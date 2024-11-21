ジャパンラグビーリーグワン「三菱重工相模原ダイナボアーズ」がシーズン開幕に先立ち知事を訪問します

神奈川県[画像1: https://prtimes.jp/i/108051/796/resize/d108051-796-26b60e6f697132eab85a-0.jpg ]1. 実施日時 令和6年11月27日（水曜日）9時10分から９時20分まで 2. 場所 神奈川県庁 本庁舎3階 第3応接室 3. 訪問者 三菱重工業株式会社 グループ戦略推進室広報部 企業スポーツ推進センター センター長 黒沢 英図（くろさわ ひでと）氏 三菱重工相模原ダイナボアーズ ＧＭ 石井 晃（いしい あきら）氏 三菱重工相模原ダイナボアーズ 安江 祥光（やすえ よしみつ）選手 4. 県出席者 知事、スポーツ担当局長 ほか 5. 次第 （1） 開会 （2） 訪問者あいさつ （3） 知事あいさつ （4） 記念撮影 （5） 閉会 6. 取材について 当日の取材は可能です。直接会場へお越しください。なお、記念撮影終了後、訪問者へ の取材時間を設けます。 ＜参考1 県とのかかわりについて＞ 令和2年1月25日に県との間で、ラグビー競技を通じて誰もが生き生きと暮らせる社会の実現を目指し、連携協定を締結しています。 ＜参考2 12月22日（日曜日）開幕戦における県民招待・優待企画について＞ 1.対象試合 日時：令和6年12月22日（日曜日）14時30分キックオフ 会場：相模原ギオンスタジアム（神奈川県相模原市南区下溝4169） 対戦相手：浦安D-Rocks 2.チケット座席：自由席（2,000名） 価格：小学生、中学生、高校生は無料、一般は1,000円 （通常価格は小中高生900円、一般2,000円） 3.申込方法 次のダイナボアーズウェブサイトよりチケットを購入・発券してください。 https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/[画像2: https://prtimes.jp/i/108051/796/resize/d108051-796-cb5e00b2fe73afd45bef-1.png ]4.申込期間 令和6年11月23日（土曜日）から12月22日（日曜日）まで[画像3: https://prtimes.jp/i/108051/796/resize/d108051-796-270f5b3319aaca874cb5-2.jpg ]【問合せ先】神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課競技スポーツグループ 電話 045-285-0797