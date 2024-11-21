東日本旅客鉄道株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1002_1_43025c73011f4e64a85fa9dcbd37155a.jpg ]１．新型車両の概要＜車両形式＞ HB-E220系＜新造車両数＞ 32両 高崎エリア：2両編成×8本 盛岡エリア：2両編成×6本、1両編成×4本＜営業開始時期＞ 2025年度下期＜投入予定線区＞ 高崎エリア：八高線（高麗川～高崎間） 盛岡エリア：東北本線（花巻～盛岡間）、釜石線（花巻～釜石間）[画像1: https://prtimes.jp/i/17557/1002/resize/d17557-1002-bf0e402d23c3b07eb517-0.png ]２．新型車両の特長 〇ディーゼルエンジン発電機と蓄電池という2種類の動力源を、単独あるいは組み合わせて動力を発生させるディーゼルハイブリッドシステムを搭載します。 〇環境対策として、排気中の窒素酸化物(ＮＯｘ)、黒煙などの粒子状物質(ＰＭ)を低減するエンジンを搭載します。 〇通勤・通学時にスムーズに乗降して頂けるよう、従来の片側2扉から片側3扉とします。 〇車いすやベビーカーをご利用のお客さまのためのフリースペースを設けます。 〇電動車いす対応の洋式トイレを設置します。 〇各車両の客室に防犯カメラと非常通話装置を設置します。 〇液体式気動車特有の部品の削減や電車同様の機器を採用し、メンテナンス性を向上します。＜参考＞HB-E220系およびキハ100・110系の概要[画像2: https://prtimes.jp/i/17557/1002/resize/d17557-1002-aab5ab1347ace0af40ad-2.png ]気動車駆動システムの比較[画像3: https://prtimes.jp/i/17557/1002/resize/d17557-1002-6bbe4e0698af48232508-3.png ]