京都るり渓温泉 for REST RESORT 2025年春・リニューアルオープンのお知らせ

株式会社カトープレジャーグループ[画像1: https://prtimes.jp/i/50120/108/resize/d50120-108-4870970f5cce065f0515-0.jpg ]「京都るり渓温泉 for REST RESORT」は、2002年に開業して以来22年間、多くのお客様にご来館いただき、何度お越しいただいてもお楽しみいただける施設として運営してまいりました。この度、温浴施設や宿泊施設のリニューアル、そしてキッズエリアや、昼も夜も楽しめるラウンジなどの新しいエリアにより、「温泉」と「アソビ」を楽しめる、今までよりもさらに充実したリゾートに生まれ変わります。温泉や岩盤浴、室内プールなどがある温浴施設、グランピングや旅館など過ごし方に合わせて選べる多様な宿泊施設、ふわふわドームやアスレチックなどの屋外遊具、バギーやハイキングなどのアクティビティ、地産の食材を使った料理を食べることのできるフードホールなど、たくさんの「アソビ」が詰まった「京都るり渓温泉」で、忘れられない思い出となる体験をお楽しみください。[画像2: https://prtimes.jp/i/50120/108/resize/d50120-108-619531f29267eac6d86c-9.jpg ]■ リニューアル予定第1期:2025年春に新しくなる4つのエリア。[レジャーエリア]豊かな自然の中での「アソビ」を楽しめる、2つのパークが広大な芝生広場に誕生。[SPAエリア]温泉、岩盤浴、室内温泉プール、バーデゾーンが全面リニューアル。[宿泊エリア]和風旅館が和洋室のお部屋に変わり、レストランが新設。[プレイラウンジ]室内での「アソビ」を楽しみながら、寛げる新たなスポット。第2期:2026年には新たなコテージも新設予定です。【レジャーエリア】広大な芝生広場の中に2つのパークが誕生。ふわふわドームやネットアスレチックなどの大型屋外遊具を設置したパークと、ストラックアウトやサッカーPKゲーム、射的など50種類以上のレンタルアイテムを揃えたパーク。周囲には、遊ぶ子供たちを見守ることができる、木陰ベンチやガゼボがあり、自然を感じながら、寛ぎの時間をお過ごしいただけます。[画像3: https://prtimes.jp/i/50120/108/resize/d50120-108-9fce797ff2149b5c8a7b-0.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/50120/108/resize/d50120-108-2d575e0e94f43b8fab41-7.jpg ]【SPAエリア】天然温泉、バーデゾーン、温泉プールのある温浴施設を全面リニューアルします。さらにランタンテラス内の岩盤浴も新たに増床を予定しています。また、新たに室内アスレチックや遊具を取り揃えた、雨の日でも遊べるキッズエリアが誕生します。[画像5: https://prtimes.jp/i/50120/108/resize/d50120-108-6e24aa3ee9596e725c12-0.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/50120/108/resize/d50120-108-be840e03870a487a101a-7.jpg ]【宿泊エリア】和風旅館「こぶし荘 花あかり」のお部屋がベッドタイプの和洋室にリニューアルします。館内には、ご宿泊者様だけが利用できる貸切風呂があり、レストランも新設します。[画像7: https://prtimes.jp/i/50120/108/resize/d50120-108-57d205610bec41a0f0f2-0.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/50120/108/resize/d50120-108-d08944f4486fbc5b2e07-0.jpg ]【プレイラウンジ】コーヒーやソフトドリンク、アルコールなど種類豊富なドリンクを楽しめる、新たな寛ぎのスポットです。落ち着いた雰囲気の空間で、ダーツ、ビリヤード、卓球、テーブルゲームなど、室内での遊びを楽しんだり、ゆっくりとお過ごしいただくことの出来るラウンジです。ご宿泊者様はもちろん、日帰りのお客様にもご利用いただけます。[画像9: https://prtimes.jp/i/50120/108/resize/d50120-108-5318bd74054c4ce47c5a-0.jpg ]■休業のご案内るり渓温泉本館リニューアル工事に伴い、11月18日より宿泊、温浴(温泉・プール)、レストラン、ランタンテラスの利用を一時お休みさせていただきます。また、宿泊に関しても一部休業いたします。るり渓温泉 本館(宿泊)2024/11/18~2025/4/23(予定)こぶし荘 花あかり(宿泊)2025/1/6~2025/4/23(予定)■施設概要施設名 : 京都るり渓温泉 for REST RESORT住所 : 622-0065 京都府南丹市園部町大河内広谷1-14TEL : 0771-65-5001公式HP : 京都るり渓温泉 for REST RESORT(http://rurikei.jp/)