積極的に活動を展開しています。

幻想的な舞と色彩が生む多感覚アート体験。「魂の悦びの解放」がテーマとなっており、この精神性が見る者に深い感動を与える理由の一つでもあります。

今回「アート・バーゼル・マイアミ・ビーチ2024」で公開される「Vibration」シリーズは、重厚で力強い筆遣いと調和の取れた色彩が特徴。色の波打つ動きが重さと軽やかさを対話させ、情熱と静けさ、白による安らぎを繊細に表現しています。この動的な表現は、キャンバスをまるで舞台のように変容させ、観る者を引き込む独特のアート体験を提供します。

「Vibration」シリーズ / 展示される作品のご購入につきましては、株式会社アッサンブラージュへお問い合わせ下さい

女性アーティストの成長と発信を支える、アッサンブラージュの挑戦

SAORI KANDAの「アート・バーゼル・マイアミ・ビーチ2024」への参加をサポートした「株式会社アッサンブラージュ」は「アーティストを職業に」をビジョンに掲げ、2024年6月に設立されました。代表取締役の瀬戸志保(せと しほ)は元バレエ教師であり、自身も女性彫刻家としても長く芸術の道を歩んできました。

「アーティストが継続的に活動できる環境を整え、アートの価値を高めて世界へ発信したい」との想いから設立された企業です。

アートバーゼルに挑む女性たちが切り拓く未来

【株式会社アッサンブラージュ】 代表取締役/ 瀬戸志保 コメント

「日本の芸術家は日本の文化的宝であり、特に女性芸術家の活躍は世界的に見てもブルーオーシャンです。アートバーゼルへの挑戦は、日本の女性芸術家が国際舞台で評価される場を提供し、新たな評価や交流の機会を創出する一歩です。この挑戦を通じて、日本の芸術が持つ多様性と魅力を世界に広め、女性アーティストの未来を切り拓く重要なきっかけとなると信じています。

アッサンブラージュは、創作環境の整備から作品発表、販売支援までを幅広く行い、女性アーティストが安心して創作を続けられる環境づくりを使命としています。この取り組みにより、才能ある女性がキャリアを積み上げ、自己表現を通じて世界の文化や価値観に影響を与える未来を切り拓くことが可能になります。アート業界の進化を楽しみにしながら、女性アーティストが国際的に活躍できる新たな可能性を広げていきます。」

アーティスト・プロフィール

Photo / mirakool

SAORI KANDA / 神田さおり

(現代アーティスト / 踊絵師 / 芸術家 )

山口県徳山生まれ、バグダッドとドバイで幼少期を過ごし、豊かな美意識に触れる旅の経験を通じ、独自のアートスタイルを確立。現在は東京を拠点に、現代美術家として活動を展開している。「魂の悦びの解放」をテーマに、人間の内なる感情や生命の神秘を表現するアーティスト。舞踊と絵画を融合させた独自のアプローチで、生命のエネルギーや「聖なるエロス」を音楽、舞踊、絵画、映像、詩作、写真など多岐にわたる手法で表現。自身を「踊絵師」と称し、パフォーマンスと創作を通じて、自らの生き様そのものを作品として描き続けている。2022年には活動20周年を迎え、現在も見る者の心を揺さぶる表現を追求している。

プロフィール詳細:https://assemblage-art.co.jp/saori-kanda/

問い合わせ先:info@assemblage-art.co.jp

▽Solo exhibiton▽

NYC / @nippon.gallery.nyc " SAORI KANDA展 "

TOKYO / @yugengallery.jp " LOVE YOUR SELF 展 "

Taiwan / @sincewellgallery " SAORI KANDA 展 "

gallerytagboat IndependentTokyo にてオーディエンス賞を受賞

(art performance at Musashino Art University Photo / Yusuke Sato)(The Dragon of LOVE "photo/ Yoshiyasu Shimo)

株式会社 アッサンブラージュについて

【会社概要】

■会社名 :株式会社 アッサンブラージュ

■設立年月日 :2024年6月19日

■代表取締役 :瀬戸志保

■所在地 :東京都港区芝2丁目16-9 芝YSビル3F

■主な事業内容:アートワーク事業、コーディネート事業、

アーティストマネージメント事業、イベント事業

■公式サイト :https://assemblage-art.co.jp/

■問い合わせ先:info@assemblage-art.co.jp





アート・バーゼル・マイアミ・ビーチ2024について



「アート・バーゼル・マイアミ・ビーチ2024」はスイス北西部の都市バーゼルで毎年開催される世界最大級の現代アートフェア。現在は「アート・バーゼル」の名称のもと、マイアミ・ビーチ(米国)、香港、パリでも開催されている。

ブリジット・フィンが初めてディレクションを務めるアメリカ大陸のアート・バーゼルでは、38カ国・地域から選りすぐりの286ギャラリーが集結し、各ギャラリーの代表的な作品が展示される。フェアは刷新された芸術プログラムを提供し、過去10年以上で最大の新規出展者数と共に、新しいキュレーターや展示コンセプトが登場し、アートプロフェッショナルや愛好家にとって見逃せないアートフェアの一つ。





【開催概要】

■開催期間: 2024年12月5日(金)~12月6日(月)

■VIPプレビュー: 12月4日(水)~12月5日(木)

■会場: マイアミ・ビーチ・コンベンション・センター

■開催地: アメリカ合衆国 マイアミ・ビーチ

■出展対象品目: モダンアート、彫刻、写真、フィルム、ビデオ、デジタルアートワーク

■公式サイト: https://www.artbasel.com/miami-beach/at-the-show/bookstores(https://www.artbasel.com/miami-beach/at-the-show/bookstores)

https://www.startgroup.eu/mostre/art(https://www.startgroup.eu/mostre/art)

SAORI KANDA will be present in

START GROUP STAND at Miami Art Basel 2024 ( dec.6/8 )