小嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から＜Exclusive Collection＞の新作が登場。渋谷でPOP UP SHOPを期間限定オープン。

<「Exclusive Collection」から華やかな新作ランジェリーが登場>



ご好評いただいている ROSIER by Her lip toのExclusive Collectionから新作のランジェリーが登場。

ヴェルサイユ宮殿の庭園に咲き誇るローズに着想を得たセンシュアルな魅力にあふれるランジェリー「Versailles Rose」シリーズがホリデーシーズンを華やかに彩ります。

ボトムはショーツ、ソングの2タイプから組み合わせをお選びいただけます。



2024年12月5日(木)より開催する渋谷スクランブルスクエアポップアップショップにて先行発売し、12月13日(金)19:00より公式サイトにて発売開始いたします。

Versailles Roseシリーズ 詳細



Versailles Rose Bra \8,900(tax in)

■カラー:pure white / velvet rose

■サイズ展開:B70,B75,C65,C70,C75,D65,D70,D75,E65,E70,E75,F65,F70,F75

Versailles Rose Shorts \4,900(tax in)

■カラー:pure white / velvet rose

■サイズ展開:S,M,L

Versailles Rose Thong \4,700(tax in)

■カラー:pure white / velvet rose

■サイズ展開:S,M

Haruna's Message

オリジナルで作ったローズ柄のレースがこだわりのVersailles Roseシリーズ。

華やかさとROSIERらしい上品さを兼ね備えたデザインに仕上がりました(ハート)

velvet roseはモチーフのカラーが際立って奥行きが出るように

レースとモチーフを異なるローズ色に染め、配色にこだわりました。

ROSIERでは初めて展開するpure whiteも

女性らしさを引き立てるカラーリングで特別感のあるランジェリーに仕上がっています。

モダンで抜け感のあるショーツ・ソングと合わせて

特別なひとときに纏ってみてください(ハート)

<ポップアップショップで人気のセットが渋谷でも数量限定で初登場。スペシャルなショッピングノベルティも>

ポップアップショップでしか手に入らない、使いやすいサイズでデイリーに大活躍するROSIER Padded Toteとエブリデイシリーズがセットになった「ROSIER Padded Tote Set」も再登場。

今回のポップアップショップから、ボトムスがショーツ・ソングタイプより選べるようになります。

また、ポップアップショップ限定商品として人気の「ROSIER Lingirie Bag」に新色ガーネットが登場。会場内で一定金額以上ご購入いただいたお客様にお渡しするノベルティ「ROSIER Multi Pouch」も同じく新色ガーネットが登場し、ホリデーシーズンを盛り上げます。

大切な方へのギフトとしてもお買い求めいただけるよう「ROSIER Gift Cover」も展開。

ほか、ブランドを代表するランジェリー「Everyday Essential Bra」と「Everyday Essential Shorts / Thong」、オリジナルのマジカルレースを使用した「Everyday Essential Night Bra」や「Everyday Magical Lacy Shorts / Thong」のナイトランジェリー、人気のインナーシリーズ「ROSIER Dress Inner」「ROSIER Inner Top」「ROSIER Haramaki Pants」も数量限定で取り揃えます。





ショーツ以外のアイテムを実際にフィッティングしていただくことや、ご希望の方にはバストサイズの採寸も行っております。

ROSIERのランジェリーを店頭でお試しいただき、着け心地や細部に至るこだわりをぜひご体感ください。





ポップアップショップ限定セット

ROSIER Padded Tote Set

Everyday Essnetial Shorts / Everyday Essnetial Thongとのセット \12,000(tax in)

Everyday Magical Lacy Shorts / Everyday Magical Lacy Thongとのセット \13,000(tax in)

Color:nude rose / black / pearl blue / mocha / french mauve

※トートのカラーは1色のみの展開です

※ボトムはEveryday Essnetial Shorts/Everyday Essnetial Thong / Everyday Magical Lacy Shorts / Everyday Magical Lacy Thongよりお選びいただけます。

ポップアップショップ限定アイテム

ROSIER Lingerie Bag (garnet) \8,800(tax in)





ショッピングノベルティ

\20,000(tax in) 以上お買い上げの方

ROSIER Multi Pouch (garnet)





ポップアップショップ展開アイテム

La Vie en Rose Bra ( pale pink / powder blue / black)

La Vie en Rose Shorts ( pale pink / powder blue / black)

La Vie en Rose Thong ( pale pink / powder blue / black)

Rose Veil Bra( rose mauve / sheer black)

Rose Veil Shorts( rose mauve / sheer black)

Rose Veil Thong( rose mauve / sheer black)

ROSIER Comfy Boyfriend Cardigan(ecru)

ROSIER Comfy Short Pants(ecru)

ROSIER Comfy Long Socks(ecru / rose)

ROSIER Comfy Robe(rose)

ROSIER Dress Inner(nude rose / black)

ROSIER Inner Top(nude rose / black)

ROSIER Haramaki Pants(nude rose / black)







他

Everyday Essential Bra(nude rose / french mauve / pearl blue / mocha / black)

Everyday Essential Shortsnude rose / french mauve / pearl blue / mocha / black)

Everyday Essential Thongnude rose / french mauve / pearl blue / mocha / black)

Everyday Essential Night Bra(nude rose / french mauve / black)

Everyday Magical Lacy Shorts(nude rose / french mauve / black)

Everyday Magical Lacy Thong(nude rose / french mauve / black)

Everyday Essential Strapless Bra (nude rose / black)

ROSIER Bra Camisole (petale / rose / shell blue / black / mocha)

ROSIER Pajama Set(pink stripe)

ROSIER Shopping Bag

※一部アイテム・サイズが欠品している可能性がございます。詳しくは店頭スタッフにお尋ねくださいませ。

※その他、発売アイテムの詳細に関しましては、ROSIER by Her lip to 公式インスタグラムやHer lip to 公式Twitter等にて随時公開を予定しております。







ポップアップショップ概要

ROSIER by Her lip to POP UP SHOP at SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE

期間:2024年12月5日(木)~2024年12月11日(水)

場所:渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 5階 +Q(プラスク)グッズ内 Event Stage5A

営業時間:午前10時~午後9時

住所:〒150-6101 東京都渋谷区渋谷 2-24-12

※営業時間は予告なく変更となる場合があります。詳しくは商業施設ホームページをご確認ください。





■ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)とは

誰もが自分を愛せるように。

あなたの魅力と美しさを引き出す洗練されたランジェリーをROSIERは提案します。

ROSIER by Her lip to Concept

女性らしさ、を選んでいこう



多様性を尊重する時代だからこそ

女性らしさを選ぶ自由を肯定したい

手に入れたいのは、

気高く優美なアティテュード

それでいてアワーグラスのような

淡く儚いシルエット

まるで相反するエレメントをちりばめ私たちは素肌に纏う

心もからだも柔らかくサポートし

どんな時でも魅力的に魅せてくれる

リュクスなランジェリー

ROSIERが

あなたの内側から自信と

光り輝く美しさを引き出します

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram:https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/

■他ブランド一覧

Her lip to

公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube:https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@herlipto_press

Her lip to BEAUTY

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/

■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)



AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数979万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。



■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation PR担当:及川(オイカワ)

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp

コーポレートサイト:https://heartrelation.co.jp/



■一般のお客様のお問い合わせ

ROSIER by Her lip to カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io

(返信にお時間がかかることがございます。)

営業時間11:00-17:00

定休日:土日祝日