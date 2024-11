NICE、10年連続「2024 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Contact Center as a Service」でリーダー認定

ナイスジャパン株式会社

【2024年10月30日、ニュージャージー州ホーボーケン】AIを活用したセルフサービスとオペレーター支援型CXソフトウェアの世界的リーダーであるNICE(Nasdaq:NICE、日本法人 ナイスジャパン株式会社 社長 オリビエ・ジオレット)は本日、ガートナーが発表した2024年のGartner Magic Quadrant for Contact Center as a Service(CCaaS)レポートで、NICEがリーダーとして認定されたことを発表します。NICEは、「ビジョンの完全性(Completeness of Vision)」において、リーダーズ・クアドラントの最上位に位置づけられました。これにより、NICEは10年連続でCCaaSマジック・クアドラントのリーダーに選ばれたことになります。

レポート詳細はこちら(https://get.nice.com/gartnermq2024?utm_source=business-wire&utm_medium=press-release&utm_content=0204131&utm_campaign=NL_Q424_EN_CX1_GLOB_242256_CLP_Gartner-MQ-2024&utm_detail=gartnermq-press-release-oct)(英語)よりご覧いただけます。

この2024年のGartner Magic Quadrant for CCaaSでは、「CCaaS テクノロジーは、顧客とのセルフサービスとアシストサービスの両方のエンゲージメントを調整する上で重要な役割を果たします。このテクノロジーは、プレミアムな顧客体験は優れた従業員満足度を通じて実現されることを認識し、顧客とカスタマーサービス担当者間のエンゲージメントの品質を管理することもできます」と説明しています。

NICEのCX部門のプレジデントであるBarry Cooper(バリー・クーパー)は次のように述べています。「10年連続でガートナー・マジック・クアドラントのリーダーに選ばれたことは、先進的なCX AIと完全な自動化によってカスタマーサービスの未来を形作るNICEの主導的な役割を強調するものです。私たちの使命は明確です。企業や組織はカスタマーサービスを完全に自動化したいと考えており、それを実現するための大規模な実証済みAIを備えたパートナーを探しています。NICEはこの革命をリードし、そのビジョンを現実のものにし、組織が求めているスマートでシームレスな自動化されたエクスペリエンスを提供するためにカスタマーサービスを変革していると信じています」

出典:ガートナー社「Magic Quadrant for Contact Center as a Service」

Drew Kraus, Pri Rathnayake, Megan Fernandez, Pankil Sheth, Jason Bridge 著

2024年10月28日

GARTNER および MAGIC QUADRANT は米国および海外における Gartner, Inc およびその関連会社の登録商標およびサービスマークで、本書に許可を得て使用しているものです。すべての権利はガートナーに帰属します。

*ガートナー社は、自社のリサーチ刊行物に記載されているいずれかのベンダーや製品、またはサービスを推薦するものではありません。また、上位にランクしている、またはその他の称号を得ているベンダーのみを選定するようテクノロジーユーザーに推奨するものでもありません。ガートナー社のリサーチ刊行物は、自社のリサーチ組織の意見を集約したものであり、事実を述べたものと解釈されるものではありません。ガートナー社は、本リサーチに関して、特定目的に対する市場性または適合性など、明示または暗示の別を問わず一切の保証をいたしません。

NICEについて:



NICE(NASDAQ:NICE)は、企業が構造化および非構造化データの高度なアナリティクスによってよりスマートな判断をできるよう、クラウドおよびオンプレミスのエンタープライズソフトウェアソリューションを提供する世界的リーダーです。NICEは、あらゆる規模の企業におけるより良いカスタマーサービス、コンプライアンスの確保、金融犯罪の阻止、人の保護を支援します。NICEのソリューションはフォーチュン100企業の85社を含め、150ヶ国以上にわたる2万5,000社以上の組織で利用されています。

ナイスジャパンホームページ https://www.nice.com/ja/

